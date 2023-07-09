Момент ДТП, яка спричинила пожежу на АЗС у Києві. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри з камер спостереження на АЗС, на яких видно, як водій не впорався із керуванням та здійснив ДТП, яка спричинила масштабну пожежу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному інстаграмі KLO.
У повідомленні зазначається: "Внаслідок жахливої пожежі, викликаної аварією, троє постраждалих госпіталізовано з опіками різного ступеню. Серед них — один співробітник KLO.
На щастя, його життю, як і життю інших наших колег, що сьогодні працювали на палаючій АЗК, нічого не загрожує".
Топ коментарі
спалено три машины;
сожжена АЗС, товары в магазине, оборудование самой АЗС;
стоимость восстановления, ремонта и реконструкции АЗС;
стоимость вызова пожарных, ДСНС и полиции;
стоимость больничного обслуживания пострадавших сотрудников АЗС;
страховая стоимость простоя АЗС (не-полученная прибыль);
Ну че, как покатался? С ветерком?
Виконавча служба від 10 до 20 відсотків.
Так що - дебіли про таке не думають. А нахера? Руль і педаль акселератора. Це все, що треба для дурі.
причиненный моральный ущерб для сотрудников АЗС;
компенсации репутационного ущерба для компании KLO, которой принадлежит АЗС;
возмещение ущерба, причиненного окружающей среде;
Але суть тепер в підсумковій цифрі - там багато нулів
Хоча, краще б вони зажарились там. Бо така бидлота знову повторить таке..
Але то другоє? Треба мозок ж мати, а ти - аби написюкати. Дятлоїд..
Це ти вивчай матчастину.
І для розвитку твого - навіть за збиті придорожні стовпи сплачують.
