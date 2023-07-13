Україна отримає літаки F-16 від європейських країн, - радник Байдена Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від європейських країн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ, про це Джейк Салліван повідомив в етері телеканалу ABC News.

"Що стосується винищувачів F-16, президент Байден прийняв рішення кілька тижнів тому, працюючи в тісній консультації з союзниками, почати навчання українських льотчиків на цих літаках. Це навчання займе деякий час, а потім буде здійснено передачу F-16 з європейських країн, у яких є ці літаки", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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