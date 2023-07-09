Польща передає Україні близько 10 бойових вертольотів Мі-24, - WSJ
Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.
При цьому раніше офіційно не повідомлялося про передачу гелікоптерів Україні.
Здається ще окремо були зенітні ракети в кацапію по «газовій» схемі.
близько 3 тис. літальних апаратів з яких 1090 - бойові літаки (винищувачі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 Міг-29 ; бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24М , штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25 Су-25 ; стратегічні важкі бомбардувальники 25 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95%D0%9C%D0%A1 Ту-95 МС і 19 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , а також близько 200 од. інших бомбардувальників, зокрема бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 різних модифікацій; розвідувальні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C%D0%A0 Су-24МР , військово-транспортні літаки, тощо), 900 - вертольотів (ударні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24 Мі-24 , багатоцільові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-8 , тощо з яких 330 бойові),
це мистецтво називається - як із одного речення зробити цілий допис
а те що їх " інформує " читачі і самі осилять здогадатися
Заголовок сообщения звучит так.
Мабуть недоцільно розголошувати точну кількість переданих гелікоптерів