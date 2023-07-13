Трьох лікарів з Херсону судитимуть за пособництво російським окупантам
Влітку 2022 року троє лікарів під час тимчасової окупації Херсону добровільно погодились співпрацювати з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Один із них очолив захоплений медзаклад, ставши так званим "и.о. главного врача". Чоловік зареєстрував лікарню в органах окупаційної адміністрації країни-агресора, відкрив банківські рахунки у незаконно створених установах, видавав зарплату російськими рублями.
Двоє інших фігурантів обійняли псевдопосади завідуючих відділень. Всі вони займались антиукраїнською пропагандою та агітували колег до співпраці з окупантами та отримання паспортів РФ.
За інформацією "Суспільного" із посиланням на Нацполіцію України, на лаві підсудних опинилися працівники Херсонської обласної інфекційної лікарні – Сергій Панкратов, Михайло та Ганна Набатови.
Трьом підозрюваним загрожує від 10 до 12 років ув’язнення, з обмеженням певних прав до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.
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Десь присосуються, десь пристосовуються...
Це не образа і не натяк... Це , можна мовити, інструкція...
Медики такой народ, что у них на первом месте клятва Гиппократу и бабло, и только потом присяги государствам там всяким и все остальное