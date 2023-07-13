Естонія підтримує передачу США касетних боєприпасів Україні, - прем’єрка Каллас
Прем’єрка Естонії Кая Каллас також висловила підтримку вступу України в НАТО і сказала, що союзники згодні з тим, що місце України врешті-решт в Альянсі.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо зробити все, щоб допомогти Україні стільки, скільки це буде потрібно. І, звичайно, коли більше не буде боєприпасів, окрім касетних бомб, я думаю, що ми повинні надати і їх. Україна сказала, що вони не використовуватимуть їх на тих територіях, де є мирні жителі, вони просто використовуватимуть їх, щоб захистити себе і відштовхнути Росію до Росії", – сказала Каллас в кулуарах саміту НАТО.
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Яр Холодний
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