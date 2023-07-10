УКР
Новини
Франція купує у США протитанкові ракети Hellfire на понад $200 мільйонів

hellfire

Державний департамент США схвалив можливий продаж Франції ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 203 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посианням на Укрінформ, про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Відомство повідомило про цю операцію Конгрес.

Уряд Франції звернувся з проханням придбати до 1 515 таких ракет. Головним підрядником виступатиме американська корпорація Lockheed Martin.

Зазначається, цей продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що є важливим чинником політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

AGM-114R2 Hellfire – керована протитанкова ракета класу "повітря – земля", що запускається без прямого візуального контакту з ціллю з гелікоптерів, літаків, безпілотників, а також із наземних транспортних засобів. Скеровується променем лазера або іншими системами.

ракети (4181) США (24349) Франція (3164)
+2
Франция покупает ракеты ? А что случилось? Чего запереживали, чего испугались?
Неужели осознали, что война не про Украину, а про столкновение цивилизаций?
10.07.2023 00:46 Відповісти
+2
Лазерна підсвітка може здійснюватись також із землі окремим навідником з лазером, що опромінює (підсвічує) ціль лазерним промінем із заданою модуляцією, яку розпізнає приймач відбутого сигналу на ракеті. Саме про цю ракету нещодавно розповідав Марк Солонін у цьому https://www.youtube.com/watch?v=XrPMOH87X_o&t=3318s відео-технікуму .
10.07.2023 03:17 Відповісти
+2
там відео на годину, іх нхто не дивиться. Простіше тут написати якусь *****, не маючи ніякого уявлення про предмет дискусії.

10.07.2023 06:25 Відповісти
Это тот же "Джавелин", только многофункциональный.
10.07.2023 00:29 Відповісти
Интересно, как это "без прямого визуального контакта"? Ракета запускается и сама выбирает цель? Бред!
10.07.2023 00:33 Відповісти
Не бред. Именно когда подлетает на какое-то расстояние ракета просто головкой самонаведения наводится. Просто можно пускать по направлениям как наши и делали, а те уже сами находят цель.

Так и ракеты воздух-воздух работают по воздушным целям.
10.07.2023 00:41 Відповісти
Давайте сначала посмотрите, как работают Хелфайр в Афганистане. На 5 минуте стрелок Апача чётко говорит, что у них закончился БК для 30мм пушки и они продолжат ракетами Hellfire. Стрелок находит цель, наводит прицел на цель, стреляет и ведёт ракету до самой цели. Так же происходит и по движущейся цели. Я могу вас тонной видео завалить, как работает Хеллфайр. Не пишите ерунды.
https://www.youtube.com/watch?v=mtihfrl4miM
10.07.2023 01:17 Відповісти
AGM-114L Longbow Hellfire совсем другая ракета. В ней используется принципиально другое наведение. Вместо полуактивного лазерного, как у модификаций "К" (противотанковая), "М" (осколочно-фугасная) и "N" (термобарическая) у "L" используется радарное наведение. (миллиметровые радио-волны). Я не думаю, что Франция закупила "L".
10.07.2023 01:57 Відповісти
А вот чёткое видео работы Хелфайр по движущемуся пикапу. Стрелок до конца ведёт ракету до цели:
https://www.youtube.com/watch?v=jvwmZX9pMZE
10.07.2023 01:31 Відповісти
Это не ведут, а наблюдают. И скорей кадры с игры.

Вот так мы запускали их..

https://youtu.be/z76Z5RNXxaQ
10.07.2023 15:42 Відповісти
Я дав посилання на той момент відео, з якого починається огляд принципу роботи саме ракети Hellfire.
10.07.2023 16:18 Відповісти
Дякую, у мене це відео в закладках з моменту його публікації.
10.07.2023 18:13 Відповісти
Ключі смажених півнів повертаються з ліричного вирію...
10.07.2023 05:37 Відповісти
Цена за ракету+сопутстующее оборудование 130 тыс долларов. Вот это правильный расклад. Не то , что Украине - пишут сумму, а в количественном плане - ни ни. А то посчитают украинские умники и с удивлением обнаружат снаряды по 100 тыс долларов ща штуку, да еще и 90-х годов выпуска.
10.07.2023 00:49 Відповісти
а міг би Макрон зробити велике будівництво ...не розуміє він
10.07.2023 00:59 Відповісти
20 березня 2023 р. · США схвалили іноземний військовий продаж ракет класу «повітря-земля» AGM-114R2 Hellfire Польщі вартістю 150 мільйонів доларів. Пакет охоплює до 800 Hellfires і чотири тренувальні повітряні ракети M36 Hellfire. Окрім зброї, США постачатимуть Польщі відповідні запчастини, публікації, зберігання, ремонт та логістику.
10.07.2023 01:07 Відповісти
 
 