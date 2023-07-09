Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, - Кличко

У Києві вогнеборці ліквідували пожежу на АЗС у Дніпровському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"Пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - ідеться в повідомоленні.