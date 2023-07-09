УКР
Момент ДТП, яка спричинила пожежу на АЗС у Києві. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри з камер спостереження на АЗС, на яких видно, як водій не впорався із керуванням та здійснив ДТП, яка спричинила масштабну пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному інстаграмі KLO.

У повідомленні зазначається: "Внаслідок жахливої пожежі, викликаної аварією, троє постраждалих госпіталізовано з опіками різного ступеню. Серед них — один співробітник KLO.
На щастя, його життю, як і життю інших наших колег, що сьогодні працювали на палаючій АЗК, нічого не загрожує".

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KLO (@klo.oil)

Водило конкретно попал на бабки. Итого имеем:
спалено три машины;
сожжена АЗС, товары в магазине, оборудование самой АЗС;
стоимость восстановления, ремонта и реконструкции АЗС;
стоимость вызова пожарных, ДСНС и полиции;
стоимость больничного обслуживания пострадавших сотрудников АЗС;
страховая стоимость простоя АЗС (не-полученная прибыль);

Ну че, как покатался? С ветерком?
09.07.2023 19:52
А все - Орбан - Орбан... все мадяры сцуки.
09.07.2023 19:53
Я б пару пунктів додав. Як наслідок - моральні збитки (для фіз.осіб), А САМЕ - лікування, вимушені лікарняні (після встановлення мат.збитків), а також нанесення шкоди довкіллю.
Виконавча служба від 10 до 20 відсотків.
Так що - дебіли про таке не думають. А нахера? Руль і педаль акселератора. Це все, що треба для дурі.
09.07.2023 20:01
водитель должен будет восстановить ущерб ?
09.07.2023 19:42
Якщо виживе...
09.07.2023 19:43
возместить - не благодарите, не надо.
09.07.2023 19:48
09.07.2023 19:52
09.07.2023 20:01
Точно! Еще три пункта:
причиненный моральный ущерб для сотрудников АЗС;
компенсации репутационного ущерба для компании KLO, которой принадлежит АЗС;
возмещение ущерба, причиненного окружающей среде;
09.07.2023 20:14
Ну от, ніби-то все (але можуть бути треті особи, наприклад приватний сектор поряд, хто надихався).
Але суть тепер в підсумковій цифрі - там багато нулів
09.07.2023 20:17
Если ,не дай бог, есть погибшие -к этому перечню еще добавляется отсидка в тюрьме.
09.07.2023 20:19
Кажуть, дай Боже, що нема
09.07.2023 20:20
🙏🙏🙏
10.07.2023 09:34
Вибачте, забув - судові витрати (за переліком - експертизи і т.д.). Коротше кажучи - ці ідіоти наскільки обридли, що якби хоч раз хтось сплатив усе, то думати прийшлось би гарбузом перед тим, як вести себе, як ідіот
09.07.2023 20:23
Якщо були тверезі і не під кайфом, та мали поліс ОСЦПВВНТЗ, то частину покриє страхова. Якщо полісу немає - то МТСБУ. Якщо бухі чи під кайфом - то вже на розсуд опганізацій, сожуть сплатити - а потім регрес вмантулити.

Хоча, краще б вони зажарились там. Бо така бидлота знову повторить таке..
09.07.2023 20:50
Крайня думка мені більше до вподоби
09.07.2023 20:55
Мені теж.
09.07.2023 22:23
кацапка, МТСБУ покриває збитки застрахованому, якщо винен незастрахований, або якщо компанія застрахованого ліквідована. і яким боком МТСБУ до заправки?
10.07.2023 07:41
Кацап у тебе у дзеркалі, бидло. Вивчай матчастину. І читати навчись. Бо не дебілам, що влетіли будуть платити - а власникам заправки та власникам пошкоджених транспортних засобів.

Але то другоє? Треба мозок ж мати, а ти - аби написюкати. Дятлоїд..
10.07.2023 10:07
тупориле, а ти за спиною не стій, якщо у того дурня не було страховки, то МТСБУ заправці нічого не заплатить, вивчай матчастину, коли і кому МТСБУ платить, тп.
14.07.2023 07:05
Кончене, виплатить. МТСБУ - це організація, яка створена як орган, одна з функцій якого є гарантування виплат потерпілим особам з фондів за інвалідів, учасників бойових дій і за дебілів без страховики. Тільки з дебілів потім у судовому порядку, якщо биковати починають і не мають бажати відшкодувати щавдані збитки у досудовому порядку, стягуються всі витрати, а саме: судові витрати, витрати на представника у суді, витрати на проведення призначених експертиз (крім майнових на оцінку збитків, це ще можуть бути медичні й трасологічні), ну і самі збитки, в рамках страхових сум, визначених Законом України про ОСЦПВВНТЗ. Суми збитків, що перевищують страховв суми у добровільному порядку сплачує винуватець, або з нього сиягуєються у примусовому порядку.

Це ти вивчай матчастину.
14.07.2023 07:49
тупориле це тільки для власників тз, а заправка тут нідочого. якщо у того дебіла страховки не було, то МТСБУ нічого не заплатить.
14.07.2023 08:19
Хворе дебілятко, вивчай матчастину. За будь яке пошкоджене майно.
14.07.2023 09:58
Для тебе, як для альтернативнообдарованої особи - ото шукай Закон України про ОСЦПВВНТЗ, Розділ IV, Стаття 41, пункт 41.1, підпункт а) - за пошкоджене майно, за життя та здоров'я - крім незабезпечених транспортних засобів.

І для розвитку твого - навіть за збиті придорожні стовпи сплачують.
14.07.2023 10:20
репутаційних збитків тут немає, і упущену вигоду теж не стягнуть.
10.07.2023 07:39
наивный, есть вероятность что он почти ничего не заплатит. назначит суд выплачивать 20% от дохода и будет он до пенсии платить эти копейки.
09.07.2023 21:57
Вполне вероятно, но есть одно но. Автору непосредственно известно КАК подобные случаи решались во внесудебном порядке. Подсказка - эффективно.
09.07.2023 23:12
и что будет если у этого шумахера нет ничего кроме сгоревшой тачки? были случаи когда дыбилы на ланосах били ауди за 50к баксов - дальше что нсли у них ничего больше нет? азс тем более быковать не будет.
10.07.2023 00:43
За рішенням суду буде платити.
10.07.2023 10:09
Та ви шо конєчно ні, АЗС ще заплатить йому що випадково опинилася на його шляху.
09.07.2023 20:39
Навіть не знаю, хто гірший - терорист, чи йолоп!
09.07.2023 19:43
Гірше - пафос, егос, безкінечна бравада, понти одним словом
09.07.2023 20:04
Не розумію, чому відбитих на всю голову уйобків в ЗМІ називають "водіями, що не впоралися з керуванням"?
09.07.2023 20:13
Бо вони пробували керувати, але їм то не вдалось...
09.07.2023 20:59
Оно видно было в полной отключке.
09.07.2023 19:47
ВонО підарас.
09.07.2023 19:50
09.07.2023 19:48
09.07.2023 19:53
Водій в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння,це очевидно...
09.07.2023 19:49
очевидно, що ти ТП
10.07.2023 07:43
Там кабріолет був ? І водій живий ?
09.07.2023 19:54
сгорел водила вместе с кардебалетом
09.07.2023 20:25
Умру, но газ не сброшу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
09.07.2023 20:23
тормоза придумали труси
09.07.2023 20:24
перед тем как сесть за руль ,не забудь надеть трусы
09.07.2023 20:32
Випив за кермом? Ну так - закуси
09.07.2023 20:34
не пью с пятого класса
09.07.2023 20:36
Зрозумів. Перший раз спробував у 8 кл. І авто - Субару(3,0).Але все залежить від понтів і поваги до учасників руху...
09.07.2023 20:40
10.07.2023 09:38
Нам і шахеди не треба !
09.07.2023 20:32
вангую він стане мером Києва або нардепом ..Жду серіал про суди та його інтерв'ю
09.07.2023 20:46
Машину купил вместе с ПРАВАМИ.
09.07.2023 21:03
всі права в Конституції
10.07.2023 07:44
Війна кажете
09.07.2023 21:06
П'яне бидло перевищило швидкість...
09.07.2023 21:20
Потом окажется, что виноват сын судьи окружного суда и именем Украины никто ничего не должен.
09.07.2023 21:25
Людина на кабріолеті чи швидкісному мотоциклі в мегаполісі - дебіл і потенційний порушник ПДД. Це тільки питання часу, коли трапиться біда
09.07.2023 22:07
нарики и алкаши за рулём - дегереты убийцы.
10.07.2023 07:23
Там швидкість була мінімум 60 км в годину....
10.07.2023 08:20
Цім дурням у кабріолеті пощастило що спрацювала система протипожежної безпеки, а так би підсмажились.
10.07.2023 08:52
КОЛИ ТИ КУПИВ ПОСАДУ І ВСІ В ТЕБЕ В КИШЕНІ -- ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ПОКИДАЄ ДУРНУ ГОЛОВУ ЯКА ДУМАЄ ЩО ВСЕ ДОЗВОЛЕНО ! ЖАЛЬ ЛЮДЕЙ ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДІЙ ТУПОЇ ТВАРИНИ !
15.07.2023 03:55
 
 