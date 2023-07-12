Воллес про касетні боєприпаси для України: Розумію військову необхідність
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що розуміє рішення США передати Україні касетні боєприпаси, оскільки через активні бойові дії ЗСУ зіткнулися із нестачею снарядів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я розумію військову необхідність, з якою зіткнулися українці. А Сполучені Штати не підписали цю угоду (конвенцію про касетні боєприпаси. - Ред.), тому це дає їм свободу робити те, що вони вважають за потрібне", – зазначив міністр.
Водночас він додав, що Британія є підписантом конвенції про касетні боєприпаси, тому не може підтримати їхнє використання і передачу.
Перед цим під час виступу на експертному форумі на полях саміту НАТО Воллес розповів, що країни НАТО шукають способи, як продовжувати постачання Україні боєприпасів.
"Величезна кількість боєприпасів вистрілюється і витрачається", - наголосив він.
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Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news/erdogan-rozpoviv-chi-vplinula-peredacha-komandiriv-1689178889.html РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
По его словам, договоренности о том, что командиры «Азовстали» должны оставаться в Турции до конца войны были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.
Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.
«Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас», - пояснил он.
Турецкий лидер добавил, что он отдал защитников «Азовстали» только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы получили этот запрос - то мы отдали этих командиров», - заявил он.
При этом Эрдоган добавил, что передача защитников «Азовстали» не повлияла на отношения с Россией.
«Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», - заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.