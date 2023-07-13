Норвегія продовжила участь у медичній евакуації українських пацієнтів до кінця лютого 2024 року

Норвегія продовжить свою участь у загальноєвропейській ініціативі допомоги пацієнтам з України, які потребують лікування за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили в уряді Норвегії.

Прем’єр Йонас Гар Стьоре оголосив, що Норвегія продовжить угоди зі скандинавською авіакомпанією SAS і ЄС та продовжить опікуватися перевезенням українців, які потребують лікування у Норвегії чи інших країнах Європи.

З серпня 2022 року Норвегія щотижня забезпечувала таку евакуацію пацієнтів та допомогла перевезти понад 1500 осіб – пацієнтів та їхніх родичів. Багато європейських країн можуть запропонувати допомогу з лікуванням українців, але не мають спецлітаків для перевезення пацієнтів.

На прохання Євросоюзу Норвегія вирішила продовжити свою участь до кінця лютого 2024 року, після чого можуть ухвалити рішення про подальше продовження такої допомоги.

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Міністерка охорони здоров’я Інгвільд К’єрколь зазначила, що Норвегія – серед країн, які не лише перевезли, але й забрали до себе найбільше українських пацієнтів.

Попереднього разу цю угоду продовжили у березні – до 31 серпня.

Медична евакуація здійснюється завдяки співпраці низки відомств. Збройні сили Норвегії мають спеціальну угоду із SAS, за якою літак переобладнали у "літаючу швидку" з усім необхідним обладнанням. Польоти та обслуговування здійснюють співробітники авіакомпанії, а медичною частиною займаються Збройні сили.

Українці, яких везуть на лікування в інші країни Європи, спершу прибувають до спеціального хабу у Польщі і там очікують своєї черги на спецрейс до місця лікування.

Це люди різного віку, найчастіше – з тяжкими пораненнями внаслідок війни та з онкологічними захворюваннями.

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