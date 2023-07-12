Санаторії Криму заповнені російськими військовими, - КримSOS
Військові армії РФ проходять курс реабілітації в санаторіях тимчасово окупованого Кримського півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисна організація КримSOS.
Згідно з наявною інформацією, російські військові проходять реабілітацію у санаторіях міст Євпаторія та Саки. Також військових вже розміщують і в санаторії містечка Партеніт.
"Окупанти не вперше використовують санаторії Криму для власних цілей. Восени 2022 року стало відомо, що росіяни вивозять викрадених дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя "на оздоровлення" до Євпаторії", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму. Окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову. За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.
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щоб тепер розпочати???
не серйозно якось буде виглядати
краще купити рояійські реактори
***** ж бабки на війну треба
що вже дуже успішно роблять, як Ви кажете, зешвалі
не розробляти, не випробувати, а просто профінансувати
тими ракетами можна було б розкуярити ті госпіталі як ***** розкуярило Десну
за ті гроші була зроблена дорога з кордону параші до Києва
з криму в Маріуполь
ще *****, комусь до дачі..
але один куй винен клятий порох
квартал ворья-95, мог бы рассказать как готовился к обороне шашлыками и враньем.
а орки, суки, не приватизували санаторії
у них є поранені і їх лікують, і не виводять поза штат а може й виплати дають.
а у нас закрили тернопільський протезний та йде по пиззді львівська лікарня УЗД
закривають чомусь
у нас що, нема поранених, нема ампутованих.....
мабудь є шипнув на вухо зе
що все заібісь...
можна приватизовувати...
ну як ***** думати інакше???
от як
накуя писати про орків? щоб вони всі виздихали накуй!!!
приємно читати це інваліду, якого після ампутації виписали з госпіталя чи лікарні
вигнали з служби, не списали з військового обліку і посадили на 600грн зарплати????
а йому, на, читай,
орків лікують в санаторіях крима!!! муйня якась...
поясню
орські поранені в санаторіях, лікарнях, госпіталях.
все забито
наші теж забиті
але деякі закривають, при тому що наші поранені по всьому світу
+ моральний аспект цієї статті по відношенню до тих про кого держава забула
а Ви, шановний прочитали з усього одно слово
приватизували, чи не приватизували