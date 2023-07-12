Росіяни обстріляли Нікопольщину

Сьогодні з артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні "прильоти" – у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Вона знову пережила артобстріл. Та головне, що обійшлося без жертв", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що в інших районах Дніпропетровщини було без обстрілів.

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