Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що Україна не така вдячна за військову підтримку, як повинна бути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, ми завжди були дуже вдячними Сполученому королівству, завжди вдячні прем’єр-міністру і міністру оборони пану Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені… Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто.

Британія – наші партнери, ми їм вдячні, можливо міністру хочеться чогось особливого… Але мені здається, у нас гарні стосунки. Ми вдячні людям. В кінці кінців велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави", – сказав Зеленський.

Зеленський також звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова: "Олексію, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну то подякуйте йому. Зателефонуйте йому сьогодні".

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Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.