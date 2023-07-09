УКР
Новини Агресія Росії проти України
7 866 53

Польща передає Україні близько 10 бойових вертольотів Мі-24, - WSJ

мі-24

Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

При цьому раніше офіційно не повідомлялося про передачу гелікоптерів Україні.

Польща (8981) допомога (8755) Україна (6166) вертоліт (893)
+18
А когда привлекут к ответу тех кто распродал всю авиацию и бронетехнику с ПВО?
09.07.2023 09:52 Відповісти
+13
Подяка дружній нам Польщі за надану вкрай потрібну військову допомогу! Передані гвинтокрили вогневої підтримки Мі-24 демілітаризують окупанта значно краще, ніж розмови про можливе надання F-16.
09.07.2023 10:28 Відповісти
+11
у 1991 р. Україна мала:

близько 3 тис. літальних апаратів з яких 1090 - бойові літаки (винищувачі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 Міг-29 ; бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24М , штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25 Су-25 ; стратегічні важкі бомбардувальники 25 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95%D0%9C%D0%A1 Ту-95 МС і 19 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , а також близько 200 од. інших бомбардувальників, зокрема бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 різних модифікацій; розвідувальні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C%D0%A0 Су-24МР , військово-транспортні літаки, тощо), 900 - вертольотів (ударні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24 Мі-24 , багатоцільові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-8 , тощо з яких 330 бойові),
09.07.2023 10:22 Відповісти
09.07.2023 09:52 Відповісти
Коли це розпродували ППО? Факти є?
09.07.2023 09:59 Відповісти
Одну? А їх було кілька.
09.07.2023 10:05 Відповісти
Я вас трохи розчарую, більшість з того що продали конкретно по ППО та літаках на 2022 рік було більш небезпечним для наших військових чим для ворогів, і вже не використовується в цивілізованих країнах.
09.07.2023 12:56 Відповісти
Та ні не одну, і не тільки в Грузію, знімали з озброєння і продавали і БУКи і С300ПС. Зустрічав колись публікації, пошукайте.
Здається ще окремо були зенітні ракети в кацапію по «газовій» схемі.
09.07.2023 10:15 Відповісти
По перше тоді не було війни, а по друге виробництво Буків і Кольчуг не зупинили ж.
09.07.2023 10:28 Відповісти
Буки у нас не вироблялись ...
09.07.2023 10:42 Відповісти
Буки не наше производствою Наследие Совка. Распродавали остатки. Киевская 96 зрбр (в/ч 27309) в 1991 году, на момент развала Совка имела что то около 9 зрк С-300 разных модификаций. А вот к 2014 году их осталось всего 4 в плачевном состоянии. Порох выделили личное бабло для их восстановления.
09.07.2023 11:00 Відповісти
Продали в Египет при Кучме и Кузьмуке ВСЕ ЗРК С-75М3 с кучей боекомплекта. Если память не подводит то порядка 18 зрдн продали. С довеском к зрдн РД-75, ПРВ и СРЦ П-18. Прдажа была через Укроборонсервис ориентировочно в 1996-98 году. Бук Грузии. С-125 так же продавали пачками.
09.07.2023 10:47 Відповісти
Кроме распродажи зрк просто и тупо списывали на металолом. Например Ковельская и Золотоношская БРИГАДЫ.
09.07.2023 11:50 Відповісти
А это были брикалы зрк Бук
09.07.2023 11:51 Відповісти
Да, я помню, что вместо восстановления зрк методом агрегатной перекомплектации "полководцы" из стаи Кузьмука типа Стеценка эти комплексы под пресс пустили.
09.07.2023 12:07 Відповісти
Без відома президента цього не могло бути.
09.07.2023 12:51 Відповісти
Факты это гибель двух руководителей Внешспецэксорта в автомобильных авариях и депутата Емец который пытался понять куда утекает оружие и это только в последние годы правления Кучмы.Кстати разговаривал тогда с гаишниками те сами удивлялись почему выезжали два человека а в машине находили одного.
09.07.2023 11:52 Відповісти
Так це було при Чучмі і Ющу. Продажем зброї командував президент, а не прем"єр як тут дехто писав.
09.07.2023 12:49 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/gruziya-ne-vernula-ukraine-pvo-zrk-buk-s-2008-goda-pochemu-novosti-ukrainy-50296589.html
09.07.2023 12:05 Відповісти
гы юлю или пантолоне настоящего полковника
09.07.2023 10:22 Відповісти
Коли це прем"єр займався розпродажем зброї? Силовий блок виключно парафія президента.
09.07.2023 10:31 Відповісти
у 1991 р. Україна мала:

09.07.2023 10:22 Відповісти
НИКОГДА. Кузьмук, Гриценко и т.д. неприкасаемые.
09.07.2023 10:48 Відповісти
Там вообще все красиво,фагнаты Юли кричат она не виновата,а сторонники честного полковника что это не его парафия а Ющенко эти руки ничего не крали.В общем 120 самолетов ,600 танков и 650 ракетно-артиллерийских систем барабашка украл.
09.07.2023 11:56 Відповісти
Я розумію що Юля наклала вам в штани але вона ніколи не була президентом щоб так дерибанити армію як це робили кучма,янукович,ющенко....
09.07.2023 12:30 Відповісти
Юля наклала мне наших же ракет с аэродрома в 40 км от меня где они хранились и она их спихнула за газ и я их хорошу ощущаю когда стекла дрожат.
09.07.2023 15:03 Відповісти
А ви не чули хто такий риг Бойко і хто його призначив?я вам підкажу той хто віддав расеї стратегічні бомбардувальники і ракети х55.і за це його його утримують коштом платників податків не кажучи про гроші які він накрав...
09.07.2023 22:22 Відповісти
"Про це повідомляє https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-counteroffensive-frontlines-russia-add3e4e4 Wall Street Journal, інформує із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/polshcha-peredala-********-desyatok-gelikopteriv-1688883362.html РБК-Україна. " одне речення тільки чого варте

це мистецтво називається - як із одного речення зробити цілий допис
09.07.2023 10:24 Відповісти
Источники информации необходимо указывать в сообщениях, такова журналистская этика.
09.07.2023 10:29 Відповісти
безумовно, але це має виглядати ось так "Про це повідомляє https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-counteroffensive-frontlines-russia-add3e4e4 Wall Street Journal, "

а те що їх " інформує " читачі і самі осилять здогадатися
09.07.2023 10:35 Відповісти
інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Это тоже надо указывать.
09.07.2023 10:38 Відповісти
тільки для того щоб набрати кількість знаків в дописі
09.07.2023 10:41 Відповісти
Журналистская этика.
09.07.2023 10:42 Відповісти
Але коли заходите на джерело інформації, то там не те і зовсім про інше. Потрібно називати тільки джерело, на мові джерела ,а не передрук на українську після цензури подоляків
09.07.2023 10:48 Відповісти
Тоесть на английском языке. Ок. Многим читателям Цензора эта новость будет доступна?
09.07.2023 10:53 Відповісти
Так, і тільки так, а якщо новини цікаві,то люди самі переведуть, тим паче багато хто знає мову англійську. Я уже писала про довільний перевод який трактують на свій лад, квартет ...
09.07.2023 10:58 Відповісти
В общем нечего лезть на Цензор, если не знаешь английского языка.
09.07.2023 11:02 Відповісти
Гугл вам в допомогу, якщо дійшли до Цензора, то і Гугл осилите
09.07.2023 11:14 Відповісти
Давайте Вы не будете говорить что мне делать, а я не буду говорить куда Вам илти. Заболтали тему до дыр, но не из-за радости что нам пришла помощь в виде вертолетов, недовольством как Вашему Величеству эту новость преподнесли.
09.07.2023 11:22 Відповісти
Так навіщо ви мені лайк поставили? Тут розмова не про гелікоптери, а про смі ресурси. Дійсно,досить з пустого в порожнє
09.07.2023 11:43 Відповісти
Польща передає Україні близько 10 бойових вертольотів Мі-24, - WSJ

Заголовок сообщения звучит так.
09.07.2023 11:45 Відповісти
близько 10 це 9 з половиною, чи 9,7 ?
09.07.2023 10:15 Відповісти
10 вертолетов и одна лопасть вертолетного винта. Это меняет суть?
09.07.2023 10:17 Відповісти
міняє афігеть як.. це може бути 7, а може і 12-все біля 10
09.07.2023 10:24 Відповісти
Про це повідомляє Wall Street Journal. Это ежедневная американская деловая газета. Издаётся в Нью-Йорке. Это не ЦРУ, от которого еще можно спрашивать за точные цифры.
09.07.2023 10:32 Відповісти
10 може бути порядком. Кількість, якщо вказано її порядок 10, може бути від 10 до 100 .
Мабуть недоцільно розголошувати точну кількість переданих гелікоптерів
09.07.2023 10:40 Відповісти
малароси-бонефтіки зара заскулят
09.07.2023 10:23 Відповісти
100 %
09.07.2023 10:51 Відповісти
09.07.2023 10:28 Відповісти
Панове , Польща таки вірний союзник. Потрібно визнати. І разом з цим визнати і прийняти багато чого, як би не було , можливо, й боляче. Нація має дивитись у майбутнє.
09.07.2023 11:27 Відповісти
А Словаччина - не вірний союзник? А Чехія? А країни Балтії?
09.07.2023 11:29 Відповісти
Вони що там зовсім знахабніли, це ж заслуга Володимира Олександровича до чого тут Польща?
09.07.2023 11:54 Відповісти
 
 