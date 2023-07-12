УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8819 відвідувачів онлайн
Новини
5 530 22

Санаторії Криму заповнені російськими військовими, - КримSOS

рф,крим,армія,окупанти

Військові армії РФ проходять курс реабілітації в санаторіях тимчасово окупованого Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисна організація КримSOS.

Згідно з наявною інформацією, російські військові проходять реабілітацію у санаторіях міст Євпаторія та Саки. Також військових вже розміщують і в санаторії містечка Партеніт.

"Окупанти не вперше використовують санаторії Криму для власних цілей. Восени 2022 року стало відомо, що росіяни вивозять викрадених дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя "на оздоровлення" до Євпаторії", - ідеться в повідомленні.

Читайте: Ціни на готелі в окупованому Криму впали на 40% через відсутність туристів

Нагадаємо, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму. Окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову. За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

Автор: 

армія рф (18036) Крим (14200) санаторій (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Ну от, крисчани переймались, що сезон провалився... Так санаторії ж заповнені... Але є деякі ньюанси).
показати весь коментар
12.07.2023 22:05 Відповісти
+15
Домахались-докричались.
показати весь коментар
12.07.2023 22:08 Відповісти
+11
Скоро Франція ракет підкине -- будем рашкованів Скальпувати
показати весь коментар
12.07.2023 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от, крисчани переймались, що сезон провалився... Так санаторії ж заповнені... Але є деякі ньюанси).
показати весь коментар
12.07.2023 22:05 Відповісти
Домахались-докричались.
показати весь коментар
12.07.2023 22:08 Відповісти
Скоро Франція ракет підкине -- будем рашкованів Скальпувати
показати весь коментар
12.07.2023 22:10 Відповісти
Мне не нравится, что зе-шваль, не предпринимает никаких шагов, по налаживанию выпуска своих ракет. Понятно что в Украине сейчас это производство не развернуть, но неужели та же Польша, не помогла бы с открытием сборочных цехов. Пусть в режиме ручной сборки, медленно, но их можно было бы делать, и их запускать по целям, на которые США и ЕС не дают добро бить их оружием.
показати весь коментар
12.07.2023 22:34 Відповісти
Пане "нідерландець",ви мабуть неуважно слідкуєте за новинами.Навіть переробили комплек С200 під це.Чекайте на особисту повідому від , як ви кажете, "швалі" А поки що,не гріх і висратись.
показати весь коментар
12.07.2023 22:48 Відповісти
а навіщо він це все знищував???
щоб тепер розпочати???
не серйозно якось буде виглядати
краще купити рояійські реактори
***** ж бабки на війну треба
що вже дуже успішно роблять, як Ви кажете, зешвалі
показати весь коментар
12.07.2023 22:49 Відповісти
порох залишив зе ракети які треба було лиш виробляти та постачати в ЗСУ
не розробляти, не випробувати, а просто профінансувати
тими ракетами можна було б розкуярити ті госпіталі як ***** розкуярило Десну
за ті гроші була зроблена дорога з кордону параші до Києва
з криму в Маріуполь
ще *****, комусь до дачі..
але один куй винен клятий порох
показати весь коментар
12.07.2023 22:45 Відповісти
Отак завжди. Кому війна, кому мати рідна. Кому СВО, а кому джакузі на берегу Чорного моря.
показати весь коментар
12.07.2023 22:11 Відповісти
Скоро заголовок буде звучати так: санаторії тимчасово окупованого Криму, не в змозі розмістити безруких та безногих з числа запоребрикового бидла, у своїх апартаментах через аншлаг.
показати весь коментар
12.07.2023 22:19 Відповісти
нехіло в Партеніті відновлюватися
показати весь коментар
12.07.2023 22:22 Відповісти
От тут би стали в нагоді Атакамси...
показати весь коментар
12.07.2023 22:23 Відповісти
Тоді в чому проблема?
показати весь коментар
12.07.2023 22:24 Відповісти
Доктор Хаймарс вылечит всех.
показати весь коментар
12.07.2023 22:27 Відповісти
Скоро ВСУ их промануалит Скальпами и Атакамсами.
показати весь коментар
12.07.2023 22:30 Відповісти
"Напомним, что российские войска готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма. Оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуостров".
квартал ворья-95, мог бы рассказать как готовился к обороне шашлыками и враньем.
показати весь коментар
12.07.2023 22:36 Відповісти
ти ба......
а орки, суки, не приватизували санаторії
у них є поранені і їх лікують, і не виводять поза штат а може й виплати дають.
а у нас закрили тернопільський протезний та йде по пиззді львівська лікарня УЗД
закривають чомусь
у нас що, нема поранених, нема ампутованих.....
мабудь є шипнув на вухо зе
що все заібісь...
можна приватизовувати...
ну як ***** думати інакше???
от як
накуя писати про орків? щоб вони всі виздихали накуй!!!
приємно читати це інваліду, якого після ампутації виписали з госпіталя чи лікарні
вигнали з служби, не списали з військового обліку і посадили на 600грн зарплати????
а йому, на, читай,
орків лікують в санаторіях крима!!! муйня якась...
показати весь коментар
12.07.2023 22:37 Відповісти
Що значить не приватизували? Вони ті санаторії у нас взагалі-то віджали...
показати весь коментар
12.07.2023 22:50 Відповісти
мабудь Ви не вкурили про що я....
поясню
орські поранені в санаторіях, лікарнях, госпіталях.
все забито
наші теж забиті
але деякі закривають, при тому що наші поранені по всьому світу
+ моральний аспект цієї статті по відношенню до тих про кого держава забула
а Ви, шановний прочитали з усього одно слово
приватизували, чи не приватизували
показати весь коментар
12.07.2023 23:06 Відповісти
в Партените всегда был военный санаторий
показати весь коментар
12.07.2023 22:43 Відповісти
Краще б звучало : морги переповнені в Криму
показати весь коментар
12.07.2023 23:03 Відповісти
Но как можно? Они же позанимали места руских которые так хотели отдыхать в Крыму, ну чисто по-домашнему...
показати весь коментар
12.07.2023 23:17 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2023 01:30 Відповісти
 
 