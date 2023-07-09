УКР
Доба на Донеччині: кількість загиблих внаслідок удару по Лиману зросла до 9, ракетний удар по Авдіївці та Краматорську

лиман

Протягом доби окупанти обстрілювали цивільне населення Донецької області з авіації, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град" і артилерії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні зранку росіяни обстріляли Лиман  9 людей загинули, 12 поранено. Серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ — пошкоджено 3 будинки й крамницю, без жертв.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Велику Новосілку з САУ — в зоні ураження 2 вулиці.

На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар'їнської громади.

