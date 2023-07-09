На зиму ми закачали у сховища 10,4 млрд кубів газу, - Шмигаль

Україна збільшує ресурси, необхідні для проходження опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 липня написав у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підготовка до нового опалювального сезону. Накопичили на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд м³ газу у сховищах. Продовжуємо нарощувати запаси ресурсів", – написав він.



Також прем'єр зазначив, що було відновлено 435 об'єктів теплопостачання.



"Спрямовуємо зусилля не лише на відновлення, але й на захист енергетичних об'єктів від російських атак", – наголосив Шмигаль.

Про початок закачування газу для наступного опалювального сезону глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив 17 квітня 2023 року. За його даними, із 7 жовтня 2022 року з українських підземних газосховищ було відібрано трохи більше ніж 5,5 млрд м³ газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі у сховищах понад 9 мільярдів кубометрів газу, - Галущенко