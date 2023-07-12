УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8970 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 766 7

Воллес про касетні боєприпаси для України: Розумію військову необхідність

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що розуміє рішення США передати Україні касетні боєприпаси, оскільки через активні бойові дії ЗСУ зіткнулися із нестачею снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я розумію військову необхідність, з якою зіткнулися українці. А Сполучені Штати не підписали цю угоду (конвенцію про касетні боєприпаси. - Ред.), тому це дає їм свободу робити те, що вони вважають за потрібне", – зазначив міністр.

Водночас він додав, що Британія є підписантом конвенції про касетні боєприпаси, тому не може підтримати їхнє використання і передачу.

Перед цим під час виступу на експертному форумі на полях саміту НАТО Воллес розповів, що країни НАТО шукають способи, як продовжувати постачання Україні боєприпасів.

"Величезна кількість боєприпасів вистрілюється і витрачається", - наголосив він.

Також читайте: Касетні боєприпаси змінять правила гри в боротьбі проти Росії, - Резніков

Автор: 

Воллес Бен (218) касетні боєприпаси (130)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Решение Турции передать Украине командиров «Азовстали» не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов они «вышли на позитив».

Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news/erdogan-rozpoviv-chi-vplinula-peredacha-komandiriv-1689178889.html РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, договоренности о том, что командиры «Азовстали» должны оставаться в Турции до конца войны были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.

Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

«Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас», - пояснил он.

Турецкий лидер добавил, что он отдал защитников «Азовстали» только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мы получили этот запрос - то мы отдали этих командиров», - заявил он.

При этом Эрдоган добавил, что передача защитников «Азовстали» не повлияла на отношения с Россией.

«Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», - заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.
показати весь коментар
12.07.2023 19:57 Відповісти
як це стосується новини?
показати весь коментар
12.07.2023 20:34 Відповісти
Все правильно кацап гірше щура. Тому цю сволоту можна бити чим завгодно.
показати весь коментар
12.07.2023 20:01 Відповісти
Бен Воллес розуміє ситуацію. Дякуємо!
показати весь коментар
12.07.2023 20:12 Відповісти
ускорит утилизацию русни
показати весь коментар
12.07.2023 20:22 Відповісти
Зеля поблагодари его за понимание
показати весь коментар
12.07.2023 20:23 Відповісти
Понимает---когда вынимает!
показати весь коментар
12.07.2023 23:05 Відповісти
 
 