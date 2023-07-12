Трюдо анонсував навчання українських курсантів у військовому коледжі Канади

Канада навчатиме українських курсантів у своєму профільному коледжі у Квебеку. Цю інтенсивну програму розробили спільно з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку приводить Windsor Star.

Він сказав, що українські курсанти навчатимуться в Королівському військовому коледжі в Сен-Жан-сюр-Рішельє.

Також Трюдо повідомив, що канадські Збройні сили допомогли навчити майже 40 000 українських військових і співробітників служби безпеки в Латвії.

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Раніше цього тижня він оголосив про розширення цієї місії, заявивши, що найближчими роками там буде розміщено до 2200 військовослужбовців, оскільки до 2026 року бойова група НАТО перетвориться на бригаду.

"Уже понад 500 днів Україна протистоїть жорстокості Росії. Путін зробив серйозний прорахунок. Він недооцінив мужність українців і недооцінив силу солідарності та рішучості Заходу", - сказав Трюдо.

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Він сказав, що гарантії безпеки Канади і союзників послужать йому сигналом.

"Путін хоче почекати і зруйнувати альянс, винищити українців, але він не зможе цього зробити, тому що ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, і саме в цьому суть цих гарантій безпеки", - додав канадський прем'єр.

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