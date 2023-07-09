Польща передає Україні близько 10 бойових вертольотів Мі-24, - WSJ

Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

При цьому раніше офіційно не повідомлялося про передачу гелікоптерів Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія найближчими тижнями передасть Україні 17 спеціальних пожежних машин