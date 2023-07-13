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Україна отримає літаки F-16 від європейських країн, - радник Байдена Салліван

f16

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від європейських країн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ, про це Джейк Салліван повідомив в етері телеканалу ABC News.

"Що стосується винищувачів F-16, президент Байден прийняв рішення кілька тижнів тому, працюючи в тісній консультації з союзниками, почати навчання українських льотчиків на цих літаках. Це навчання займе деякий час, а потім буде здійснено передачу F-16 з європейських країн, у яких є ці літаки", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди ще не отримали згоди США на постачання F-16 Україні, лише на навчання українських пілотів, - міністерка оборони Оллонгрен

Автор: 

літак (2981) Салліван Джейк (295) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+21
Оксана ЗАБУЖКО

За збігом, сьогодні ще й річниця падіння Сребрениці - першого в Європі, після ДСВ, масового вбивства цивільного населення, кваліфікованого міжнародним правом як геноцид. Понад 8000 сребреницьких босняків чоловічої статі було розстріляно армією Республіки Сербської, понад 1000 досі числяться пропалими без вісти, і родини шукають їхніх могил. І значно рідше згадують (якщо взагалі згадують), що поруч із Сребреницею був ще один босняцький анклав - Жепа, і там різанини вдалось уникнути. Тому що Сребреницю контролювали миротворчі війська НАТО (Нідерландів), а Жепу - українські. І голландські "блакитні каски" перелякались Ратко Младіча й пішли на всі його вимоги, а українці сказали йому "фак ю" (втім, десь я читала, що наш полковник Верхогляд з цією проксі-куклою Кремля переговори провадив по-російськи, щоб краще дійшло) - і вивезли цивільне населення з Жепи цілим і неушкодженим.

Про Сребреніцу багато написано, знято, задокументовано тощо. (Дуже раджу прекрасний фільм Ясміни Жбаніч "Quo vadis, Aida?", для тих, хто взагалі не в темі, це просто маствотч.) Про врятовану Жепу, натомість, світова громадськість не знає нічого, і полковник Верхогляд, скільки пригадую, навіть не отримав за свій подвиг Героя України (Кучма боявсь розсердити Москву?), - а це, між іншим, був міжнародний дебют української армії, котрий, як мінімум, мав би змусити аналітиків у штаб-квартирі НАТО поставитись до цієї, повторно випливлої з дна історії наверх, Ucraina, terra Cossacorum з належною увагою й пошаною...

І може, тоді вони зрозуміли б, кому Російська імперія завдячувала ВСІМА своїми перемогами (але про це я вже писала в "Найдовшій подорожі"). І не мусили б так довго чухатись після 24 лютого, заки сподобились дати нам важку зброю...

Але для цього ми самі мали б пам'ятати Жепу. Пам'ятати, "що ми, браття, козацького роду", і що це не просто слова. І пишатись своєю армією - замість писати, цього дня (вже кілька разів майнуло в стрічці), в унісон тим-таки НАТОвським офіцерам, що ич як ми, мовляв, швидко вичухались із лохів-рагулів-гречкосіїв у таку прегарну мілітарну потугу, де що й взялося!.. В соціальних процесах, любі діти, як і в фізиці, ніщо і ніде не береться нізвідки, забудьте, чого вас учили московські щєдровіцкіє. Ми ЗАВЖДИ були кшатріями Європи. І будемо ними надалі - незалежно од того, як швидко міжнародна безпека цей факт леґітимізує.

Тож шануймося.

І слава Україні.
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13.07.2023 02:56 Відповісти
+13
Союзники досі вірять в це - в можливість функціонування Росії як «нормальної держави, з якою можна підтримувати взаємовигідний діалог». Тобто, от завтра вона візьме - і бігом вилікується від агресивності, від садизму, від жадібності і алогічності. Бо ж «це всім вигідно, то чому ні?!».

І, відповідно, негайно після одужання доведеться знов налагоджувати діалог і співпрацю. А це погано стикується з наданням F-16, важчої і далекобійнішої зброї, що дозволить результативно атакувати саму Росію і завдавати їй болючих руйнацій.

Тобто, якщо спрощено, НАТО досі переймається, як би так не дуже образити Росію в процесі припинення війни - щоб можна було легко і дуже швидко налагодити взаємовигідний повоєнний діалог.

От це і є ідеологічним коренем наших проблем з постачанням зброї. Це і є підставовою причиною пред'являти союзникам претензії.

Так що тут критики Альянсу праві: НАТО досі у війні бачить не так Україну, як Росію. Майбутню Росію, теоретично можливу (насправді ні) Росію. І в рішеннях орієнтується на ту гіпотетичну, фантастичну Росію, котра могла би взяти на себе добрячий кавалок глобальних проблем (та ж вибудова системи важелів стримування Китаю). А не на перемогу України, майбутню багату і суверенну Україну і міцну оновлену європейську геополітичну конструкцію.
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13.07.2023 02:28 Відповісти
+8
от зелений лідор щє раз хлібало відкриє на тих хто "пліч опліч" - і точно отримає...
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13.07.2023 01:55 Відповісти
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З чого б це він такий добрий? А як же корупція в Україні? Чи вже росіяни досить людей ракетами вбили, можна і відсипати літаків трохи? Корупція звичайно зло, але росіяни вже зараз вбивають дітей жінок і чоловіків, в тому числі і тих, хто не дає хабарів.
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13.07.2023 02:06 Відповісти
Проблема не в літаках, а в термінах і кількості їх отримання. Можна під ялинку на новий рік нам покласти пару штук і годі.
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13.07.2023 02:28 Відповісти
ясна річ, не в самих аеропланах - в зброї до них)

це так у США (не кажу про НАТО, бо це теж США)

у нас - інакше, треба бодай на чомусь літати, сили ж повітряні
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13.07.2023 02:50 Відповісти
какая зброя? а обслуживание а техники а ремонт? кто это все сможет делать качественно кроме американскх или натовских спецов и где ?
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13.07.2023 03:50 Відповісти
можна еще сказать кто их будет обслуживать где и кто за это дорогое удовольствие будет платить? ты балабол зеленый точно ни копейки не даш..
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13.07.2023 03:48 Відповісти
негарний комент - ****** на персональну образу - хочете в деактив ?
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13.07.2023 04:01 Відповісти
ні, я просто намагався тебе зупинити - ти не зупиняешся....
твої проблеми..
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13.07.2023 04:07 Відповісти
Він голосував за "животворящого" (як і максимка) - несе персональну відповідальність за свій вибір.
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13.07.2023 04:11 Відповісти
Рембази вже є. Польща, Румунія та Словаччина аж бігом погодяться на тех обслуговування літаків. А незначним обслуговуванням будуть займатися аеродроми підскоку. Але ж звідки тобі це знати? Ти ж просто не хочеш це знати. От і все.
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13.07.2023 16:46 Відповісти
а чому Україна не отримує літаки від американської країни виробника цих літаків ?

хіба вони мають два варіанти авіоніки : імперську та метричну ?
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13.07.2023 03:51 Відповісти
а ви шо і правда не знаєте, шо перед тим як комусь предьяви хрипіти,
то по перше самому падлюкою не треба буть?
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13.07.2023 04:22 Відповісти
Росія збудувала заміну потопленому крейсеру "Москва".
Окупанти вирішили хоч якось відшкодувати втрати у війні та створили малий ракетний корабель під назвою "Циклон".
Ракетоносець "Циклон" уже увійшов до складу Чорноморського флоту РФ.Цей корабель озброєний ракетами "Калібр".
За даними https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22800 Вікіпедії , "Циклон" належить до малих ракетних кораблів проєкту 22800 "Каракурт".
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13.07.2023 03:57 Відповісти
По-нормальному навчання українських пілотів повинно вже закінчуватися. Або так і є, або західні демократії настільки неповороткі, що це вже на атавізм схоже.
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13.07.2023 05:17 Відповісти
Джейк Салліван заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від європейських країн Джерело: Ясна річ, США, у котрих цих F-16 899 одиниць, та які для себе вони вже не закуповують, ну ніяк не можуть поступитися бодай десятком-другим
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13.07.2023 05:36 Відповісти
З США в Туреччину полетять
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13.07.2023 09:25 Відповісти
Вийшовши з маршрутки, місцева жителька Наталія Шило побачила, як молодик ногами бив військового, який лежав на проїжджій частині. Цю історію у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=***********************************************************************& Facebook поширила волонтерка Тетяна Сила.

"З його вуст звучить фраза: "Ви ЗСУшники кончені, вас мочить нада, із-за вас війна". Підбігли люди, які були неподалік, відтягнути цього малолітнього виродка, допомогли піднятися військовому, бо він пересувається із костилем. Цей покидьок комусь телефонує і кричить, що зараз із Києва приїдуть пацани і вас порішають. Військовий виривається із рук своїх односельчан і шкутильгаючи із костилем намагається наздогнати цього нелюда. Слідом за ним їдуть на велосипедах хлопчаки років 12-ти і кидають по військовому дрібне каміння, викрикуючи образи", - пише жінка.

Півсела тре щоб на колінах ходило
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13.07.2023 06:13 Відповісти
добре
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14.07.2023 05:28 Відповісти
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