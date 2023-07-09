У окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух, - мер Федоров
Мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомляє, що на півночі окупованого міста було чути потужний вибух.
"За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - написав він у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Федоров зазначив, що мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху.
"Окупанти Мелітопольщини голосно завершують тиждень. Уточнюємо деталі", - повідомив мер.
