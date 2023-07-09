Момент ДТП, яка спричинила пожежу на АЗС у Києві. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри з камер спостереження на АЗС, на яких видно, як водій не впорався із керуванням та здійснив ДТП, яка спричинила масштабну пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному інстаграмі KLO.

У повідомленні зазначається: "Внаслідок жахливої пожежі, викликаної аварією, троє постраждалих госпіталізовано з опіками різного ступеню. Серед них — один співробітник KLO.

На щастя, його життю, як і життю інших наших колег, що сьогодні працювали на палаючій АЗК, нічого не загрожує".