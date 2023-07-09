Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку в Польщі, є загибла

У Польщі автобус, у якому їхала група громадян з України, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Одна людина загинула на місці, ще вісьмох доставили до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hromadske із посиланням на польський телеканал TVP3.

Аварія сталася у ніч проти 9 липня біля міста Хелма.

"За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку", - повідомили у Воєводському штабі в Любліні.

Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, доправили у лікарню. Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий.

Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події.

