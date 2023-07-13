Україна отримає літаки F-16 від європейських країн, - радник Байдена Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від європейських країн
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ, про це Джейк Салліван повідомив в етері телеканалу ABC News.
"Що стосується винищувачів F-16, президент Байден прийняв рішення кілька тижнів тому, працюючи в тісній консультації з союзниками, почати навчання українських льотчиків на цих літаках. Це навчання займе деякий час, а потім буде здійснено передачу F-16 з європейських країн, у яких є ці літаки", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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це так у США (не кажу про НАТО, бо це теж США)
у нас - інакше, треба бодай на чомусь літати, сили ж повітряні
твої проблеми..
хіба вони мають два варіанти авіоніки : імперську та метричну ?
то по перше самому падлюкою не треба буть?
Окупанти вирішили хоч якось відшкодувати втрати у війні та створили малий ракетний корабель під назвою "Циклон".
Ракетоносець "Циклон" уже увійшов до складу Чорноморського флоту РФ.Цей корабель озброєний ракетами "Калібр".
За даними https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22800 Вікіпедії , "Циклон" належить до малих ракетних кораблів проєкту 22800 "Каракурт".
"З його вуст звучить фраза: "Ви ЗСУшники кончені, вас мочить нада, із-за вас війна". Підбігли люди, які були неподалік, відтягнути цього малолітнього виродка, допомогли піднятися військовому, бо він пересувається із костилем. Цей покидьок комусь телефонує і кричить, що зараз із Києва приїдуть пацани і вас порішають. Військовий виривається із рук своїх односельчан і шкутильгаючи із костилем намагається наздогнати цього нелюда. Слідом за ним їдуть на велосипедах хлопчаки років 12-ти і кидають по військовому дрібне каміння, викрикуючи образи", - пише жінка.
Півсела тре щоб на колінах ходило