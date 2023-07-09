УКР
Новини
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, - Кличко

У Києві вогнеборці ліквідували пожежу на АЗС у Дніпровському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"Пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - ідеться в повідомоленні.

АЗС (1906) Київ (20187) пожежа (4425)
Коментувати
Сортувати:
Кушніра ще не ліквідував?
09.07.2023 17:04 Відповісти
зачем Кличко палил АЗС ?
09.07.2023 17:15 Відповісти
Може він ще й сам іі ліквідував?
09.07.2023 17:20 Відповісти
Що цікаво: ні одного слова про мажорів на кабріолеті,який влетів в бензовоз....
09.07.2023 18:21 Відповісти
Ну тепер зрозуміла причина загоряння, а синок слуг або оп
09.07.2023 18:33 Відповісти
Кто там не может угомонится , ему холодно , пожары , **** ,ну это же явная причина списать муть , которую чудили ....
09.07.2023 19:03 Відповісти
 
 