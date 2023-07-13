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Вночі у Кіровоградській та Хмельницькій областях лунали вибухи

калібр

Росія в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдала ударів по Хмельниччині крилатими ракетами "Калібр". На Кіровоградщині ППО збивала дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Близько 1 години ночі в передмісті Хмельницького пролунали потужні вибухи.

"В області було чути звуки вибухів. Прохання до усіх залишатися в укриттях", - повідомили у Хмельницькій ОВА.

Після другої години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи у Кропивницькому. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака шахедів на Київ: сили ППО збили майже 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО

Автор: 

Кропивницький (350) ракети (4093) Хмельницький (411) дрони (5006) Кіровоградська область (586) Хмельницька область (987)


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Йо_ана орда ніяк не угомониться. Один "запускатєль" вже дозапускався, набігавшись, чекаємо інших з квитками до кобздона.
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13.07.2023 06:59 Відповісти
Пусть лучше по сепаратисткому Ростову бьют за радостный прием зеков.
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13.07.2023 07:25 Відповісти
Як казав один блогер про Хмельниччину після атак ракетами по Старокостянтинову: "Якщо в вас там щось є, то чому не поставити там ППО?"
Що на цей раз?
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13.07.2023 07:31 Відповісти
Просто це велика різниця за 95-м
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13.07.2023 08:38 Відповісти
іди стань сам і забери з собою вумників з чата цензора
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13.07.2023 08:39 Відповісти
 
 