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Новини Агресія Росії проти України
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Естонія підтримує передачу США касетних боєприпасів Україні, - прем’єрка Каллас

каллас,кая

Прем’єрка Естонії Кая Каллас також висловила підтримку вступу України в НАТО і сказала, що союзники згодні з тим, що місце України врешті-решт в Альянсі.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо зробити все, щоб допомогти Україні стільки, скільки це буде потрібно. І, звичайно, коли більше не буде боєприпасів, окрім касетних бомб, я думаю, що ми повинні надати і їх. Україна сказала, що вони не використовуватимуть їх на тих територіях, де є мирні жителі, вони просто використовуватимуть їх, щоб захистити себе і відштовхнути Росію до Росії", – сказала Каллас в кулуарах саміту НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО не може наразі запропонувати точні терміни вступу України до Альянсу, - прем’єрка Естонії Каллас

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Естонія (1656) Каллас Кая (309) касетні боєприпаси (130)


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13.07.2023 07:09 Відповісти
чим білше здохне кацапів , тім краще
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13.07.2023 09:01 Відповісти
Прибалтийские и скандинавские страны не собираются умиротворять кремлевского хана.
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13.07.2023 07:23 Відповісти
Мабуть не "відштовхнути", а виштовхати.
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13.07.2023 07:40 Відповісти
Країни Балтії стабільно адекватні.
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13.07.2023 08:01 Відповісти
 
 