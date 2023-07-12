Росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА
Протягом 12 липня окупанти здійснили 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали 9 громад Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, були обстріляні:
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів) та гранатометів (АГС) (33 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (39 вибухів) та гранатометний обстріл (СПГ) (3 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (23 вибухів), артилерії (11 вибухів) та гранатометів (СПГ) (2 вибухи).
- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).
- Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
- Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).
Як повідомили в ОВА, попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
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