УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8901 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 620 34

Трьох лікарів з Херсону судитимуть за пособництво російським окупантам

суд,феміда

Влітку 2022 року троє лікарів під час тимчасової окупації Херсону добровільно погодились співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Один із них очолив захоплений медзаклад, ставши так званим "и.о. главного врача". Чоловік зареєстрував лікарню в органах окупаційної адміністрації країни-агресора, відкрив банківські рахунки у незаконно створених установах, видавав зарплату російськими рублями.

Двоє інших фігурантів обійняли псевдопосади завідуючих відділень. Всі вони займались антиукраїнською пропагандою та агітували колег до співпраці з окупантами та отримання паспортів РФ.

За інформацією "Суспільного" із посиланням на Нацполіцію України, на лаві підсудних опинилися працівники Херсонської обласної інфекційної лікарні – Сергій Панкратов, Михайло та Ганна Набатови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Черкащині затримали поплічника ворога, який злив координати українських військ та систем ППО, а також готував підрив залізниці, - СБУ. ФОТО

Трьом підозрюваним загрожує від 10 до 12 років ув’язнення, з обмеженням певних прав до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

Автор: 

прокуратура (3708) державна зрада (1728) Херсонська область (5942)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Не знаю, як коментувати. Якщо вони ідейні рускомірці то ОК але якщо під дулом очолили медзаклад то ХЗ(?)
показати весь коментар
13.07.2023 12:32 Відповісти
+8
криси прокурорські зі штанів вискочать аби від своїх друзяк увагу відвернути...може спочатку притягнуть всіх прокуроро-мєнтовських колаборантів?
показати весь коментар
13.07.2023 12:48 Відповісти
+6
видайте інструкцію як треба жити в окупації. Я не розумію. прокурори, сбу, влада всі втікли, а людям що було робити? не розумію. тобто всі повинні померти від голоду, чи як? Багато людей оформили там російські документи бо без того втратили б своє майно. Щось в нас все як завжди. не було б щастя да нещастя допомогло, це я про те що з початку війни самі полохливі в країні були державні службовці і бігли край за очі. і так без них було добре! А тільки повернулися і пішло: запроси звинувачення та й таке інше. Ми платимо ім зарплатню, а вони нас за це кошмарять.
показати весь коментар
13.07.2023 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю, як коментувати. Якщо вони ідейні рускомірці то ОК але якщо під дулом очолили медзаклад то ХЗ(?)
показати весь коментар
13.07.2023 12:32 Відповісти
криси прокурорські зі штанів вискочать аби від своїх друзяк увагу відвернути...може спочатку притягнуть всіх прокуроро-мєнтовських колаборантів?
показати весь коментар
13.07.2023 12:48 Відповісти
Всі вони займались антиукраїнською пропагандою та агітували колег до співпраці з окупантами та отримання паспортів РФ. Джерело:
показати весь коментар
13.07.2023 13:03 Відповісти
этих кацапов нужно ликвидировать без сомнения
показати весь коментар
13.07.2023 13:22 Відповісти
Власти захотелось и взяток а это не то что раненых лечить.
показати весь коментар
13.07.2023 12:34 Відповісти
так они и с оккупантов брали взятки, это ж эскулапы в белых халатах им пофиг кто ты и есть ли у тебя автомат
показати весь коментар
13.07.2023 12:57 Відповісти
Під окупацією, люди як черв'яки себе поводять...
Десь присосуються, десь пристосовуються...
Це не образа і не натяк... Це , можна мовити, інструкція...
показати весь коментар
13.07.2023 12:36 Відповісти
Медицина внє палітікі?
показати весь коментар
13.07.2023 12:40 Відповісти
так їх треба притягнути до відповідальності, але давайте дотримуватись хронології. Спочатку притягнути тих хто спонукав своїми "шашликами"захопленню Херсону за 24 години
показати весь коментар
13.07.2023 12:47 Відповісти
Ну а перукарів чому не притягнути також
показати весь коментар
13.07.2023 14:54 Відповісти
Якщо він виписував гроші на з/плату, то було кому її платити. Всі працювали. Заклади харчування годували окупантів, магазини продавали їм товари, двірники мели їм вулиці, пекарі пекли їм хліб. Не у всіх є гарні подушки. Хай би не було війни.
показати весь коментар
13.07.2023 12:49 Відповісти
всех в топку
показати весь коментар
13.07.2023 12:51 Відповісти
Сталін би відправив
показати весь коментар
13.07.2023 12:55 Відповісти
А как же клятва Гиппократу?
показати весь коментар
13.07.2023 12:53 Відповісти
Стиць Гриць...
показати весь коментар
13.07.2023 12:56 Відповісти
Тогда зачем наши медики надают первую медицинскую помощь раненым кацапам?
Медики такой народ, что у них на первом месте клятва Гиппократу и бабло, и только потом присяги государствам там всяким и все остальное
показати весь коментар
13.07.2023 12:59 Відповісти
Уже давно, никто клятву Гиппократа не дает. Успокойтесь. И большинство тех, кто эту клятву вспоминает к месту и не к месту, ее не читали
показати весь коментар
13.07.2023 13:17 Відповісти
Не ГіпократУ. а ГіпократА...
показати весь коментар
13.07.2023 13:27 Відповісти
Яка присяга государству у медика
показати весь коментар
13.07.2023 14:51 Відповісти
У продавця, перукаря, двірника, пекаря
показати весь коментар
13.07.2023 14:52 Відповісти
Так я тоже никаких присяг не давал, а рыбаки-пикаперы хотят меня поймать
показати весь коментар
13.07.2023 14:58 Відповісти
по суті це не лікарі, це адміністратори посібники окупантів. До справжніх лікарів питань немає , вони й полонених лікують.
показати весь коментар
13.07.2023 12:59 Відповісти
Трьох лікарів з Херсону судитимуть за пособництво російським окупантам
показати весь коментар
13.07.2023 13:02 Відповісти
Адміністратор теж потрібен лікарні, як і будь-якій установі
показати весь коментар
13.07.2023 14:56 Відповісти
Гіпократ казав всіх лікувати. Священик всіх сповідає
показати весь коментар
13.07.2023 13:06 Відповісти
А ничего не говорил Гиппократ об пособничестве оккупантам?
показати весь коментар
13.07.2023 14:28 Відповісти
Ні, не казав нічого
показати весь коментар
13.07.2023 15:00 Відповісти
Як, і Гіппократ теж "рускій"?
показати весь коментар
13.07.2023 13:23 Відповісти
Єрмака коли посадять?
показати весь коментар
13.07.2023 12:58 Відповісти
И куда делся Баканов?
показати весь коментар
13.07.2023 13:08 Відповісти
видайте інструкцію як треба жити в окупації. Я не розумію. прокурори, сбу, влада всі втікли, а людям що було робити? не розумію. тобто всі повинні померти від голоду, чи як? Багато людей оформили там російські документи бо без того втратили б своє майно. Щось в нас все як завжди. не було б щастя да нещастя допомогло, це я про те що з початку війни самі полохливі в країні були державні службовці і бігли край за очі. і так без них було добре! А тільки повернулися і пішло: запроси звинувачення та й таке інше. Ми платимо ім зарплатню, а вони нас за це кошмарять.
показати весь коментар
13.07.2023 13:02 Відповісти
сразу бежать за паспортом
показати весь коментар
13.07.2023 13:23 Відповісти
Инструкция простая - не сотрудничайте с оккупационными администрациями и не занимайте никаких административных посад. Ну и не нанимайтесь в полицаи/вояки/кэгэбэшники/доносчики/сексоты.
показати весь коментар
13.07.2023 14:30 Відповісти
Підарешт!
показати весь коментар
13.07.2023 13:59 Відповісти
 
 