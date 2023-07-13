Вночі у Кіровоградській та Хмельницькій областях лунали вибухи
Росія в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдала ударів по Хмельниччині крилатими ракетами "Калібр". На Кіровоградщині ППО збивала дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Близько 1 години ночі в передмісті Хмельницького пролунали потужні вибухи.
"В області було чути звуки вибухів. Прохання до усіх залишатися в укриттях", - повідомили у Хмельницькій ОВА.
Після другої години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи у Кропивницькому.
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