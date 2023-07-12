На Миколаївщині знищено чотири ворожі БпЛА, - ПК "Південь"
У Миколаївській області підрозділи ППО знищили 4 російські безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"12 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих БпЛА: 1 розвідувальний "Орлан-10", 1 ударний БпЛА "Ланцет" та 2 БпЛА невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар12.07.2023 21:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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