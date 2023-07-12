Румунія розпочне навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, наступного місяця, - CNN

Румунія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16, ймовірно, вже наступного місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника видання, Для тренувань визначено авіабазу в Румунії.

Джерело зазначило, що підготовка включає в себе запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака, компанії Lockheed Martin.

Зараз Румунія має 16 винищувачів F-16. Ще 32 буде доставлено з Норвегії до кінця 2024 року.

"У Румунії є близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які налітали понад 2 000 годин на цьому літаку. Три-чотири нинішньої румунської ескадрильї F-16 можуть бути використані в навчальній місії в будь-який момент часу", - пише CNN.

Тривалість навчальної програми ще не визначено.

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