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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

область,запорізька

За минулу добу військові РФ завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано 72 артилерійські обстріли Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Степногірська та інших прифронтових сіл, а також 5 ударів БПЛА та 2 удари з РСЗВ по Новодарівці та Левадному", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29527) Запорізька область (3780) Малашко Юрій (62)


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