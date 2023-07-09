УКР
На зиму ми закачали у сховища 10,4 млрд кубів газу, - Шмигаль

газ

Україна збільшує ресурси, необхідні для проходження опалювального сезону.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 липня написав у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підготовка до нового опалювального сезону. Накопичили на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд м³ газу у сховищах. Продовжуємо нарощувати запаси ресурсів", – написав він.

Також прем'єр зазначив, що було відновлено 435 об'єктів теплопостачання.

"Спрямовуємо зусилля не лише на відновлення, але й на захист енергетичних об'єктів від російських атак", – наголосив Шмигаль.

Про початок закачування газу для наступного опалювального сезону глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив 17 квітня 2023 року. За його даними, із 7 жовтня 2022 року з українських підземних газосховищ було відібрано трохи більше ніж 5,5 млрд м³ газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі у сховищах понад 9 мільярдів кубометрів газу, - Галущенко

газ (10644) газосховище (692) Шмигаль Денис (4818)
+5
показати весь коментар
09.07.2023 23:45 Відповісти
+5
и поднимем вам лохам цены в 2 раза перед отопительным сезоном все равно остановить нас мразей и мародеров не кому!!!!
показати весь коментар
09.07.2023 23:46 Відповісти
+5
Локации хранилищ и складов скинуть не забудь, баран.
показати весь коментар
09.07.2023 23:50 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 23:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039960767374&__cft__[0]=AZUgeb48I8mO3Trrf2Vvw9vfy0FxEoQdZdlA35XsEt7V4gCIDZz_37iDuLbRD7dsLIHd9Bf1TnNvjDFB1Ay-a_rTjet7K7NQDWIveJLCrsRdQDWsFFL0-JBt0kbR_t_m0qfaqyRvotIr0Hko-jqoqhVW_fc9VQESZ3GtBxElAvVrh7liLJVSKpkbeItklIQ-68w&__tn__=-UC*F Олексій Петрович Голобуцький

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NRSvK3Un51x8RYABWT99rLYTVwKT3WYuWeHwYaxaoBKgfKnB2w8LMS8ViBua8r1Dl&id=100039960767374&__cft__[0]=AZUgeb48I8mO3Trrf2Vvw9vfy0FxEoQdZdlA35XsEt7V4gCIDZz_37iDuLbRD7dsLIHd9Bf1TnNvjDFB1Ay-a_rTjet7K7NQDWIveJLCrsRdQDWsFFL0-JBt0kbR_t_m0qfaqyRvotIr0Hko-jqoqhVW_fc9VQESZ3GtBxElAvVrh7liLJVSKpkbeItklIQ-68w&__tn__=%2CO*F 1 ч. ·Курви. Компанія Сергія і Василія Бубки "Монблан" на початку цього року з'явилась в російському реєстрі юридичних осіб - і вже виконує контракти на постачання пального окупантам в "ДНР". Дані навела в своєму розслідуванні для Bihus.Info Марія Землянська.

--Дати цензурне оцінкове судження про ситуацію просто нереально. Тут брудно і від душі матюкатиметься навіть юна філологиня і поетеса.
І так: нагороди (не спортивні - нехай вдавиться), звання, недоторканність - все лісом.

‼️‼️‼️І під суд. Всю родину і причетних.
показати весь коментар
09.07.2023 23:46 Відповісти
А ВИ ЗНАЕТЕ ХТО І ЗА ЩО ВБИВ ЖВАНИЮ ? Вроде е версія від Мухарського

АНТІН МУХАРСЬКИЙ
ОТРУЄННЯ ЮЩЕНКА
Цю справу й досі не розкрито. Як і більшість спецоперацій, що їх проводила ФСБ на території незалежної України. Серед найгучніших - автокатастрофа, в якій загинув кандидат у президенти В'ячеслав Чорновіл, розстріл директора Нацбанку Вадима Гетьмана і донецького бізнесмена Щербаня, вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, ну і, звісно, отруєння Віктора Ющенка.
Дорогою на Осокорки я зазирнув у футляр, який передав мені Едуард Аркадійович. У ньому лежав пластиковий шприц із прозорою рідиною. Без голки. Я не чіпав його руками. Як і наказав мій куратор, передав футляр людині, що представилась Давидом Жванією.
- Пропустітє машину во двор, - попросив він охоронця на воротах, - ето чєловєк із нашей світи.
Мене завжди вкурвлювало оце зверхнє ставлення владних покидьків до артистів. Навіть бандити з 90-х поважали митців, які чесною важкою працею заробляли собі на віскі з пармезаном.
На той час із донецького ************** папуги я вже встиг перебратися у демократично-патріотичного горобчика, бо завбачливо прихопив із собою на зустріч з Ющенком решетилівську вишиванку (білим по білому), кросівки «Ню Беленс» та сіру бейсболку з логотипом Гарварда.
- Ти артіст, да? Пойдьом покажу тєбє твойо мєсто, - з чутним грузинським акцентом промовив Жванія, відводячи мене у бік господарчої споруди, що скидалася на лазню. - Сіді тут і нікуда нє виході. Тєбя позовут.
«Пішов *****, жирний довбойоб!» - такою була моя відповідь, яку я не наважився озвучити уголос.
Кімната, в якій мене тимчасово оселили, була захаращеною господарським крамом комірчиною для челяді, де я сидів тихо, як миша, аж поки критично не захотів до туалету, причому з усіх питань.
Аби не напудити у модні джинси перед зустріччю з кандидатом у президенти, я пішов шукати вбиральню. Сунучись у перші ж двері, потрапив у гулке приміщення з басейном, душовими кабінами й трьома скляними дверима, що вели до фінської та російської лазні й до турецького хамаму. Людей у приміщенні не було. Зважаючи на вечірній час, усюди горіло світло, окрім туалету, заскочивши до якого, я навіть двері за собою до кінця не зачинив - так прагнув якнайшвидше всістися на унітаз.
- Он сказал, што будєт мінут чєрєз дєсять, ето значіт мінімум чєрєз час, - почувся вже знайомий мені голос із грузинським акцентом.
- ******* пасєчнік, - вилаявся інший голос, який належав невисокому чоловічку з масним алергічним обличчям та мутними очиськами.
У прочинені двері мені було добре видно обох.

‼️- Тут полтора лімона налом, - кинув мутний на підлогу чорну сумку, присунувши її ногою до Жванії. - Ето аванс на прєдвиборную кампанію. Вторая часть будєт послє ісполнєнія пріказа. Пару капєль в чай, колу, віно. Капай во всю єво посуду. Главноє, штоби он випіл. В домє і на дворє вєздє камєри. Поетому стол накрит в бєсєдкє. Опустім штори - і всьо будєт чікі-пікі. Нікто нічєго нє увідіт. Нє сци, Давід, я рядом.

- Всьо равно как-то стрьомно. Он же нє умрьот сразу?

- Сразу нє умрьот - бугай здоровий. Но вот дня чєрєз трі-чєтирє, очєнь желатєльно. Ти мєня понімаєш почєму?

- Єстєствєнно. Ха-ха! Потому што только «пасєчнік» знаєт, кому на счєта упалі мілліони внєзапно обанкротівшегося банка «Україна».

- Вот почєму моі лічниє інтєрєси і інтєрєси людєй із Москви сходятся в одной точкє. Ти умний, Давід. Ти всьо понімаєш.

Після чого Жванія, підхопивши важку сумку на плече, разом із мутним покинув приміщення.

*******

Моя особиста аудієнція з Ющенком тривала не більш ніж десять хвилин. Це відбувалося у вітальні будинку Сацюка, обставленій помпезними китайськими ******* а-ля маркіза де Помпадур. Кандидат у Президенти України статечно розвалився на кітчевому дивані, навіть не запросивши мене сісти у кріслі поруч.

- Твою кандидатуру запропонував Святослав Новий, - флегматичним поглядом зазирав Віктор Андрійович кудись за небокрай. - Він показав мені запис концерту до Дня Незалежності на телеканалі «Інтер» та пару фрагментів із твоїх шоу. Тобі відомо, що «Інтер» фінансується з Москви?

- Відомо.

- То навіщо ти працюєш із моззкалями? Переходь до нашого табору. Ти ж українець, друже. Хоч і роздвоєний у собі, але українець. Прийшов час повертатися до основ. Вишиванка у тебе красива. Решетилівська. Білим по білому. Як Малевич малював. Народний супрематизм.

Далі я прослухав коротку лекцію про Трипілля - колиску крито-мікенської культури, котра так само породила давньогрецьке мистецтво та римську традицію, що лягла в основу епохи італійського Ренесансу, продовженням якого стало козацьке бароко. Упродовж лекції я думав про одне: чи розповісти Віктору Андрійовичу про те, що я побачив і почув у приміщенні лазні?

У горлянці стояв отой кавалок із присмаком російських грошей, які вже лежали в бардачку моєї рожевої «Волги».

І тільки наступного дня під вечір, коли новина про отруєння Ющенка почала ширитися країною та світовими ЗМІ, до мене почав доходити справжній зміст моменту, коли доля давала мені шанс вплинути на перебіг світової історії.

Якби тоді в моєму серці перемогла Україна, я б наважився разом з отруйним кавалком виплюнути з себе фразу: «Будьте обережні, вони хочуть вас отруїти». Або: «Не пийте сьогодні нічого. Їдьте додому та обходьте Жванію десятою дорогою». Я б зробив це, якби Ющенко був зі мною чемним, запросив сісти поруч, поцікавився творчістю. Але він був нечемним зі мною. Відсторонено зверхнім. Згодом це трагічно вплинуло на його долю. Та й на мою теж. Український світ врятує не любов, бо любов - мінлива емоція. Наш світ врятують чемність та повага одне до одного - саме вони структурують буття цивілізованих націй.

- Ти знаєш, що матір Леонардо да Вінчі була черкескою, тобто українкою, яку батько художника звільнив від рабства? - поцікавився у мене Віктор Андрійович.

- Ні, я тільки про Роксолану чув.

- То скільки ти хочеш за виступ?

- Дві тисячі за концерт.

- У нас нема таких коштів. Ми можемо заплатити тобі щонайбільше тисячу за вихід, адже працюємо на майбутнє України. У нас навіть Оксана Білозір менше отримує. Але обіцяю: якщо ми переможемо, я особисто підпишу наказ про призначення тебе заступником Міністра культури.

- Можна подумати до завтра?

- Подумай, - важко зітхнув Ющенко, підіймаючись із китайського дивана.

«Хитрожопий жлоб», - подумав я, згадавши набиту грошима сумку Жванії. Після чого проковтнув отруйний кавалок, що стояв мені в горлі.

«Малоросійський урод», - цілком ймовірно, подумав Ющенко.

На тому й розійшлися.

Це був уривок з моєї нової книги «Русофоб», яку вже за 10 днів здамо до друку. https://www.facebook.com/elizabeth.bielska?__cft__%5B0%5D=AZWfPHkfIBMOkEVtetlgwtKlsRwp6mc1bgiV8dToql4byY4ITHqDrbzKei2k2cfCtLjmc73oAnuVyo5HPHoZJluO8nVI6Ikaam7EDdTYjp7y52sulTXB9O7lmvdaeygbmHBNfqjrgQXIgzxVb-dw7wDEu3Rp-ghjFsuslRgKByJTTw&__tn__=-%5DK-R

згорнути коментар
показати весь коментар
09.07.2023 23:50 Відповісти
пішов твій ющер в куизду!! і ти разом з ним
показати весь коментар
10.07.2023 07:40 Відповісти
Они известны ибо используются все те же старые. не декоммунизированые . С постройкой своих, свидомых газових схронов, виникли труднощі.
показати весь коментар
10.07.2023 00:04 Відповісти
Дело не в том, известны они или нет, дело в том что на пустое хранилище орки вряд ли будут тратить искандер, а зная что там есть не просто газ, а запасы газа на зиму - наверняка влупят.
показати весь коментар
10.07.2023 02:34 Відповісти
Хранилища газа в Украине были построены при СССР, поэтому их координаты не секрет 🤫 удивительно, что во время войны газ и дальше поступает из России, как в Украину, так и в Европу 😕 и обьемы поставок расту
показати весь коментар
10.07.2023 04:59 Відповісти
Шо ты несёшь?
"доля российского газа на европейском рынке снизилась с довоенных 40-45 до 10%"
И северные потоки немного так взорваны и восстанавливать вроде пока не собираются
показати весь коментар
10.07.2023 08:21 Відповісти
Вот ещё
Поставки российского газа в Европу сократятся до исторического минимума в ближайшую неделю, поскольку один из двух оставшихся газопроводов - через Турцию - в понедельник встанет на профилактику.
показати весь коментар
10.07.2023 08:23 Відповісти
Не забудьте тарифи на все підняти в раза три, щоб піплу життя малиною не видавалося.
показати весь коментар
09.07.2023 23:56 Відповісти
Мало. Нагадую що у нас зазвичай закачувало 20, а той 30.

Нам треба готуватись до того що раз в росіян не вдалось обвалити нашу енергосистему прошлого року то цього року вони будуть пробувати за зиму обвалити газову систему.
показати весь коментар
10.07.2023 00:09 Відповісти
Пам'ятка як було раніше:

показати весь коментар
10.07.2023 00:11 Відповісти
16-18 напередодні цієї війни. Зараз стільки непотрібно, але 10,4 млрд. може бути замало за 3 місяці до початку опалювального сезону.
показати весь коментар
10.07.2023 01:15 Відповісти
Якось пережили цю зиму практично без опалення - бо світла бувало по 2 доби не було до графіку. А без електрики насоси не працюють чомусь..правда рахунки виставили по повній
показати весь коментар
10.07.2023 01:22 Відповісти
У ЄС наразі виникла абсолютно несподівана для бункерної істоти - та і взагалі несподівана - проблема: заповнення ПСГ на зиму відбувається занадто швидко і не стає куди вантажити Має наразі бути лише 60% заповнення, а вже 79%. Може хоч вимушено поділяться з нами на умовах недоторканості, що все одне для української ГТС стане великим подарунком.
показати весь коментар
10.07.2023 03:47 Відповісти
свого часу гройсман передав новій молодій зеленій владі у сховищах не менше лише зекономлених млрд кубів...
а це всього стільки....небагато
показати весь коментар
10.07.2023 01:50 Відповісти
мда , він нафіга це сказав ?
показати весь коментар
10.07.2023 01:32 Відповісти
Звідки газ качають?
показати весь коментар
10.07.2023 04:54 Відповісти
Перше що також прийшло на думку, чий газ...
показати весь коментар
10.07.2023 06:06 Відповісти
чий газ і де взяли гроші і кому ввддали гроші за нього ?
показати весь коментар
10.07.2023 06:16 Відповісти
Накопичили чи лишилось з минулих років?
показати весь коментар
10.07.2023 09:21 Відповісти
Потрібно нарощувати видобуток власного газу, для цього потрібно багато обладнання , яке на данний момент в України може виготовити лише 1 підприємство! Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості - свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі сумнівних людей ( частина з яких уже за гратами), була створена комісія, яка після ряду перевірок, довела , що порушень немає, або усунуті і рекомендувало зняти санкціїї, проте уже 9-й місяць підприємство не працює… 300+ людей без роботи, державний та місцевий бюджети недоотримали десятки мільйонів податків...ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
показати весь коментар
10.07.2023 10:14 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
показати весь коментар
10.07.2023 10:18 Відповісти
Щоб не виникала кризова ситуація на газовому ринку в Україні, необхідно підтримувати і розвивати власне виробництво. В Чернівцях 9 місяців блокують роботу незаконно накладеними санкціями єдиного машинобудівного заводу в Україні, який виготовляє обладнання для транспортування та зберігання газу, а також його переробку. Скільки б за цей час завод міг би поставити обладнання для зруйнованих війною енергетичних об'єктів та газосховищ, яку кількість надходжень недоотримав бюджет від сплати податків?
показати весь коментар
10.07.2023 10:29 Відповісти
Чернівецький ТОВ Машзавод одне з найбільших і можливо на даний момент єдине підприємство яке могло б виготовляти обладнання для нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості - свідомо знищюється і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції.
показати весь коментар
10.07.2023 10:48 Відповісти
 
 