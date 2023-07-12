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Росіяни обстріляли Нікопольщину

обстріл,нікополь

Сьогодні з артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні "прильоти" – у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Вона знову пережила артобстріл. Та головне, що обійшлося без жертв", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що в інших районах Дніпропетровщини було без обстрілів.

Читайте: Ворог 6 разів від вечора обстріляв Нікопольський район, без постраждалих, - ОВА

Автор: 

обстріл (29527) Дніпропетровська область (3930)


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Посмотрите это видео от Золкина :https://youtu.be/WOfFb8JnYIQ
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12.07.2023 21:10 Відповісти
Вторая новость: Самолеты некого государства , нанесли авиаудар по заводу по производству дронов "шахид" на територий Сирия. Пострадали гражданские ,три раненны и один погиб (гражданин россий).Что он там делал неясно .
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13.07.2023 01:24 Відповісти
 
 