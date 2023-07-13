Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель з медичною, науковою та промисловою метою.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"За основу 268



По фракціях:



СН - 183

ЄС - 10

Батьківщина -1

Платформа за життя - 16

Голос -19

Відновлення - 11

За майбутнє - 8

Довіра - 12

Позафракційні - 8", - зазначив парламентар.

Співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що проєкт закону ухвалили в першому читанні.

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