Вночі у Кіровоградській та Хмельницькій областях лунали вибухи

Росія в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдала ударів по Хмельниччині крилатими ракетами "Калібр". На Кіровоградщині ППО збивала дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Близько 1 години ночі в передмісті Хмельницького пролунали потужні вибухи.

"В області було чути звуки вибухів. Прохання до усіх залишатися в укриттях", - повідомили у Хмельницькій ОВА.

Після другої години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи у Кропивницькому.

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