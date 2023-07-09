УКР
У окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух, - мер Федоров

Мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомляє, що на півночі окупованого міста було чути потужний вибух.

"За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - написав він у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Федоров зазначив, що мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху.

"Окупанти Мелітопольщини голосно завершують тиждень. Уточнюємо деталі", - повідомив мер.

Читайте також: В окупованому Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б окупанти, - Федоров

Там ледь не кожного дня бавовнить.
09.07.2023 18:46 Відповісти
Натуральні матеріали - в кожне місто московії! Бавовна - натуральний матеріал, а наше Бавовнятко - гарний його розповсюджувач
09.07.2023 18:53 Відповісти
"диркін мЯтєжнік" 😁
09.07.2023 18:59 Відповісти
КАцапы до сих пор думают что если они в ангар спрятали бк , технику, л/с , то ВСУ не будут свои ангары херачить ...............еще как будет , и не только ангары , рестораны , дома отдыха , стадионы , и тд , ...........кацапы , все уже , уже похер где вас херачить , вы же все равно все будете уничтожать при бегстве , так лучше сегодня с вами внутри , чем завтра впустую.
09.07.2023 19:01 Відповісти
 
 