Санаторії Криму заповнені російськими військовими, - КримSOS

Військові армії РФ проходять курс реабілітації в санаторіях тимчасово окупованого Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисна організація КримSOS.

Згідно з наявною інформацією, російські військові проходять реабілітацію у санаторіях міст Євпаторія та Саки. Також військових вже розміщують і в санаторії містечка Партеніт.

"Окупанти не вперше використовують санаторії Криму для власних цілей. Восени 2022 року стало відомо, що росіяни вивозять викрадених дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя "на оздоровлення" до Євпаторії", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму. Окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову. За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.