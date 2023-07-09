УКР
Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку в Польщі, є загибла

дтп,польща

У Польщі автобус, у якому їхала група громадян з України, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Одна людина загинула на місці, ще вісьмох доставили до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hromadske із посиланням на польський телеканал TVP3.

Аварія сталася у ніч проти 9 липня біля міста Хелма.

"За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку", - повідомили у Воєводському штабі в Любліні.

Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, доправили у лікарню. Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий.

Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДТП під Києвом загинула жінка та постраждали діти, - Нацполіція. ФОТО

Скорость - как обычно 120+. Двойная сплошная, бус не помещался в полосе. Ехал бы до 100, возможно были бы шансы.
показати весь коментар
09.07.2023 22:43 Відповісти
Якщо людина нехтує відпочинком і їздить перевтомленою (часто на максимально дозволеній швидкості) ризик не впоратися з керуванням дуже зростає, але наші водії прагнуть заробити якомога більше ризикуючи не лише власним життям, а й життям та здоров'ям пасажирів.
показати весь коментар
09.07.2023 22:47 Відповісти
Я раз проїхав з Португалії до України бусом й сказав собі - "я іпав такі поїздки" водій 48 годин на Red Bull за кермом..... рід кінець таки погодився щоб я його змінив на пару годин. Й точно не варто сідати на 1-2 ряди з переду.
показати весь коментар
09.07.2023 22:55 Відповісти
Зе бачив як ті жлоби карту тахографа міняють з одного буса на другий. Водій проїхав 4,5 години карту витягнув, удругий бус сів і поїхав далі
показати весь коментар
09.07.2023 22:59 Відповісти
Ні. Це так не працює.
показати весь коментар
10.07.2023 00:47 Відповісти
Сплять за кермом, скільки вже казали не будьте жлобами беріть двох водіїв!!! В Італії скільки їх загинуло за жмодство, а також один мій знайомий!!!!!
показати весь коментар
09.07.2023 22:53 Відповісти
Вантажівка припаркована на узбіччі? Та вона заблокувала практично всю праву смугу руху. Водій автобуса для уникнення зіткнення із зустрічним авто протаранив вантажівку
показати весь коментар
09.07.2023 23:37 Відповісти
Я знаю дороги в Польше ,но избегал поездок ночью.
показати весь коментар
10.07.2023 00:30 Відповісти
чого це фура на узбіччи автобану стоїть? для цього є спеціальні стоянки.
показати весь коментар
10.07.2023 08:33 Відповісти
 
 