Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку в Польщі, є загибла
У Польщі автобус, у якому їхала група громадян з України, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Одна людина загинула на місці, ще вісьмох доставили до лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hromadske із посиланням на польський телеканал TVP3.
Аварія сталася у ніч проти 9 липня біля міста Хелма.
"За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку", - повідомили у Воєводському штабі в Любліні.
Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, доправили у лікарню. Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановили, що 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий.
Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події.
