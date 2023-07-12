Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відреагував на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що Україна не така вдячна за військову підтримку, як повинна бути.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені здається, ми завжди були дуже вдячними Сполученому королівству, завжди вдячні прем’єр-міністру і міністру оборони пану Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені… Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто.
Британія – наші партнери, ми їм вдячні, можливо міністру хочеться чогось особливого… Але мені здається, у нас гарні стосунки. Ми вдячні людям. В кінці кінців велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави", – сказав Зеленський.
Зеленський також звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова: "Олексію, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну то подякуйте йому. Зателефонуйте йому сьогодні".
Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
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Тобто, плювати у Криницю, з якої п'є воду весь спраглий Український Народ, не є гарною практикою, бо Українці можуть і плювалку оту відірвати… Вони терплячі, але ж і гарячі!
Слава Україні!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.07.2023
Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
@leusenko1
Гарно міністр оборони Британії Бен Воллес відшив хамство Зеленського про "необхідну зброю із запасів": "Ми не є онлайн-магазином Amazon". В перекладі з дипломатичної на людську мову: Треба було 3 роки гроші не в бітум лукашенківський вкочувати, а в армію,
Як - довгостроково, зарубавши ПДЧ, короткостроково - саботувавши поїздку Пороха на самміт НАТО (чи шо то було) напередодні війни. І ще й вимагав від Заходу не нагнітати, бо це погано впливає на будівництво доріг.
Ліньки гуглити. Якшо дісно цікаво - знайдете самі.
З.І. а взагалі, більше ніж дибілізм зеленої плісняви мене засмучує дибілізм відчутної частки коментаторів. І це ж млять vox populi... хоча до дебілізму відчутної частини українців я б вже мав звикнути...
На Заході вже починають підшивати справи людей Коломойського і зеленського, квартальний це знає і починає енергійно нервувати. На кону домовленості по виводу расєйських військ з України - типу "побєда зелєнскага", на справді домовленості з кремлем через різних арахамій.
Ну понятно, стресс, нервы . . . Но лучше от этого всё равно не будет.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.07.2023
Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
Впрочем. - к сожалению не для всех. Может кто-то ещё не понял, что отколоть УКраину от запада - это не глупость зели. Это его работа на русню...которую он не так плохо для лубянки и выполняет...
Похоже зелю не устроило, что Запад - несмотря зелины усилия- не бросает украинцев в беде.... что очень расстраивает его работодателей