Трьох лікарів з Херсону судитимуть за пособництво російським окупантам

Влітку 2022 року троє лікарів під час тимчасової окупації Херсону добровільно погодились співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Один із них очолив захоплений медзаклад, ставши так званим "и.о. главного врача". Чоловік зареєстрував лікарню в органах окупаційної адміністрації країни-агресора, відкрив банківські рахунки у незаконно створених установах, видавав зарплату російськими рублями.

Двоє інших фігурантів обійняли псевдопосади завідуючих відділень. Всі вони займались антиукраїнською пропагандою та агітували колег до співпраці з окупантами та отримання паспортів РФ.

За інформацією "Суспільного" із посиланням на Нацполіцію України, на лаві підсудних опинилися працівники Херсонської обласної інфекційної лікарні – Сергій Панкратов, Михайло та Ганна Набатови.

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Трьом підозрюваним загрожує від 10 до 12 років ув’язнення, з обмеженням певних прав до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.