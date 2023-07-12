УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8783 відвідувача онлайн
Новини
1 012 5

Трюдо анонсував навчання українських курсантів у військовому коледжі Канади

трюдо

Канада навчатиме українських курсантів у своєму профільному коледжі у Квебеку. Цю інтенсивну програму розробили спільно з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку приводить Windsor Star.

Він сказав, що українські курсанти навчатимуться в Королівському військовому коледжі в Сен-Жан-сюр-Рішельє.

Також Трюдо повідомив, що канадські Збройні сили допомогли навчити майже 40 000 українських військових і співробітників служби безпеки в Латвії.

Також читайте: Канада збільшуватиме пряму підтримку України, - Трюдо

Раніше цього тижня він оголосив про розширення цієї місії, заявивши, що найближчими роками там буде розміщено до 2200 військовослужбовців, оскільки до 2026 року бойова група НАТО перетвориться на бригаду.

"Уже понад 500 днів Україна протистоїть жорстокості Росії. Путін зробив серйозний прорахунок. Він недооцінив мужність українців і недооцінив силу солідарності та рішучості Заходу", - сказав Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО впевнені у приєднанні України до Альянсу, - Трюдо

Він сказав, що гарантії безпеки Канади і союзників послужать йому сигналом.

"Путін хоче почекати і зруйнувати альянс, винищити українців, але він не зможе цього зробити, тому що ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, і саме в цьому суть цих гарантій безпеки", - додав канадський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада збільшуватиме пряму підтримку України, - Трюдо

Автор: 

Канада (2233) Трюдо Джастін (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой як добре Не знаю чи стануть вони справжніми воїнами, а проводити марші певних людей певної сексуальної орієнтації точно навчаться. Приклад могилянки дає змогу подивитися, що таке кенедійські навчальні заклади.
показати весь коментар
12.07.2023 20:38 Відповісти
зато нові мАліни повиростають!
показати весь коментар
12.07.2023 20:41 Відповісти
Ви ще скажіть, що тільки в росіян справжніх вояків виховують. Особливо коли ті офіцери молоді одними матами спілкуються (було розслідування в інтернеті). Нормальна ініціатива. Ці люди будуть незаражені радянськими армійськими традиціями і вони будуть шансом на реформи війська.
показати весь коментар
12.07.2023 20:42 Відповісти
Будь-яка допомога, навіть така, є важлива. В Канаді до процесу навчання підходять серйозно.
показати весь коментар
12.07.2023 20:59 Відповісти
Це було ще раніше.
показати весь коментар
13.07.2023 00:38 Відповісти
 
 