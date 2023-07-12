Воллес про касетні боєприпаси для України: Розумію військову необхідність

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що розуміє рішення США передати Україні касетні боєприпаси, оскільки через активні бойові дії ЗСУ зіткнулися із нестачею снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я розумію військову необхідність, з якою зіткнулися українці. А Сполучені Штати не підписали цю угоду (конвенцію про касетні боєприпаси. - Ред.), тому це дає їм свободу робити те, що вони вважають за потрібне", – зазначив міністр.

Водночас він додав, що Британія є підписантом конвенції про касетні боєприпаси, тому не може підтримати їхнє використання і передачу.

Перед цим під час виступу на експертному форумі на полях саміту НАТО Воллес розповів, що країни НАТО шукають способи, як продовжувати постачання Україні боєприпасів.

"Величезна кількість боєприпасів вистрілюється і витрачається", - наголосив він.

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