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Новини Допомога Україні
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Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що Україна не така вдячна за військову підтримку, як повинна бути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, ми завжди були дуже вдячними Сполученому королівству, завжди вдячні прем’єр-міністру і міністру оборони пану Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені… Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто.

Британія – наші партнери, ми їм вдячні, можливо міністру хочеться чогось особливого… Але мені здається, у нас гарні стосунки. Ми вдячні людям. В кінці кінців велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави", – сказав Зеленський.

Зеленський також звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова: "Олексію, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну то подякуйте йому. Зателефонуйте йому сьогодні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не Amazon та не можемо передати Україні всю зброю з власних запасів, - Воллес

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+111
Ой дебіл.....
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12.07.2023 20:31 Відповісти
+90
Це не тролінг, це наглість і хамство.
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12.07.2023 20:34 Відповісти
+65
Цей троллінг був абсолютно недоречним. Британія рятувала п'яту точку головноклоуна
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12.07.2023 20:31 Відповісти
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13.07.2023 10:15 Відповісти
Можно уйти из КВНа, но КВН из тебя не уйдёт никогда....
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13.07.2023 10:03 Відповісти
Одного прекрасного ранку ти можеш "не проснутися" без тієї допомоги яку надає Англія і Воллес зокрема!!!
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13.07.2023 10:09 Відповісти
Ось що трапляється, коли дурень говорить не по написаному.
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13.07.2023 10:13 Відповісти
Бен Уолес правильно відреагував, на слова особи на посаді Президента України, під час московської війни: «Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть благодарность… И да, ваша война благородна, и мы рассматриваем ее как войну не только за себя, но и за наши свободы… Но иногда приходится убеждать законодателей в Америке, убеждать сомневающихся политиков в других странах, что оно того стоит, что это имеет смысл и что они получат что-то взамен… Иногда вы слышите ворчание не от администрации или системы, а от американских законодателей. Мы дали вам 83 миллиарда долларов на все, и, вы знаете, мы не Amazon… Это правда. Я говорил об этом в июне прошлого года. Мы не Amazon»!!
Тобто, плювати у Криницю, з якої п'є воду весь спраглий Український Народ, не є гарною практикою, бо Українці можуть і плювалку оту відірвати… Вони терплячі, але ж і гарячі!
Слава Україні!!
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13.07.2023 10:35 Відповісти
хєр там. Відривалка не працює. "неначасі" (С)
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13.07.2023 11:10 Відповісти
Героям слава !!!
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13.07.2023 13:05 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.‎07.‎2023

Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
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13.07.2023 10:40 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

Гарно міністр оборони Британії Бен Воллес відшив хамство Зеленського про "необхідну зброю із запасів": "Ми не є онлайн-магазином Amazon". В перекладі з дипломатичної на людську мову: Треба було 3 роки гроші не в бітум лукашенківський вкочувати, а в армію,
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13.07.2023 10:55 Відповісти
Може тоді і Заходу не треба було перед початком війни обіцяти безлімітної підтримки, аби тепер не розповідати про Амазон...
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13.07.2023 11:01 Відповісти
Так Зєля ж відмовився від підтримки, бо це "лякає інвесторів". Які тепер претензіі до Заходу?
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13.07.2023 11:12 Відповісти
коли і від якої підтримки відмовився янелохкакаяразніца...?
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13.07.2023 11:35 Відповісти
Коли - одразу після обрання і до самого вторгнення.

Як - довгостроково, зарубавши ПДЧ, короткостроково - саботувавши поїздку Пороха на самміт НАТО (чи шо то було) напередодні війни. І ще й вимагав від Заходу не нагнітати, бо це погано впливає на будівництво доріг.
Ліньки гуглити. Якшо дісно цікаво - знайдете самі.
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13.07.2023 13:16 Відповісти
Гопота.
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13.07.2023 11:05 Відповісти
Не сподобалось. Не дипломатично
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13.07.2023 12:16 Відповісти
«Ми живемо в епоху великих подій і маленьких людей».© Сер Вінстон Черчилль
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13.07.2023 11:12 Відповісти
Не виключено що це намагання посваритися з заходом і тоді вперед до китайського мирного плану.
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13.07.2023 11:12 Відповісти
Вчора просралася та шлюха с ЦПК, сьогодні - "найвеличніший". Шо таке? ЗСУ почали перемагати і треба шось робити?
З.І. а взагалі, більше ніж дибілізм зеленої плісняви мене засмучує дибілізм відчутної частки коментаторів. І це ж млять vox populi... хоча до дебілізму відчутної частини українців я б вже мав звикнути...
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13.07.2023 11:18 Відповісти
Ні, прос сотні "шил" Зе влади починають вилазити з мішка.
На Заході вже починають підшивати справи людей Коломойського і зеленського, квартальний це знає і починає енергійно нервувати. На кону домовленості по виводу расєйських військ з України - типу "побєда зелєнскага", на справді домовленості з кремлем через різних арахамій.
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13.07.2023 11:54 Відповісти
Як сказав Байден при зустрічі у Вільнюсі: " -Маю погані новини для вас, пане Зеленський. Ми нікуди не подінемось. Ви застрягли з нами."
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13.07.2023 11:28 Відповісти
це чудові новини. Нам найгловнше щоб американці не з*лися, як це вони зробили в афгані
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13.07.2023 15:43 Відповісти
Зря он хамит друзьям . . .
Ну понятно, стресс, нервы . . . Но лучше от этого всё равно не будет.
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13.07.2023 11:31 Відповісти
Он по другому не может. Воспитание мамы Риммы и папы Саши+ совковая среда к которой надо было ***************. А там хамов и не далёких было *свыше крыши*. На сегодня обязаны его терпеть и краснеть, ведь он президент нашей страны. Он, слуги народа, многие политологи и блогеры(даже те к которым отношусь с уважением) не понимают,что является приоритетом у Запада.А это не дать распространится рашизму за пределы РФ. И в любом случае, независимо кто у нас президент,они будут делать всё возможное чтобы этого не допустить с учётом не возникновения 3й мировой. Отсюда помощь,которой никогда не было и в дальнейшем будет ещё больше. Очень точно сказал Байден Зеленскому* маю погані новини для Вас,пане Зеленський.Ми нікуди не подінемось.Ви застряли з нами*.А то тошнотворное возвеличивание самого себя, как заезжаная старая пластинка на патифоне начала доставать и политиков Запада.
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13.07.2023 14:47 Відповісти


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎13.‎07.‎2023

Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
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13.07.2023 11:56 Відповісти
К сожалению, чудит без баяна зеля, а недорожелателей получает УКраина...
Впрочем. - к сожалению не для всех. Может кто-то ещё не понял, что отколоть УКраину от запада - это не глупость зели. Это его работа на русню...которую он не так плохо для лубянки и выполняет...
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14.07.2023 09:52 Відповісти
Саме такої реакції від "їхнього ***********" і бажали 73%. Ганебно мати *********** гопніка з підворотьні кр.рг. - це як до нормальних українців. Коли ти, ****, бухав разом з дерьмаком у буковелі на прикинці 21 року і вивозив свій виводок до Італії та Ізраелю, то Борис та Джо, самі, на свій розсуд почали літаками постачати перше що було необхідно для паління колон русні, що заходила по твоїх шоссе - Джавелини та Нлави . *****, ну чому отий камаз схибив - скіки б українців булиб жіві.
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13.07.2023 12:01 Відповісти
Наш героический Боневтик Вперший поддержал свое реноме быковатого, туповатого, мстительного, злопамятного, да еще и крайне неблагодарного клоуна !
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13.07.2023 12:22 Відповісти
дебіл.....
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13.07.2023 12:30 Відповісти
Дипломатія
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13.07.2023 12:34 Відповісти
їбанат
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13.07.2023 12:37 Відповісти
Хамло невиховане і невдячне ..
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13.07.2023 12:37 Відповісти
всьо. гг нам
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13.07.2023 12:50 Відповісти
а він главі Мі 6 не пробував хамити ?
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13.07.2023 13:23 Відповісти
Володимир Зеленский- Хамло та Бидло, Доведено Володимиром Зеленским.
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13.07.2023 13:48 Відповісти
Нарешті є за що подякувати Зеленському! Ці євродебіли роблять вигляд, що вони сильні і круті, але Путін може знищити цих недоумків за 48 годин! Ще підсилений Китаєм та Іраном
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13.07.2023 14:06 Відповісти
А що резніков - сидить? За що, за яйця чи паливо по 8 0
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13.07.2023 14:15 Відповісти
ДОВБ@Б - піарист!!! Коли ти лише клоун, який власними жартами розважає не дуже вибагливу та розумну публіку, це не є чимось страшним. Але коли такий "клоун" керує країною, яка за прощею є самою великою у Європі (мордор не рахуємо), а за населенням однією з найбільших, тоді це є ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА як для КРАЇНИ, якою він керує під час війни, так і її ГРОМАДЯН! І що робити, аби цей "клоун" не ганьбив ані нас, ані нашу Неньку?! Ось в цьому і є питання... А взагалі, це ППЦ!!!
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13.07.2023 14:20 Відповісти
да он джокер.. клоун-садист
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13.07.2023 17:24 Відповісти
Як завжди, вирвано з контекста, а коментаторам тільки дай привід.
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13.07.2023 20:41 Відповісти
Опять ни х*ра не понял, но ,на всякий случай , нахамил....

Похоже зелю не устроило, что Запад - несмотря зелины усилия- не бросает украинцев в беде.... что очень расстраивает его работодателей
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14.07.2023 09:47 Відповісти
Це що було - КВН чи 95 квартал ?
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14.07.2023 18:26 Відповісти
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