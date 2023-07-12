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Новини Війна
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Росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА

сумщина

Протягом 12 липня окупанти здійснили 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали 9 громад Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів) та гранатометів (АГС) (33 вибухи).

- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (39 вибухів) та гранатометний обстріл (СПГ) (3 вибухи).

- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (23 вибухів), артилерії (11 вибухів) та гранатометів (СПГ) (2 вибухи).

- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

 - Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).

- Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).

- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).

 - Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Також читайте: Вночі та зранку війська РФ здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 29 вибухів, - ОВА


Як повідомили в ОВА, попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957)


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Этот футбол в одни ворота будет продолжаться бесконечно пока Сумщина не превратится в пустыню. Нажаль.
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12.07.2023 23:21 Відповісти
 
 