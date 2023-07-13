Воїни ЗСУ уразили 16 артилерійських засобів ворога
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби уразили 16 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетні комплекси та дві станції РЕБ.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника", - йдеться в повідомленні.
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Бо обстріли Херсону і Херсонщини вже стали окремою темою, а Гуменюк сповіщала про контрбатарейні там заходи.