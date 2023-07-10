Франція купує у США протитанкові ракети Hellfire на понад $200 мільйонів

Державний департамент США схвалив можливий продаж Франції ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 203 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посианням на Укрінформ, про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Відомство повідомило про цю операцію Конгрес.

Уряд Франції звернувся з проханням придбати до 1 515 таких ракет. Головним підрядником виступатиме американська корпорація Lockheed Martin.

Зазначається, цей продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що є важливим чинником політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

AGM-114R2 Hellfire – керована протитанкова ракета класу "повітря – земля", що запускається без прямого візуального контакту з ціллю з гелікоптерів, літаків, безпілотників, а також із наземних транспортних засобів. Скеровується променем лазера або іншими системами.