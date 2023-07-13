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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

канабіс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель з медичною, науковою та промисловою метою.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"За основу 268

По фракціях:

СН - 183
ЄС - 10
Батьківщина -1
Платформа за життя - 16
Голос -19
Відновлення - 11
За майбутнє - 8
Довіра - 12
Позафракційні - 8", - зазначив парламентар.

Співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що проєкт закону ухвалили в першому читанні.

Читайте: Лікарі-онкологи підписали відкритий лист із закликом легалізувати медичний канабіс. ДОКУМЕНТ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс 01

Автор: 

ВР (15073) Железняк Ярослав (573) канабіс (70)


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Топ коментарі
+10
Интересно и чем же травокуры хуже тех самых кофеманов? Или ты мне расскажешь что кофе или другие енергетики или те самые соевые конхветы полезнее для организма чем конопля? К твоему сведению коноплю еще издавна украинские козаки в табак добавляли.
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13.07.2023 13:53 Відповісти
+6
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13.07.2023 13:47 Відповісти
+5
вони там при владі всі обколоті- тепер щей обкуреними будуть!хороше досягнення растоманів !
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13.07.2023 13:43 Відповісти
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вони там при владі всі обколоті- тепер щей обкуреними будуть!хороше досягнення растоманів !
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13.07.2023 13:43 Відповісти
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13.07.2023 13:46 Відповісти
шустро они. завтра, пишут, собираются создать аналог рускомнадзора. не знаю, шо сие значит, но упоминание про рус оптимизма не добавляет.
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13.07.2023 13:44 Відповісти
Це вже досягнення. Але поки що в Євросоюз зарано. Тільки коли Рада ухвалить закон про легалізацію нормального канабісу.
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13.07.2023 13:44 Відповісти
Ну все , тепер на наступних виборах коли при здачі аналізів на наркотики у ЗЕлі знайдуть сліди кокса то він цілком законно зможе сказати :" А це від канабіса , у мене і рецепт є , я ж хвора людина ..." ))
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13.07.2023 13:44 Відповісти
кто про что а НАРКОШАМ ДАЙОШЬ КАННАБИСС СУКИ ШО ВЫ УЖЕ СДОХЛИ и освободили от себя Украину с вашим найвелычным оцем..
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13.07.2023 13:44 Відповісти
Що ти несеш? Ти хоч раз бачив у госпіталі військових з ампутаціями, чув як вони кричать від болю і їм колють синтетичні знеболювальні які садять і сердце і печінку швидко і назавжди? У військових спитай - медичний канабіс це добре чи ні? За!бали специ з медицини і наркоманії. Дай боже тобі цього ніколи не відчути.
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13.07.2023 16:44 Відповісти
-ти ховрашка бачишь?
- ніт
- а він є...
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13.07.2023 13:45 Відповісти
Скоро з вікон Банкової потягне дим коромислом. Вже можна не никатись по туалетах.)
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13.07.2023 13:45 Відповісти
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13.07.2023 13:47 Відповісти
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13.07.2023 13:49 Відповісти
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13.07.2023 13:45 Відповісти
трохи пізно - проґавили весну та час посадки
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13.07.2023 13:46 Відповісти
Вони у басейнах вдома парнички організують))
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13.07.2023 13:59 Відповісти
Глобалісти навязують збочення і всяке лайно для перетворення людей на деградоване тупе быдло, бо оскотенівшими, безвольними істотами, які керуються виключно тваринними інстинктами їм легше маніпулювати і управляти в угоду своїх корпорацій і політики.
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13.07.2023 13:48 Відповісти
Интересно и чем же травокуры хуже тех самых кофеманов? Или ты мне расскажешь что кофе или другие енергетики или те самые соевые конхветы полезнее для организма чем конопля? К твоему сведению коноплю еще издавна украинские козаки в табак добавляли.
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13.07.2023 13:53 Відповісти
тут і сперечатися нема про що - канібас набагато корисніший за той же чай, і ефект сильніший
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13.07.2023 13:55 Відповісти
Я кави і енергетиків не вживаю. Сою готовлю, але без ГМО, замість мяса. Їзжу на велосипеді. І взагалі то я християнин, тому від лайна і неправди віддаляюсь ))
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13.07.2023 13:59 Відповісти
Вам же не запрещают ездить на велосипеде или быть христианином. Какое же вы имеете право другим запрещать то что они хотят делать не нанося вред другим людям. Я тоже не курю и не пью. Но я ЗА то чтобы не притеснять людей в свободном государстве и чтобы разные *наркоши* могли у себя дома сидеть и выращивать и употреблять прямо на месте то что они хотят а не шлялись ночами по переулкам приставая к прохожим или лазя по домам ради денег чтобы купить себе наркоты втридорога у наркодиллеров и мусоров.. А наркобароны сидят у власти и пишут законы. И как вы думаете кто будет громче всех визжать что против легализации марихуаны? Я уверяю что ето будут мусора торгующие наркотой и наркобароны которые лишатся сверхприбыли. Потому что все запреты пишут именно преступники. То же самое как с *евробляхами* громче всех визжали за запрет *евроблях* мусора и таможенники которые занимаются незаконным ввозом и растаможкой авто.
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13.07.2023 14:09 Відповісти
Їздити на велосипеді і бути християнином це не зло а добро, а пропагувати і давати канабіс людям це злочин і зло. Завдання влади карати злочинців і хвалити доброчинців.
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13.07.2023 14:21 Відповісти
Во первых, я не говорил про пропаганду канабиса. Я даже за то чтобы рассказывать возможные последствия. Во вторых ето с вашей точки зрения христианство и езда на велосипеде ето добро. А я могу навести 100 примеров что ето плохо и вред и что дальше? Начнем с того что вы считаете что вы христианин и имеете какое то право запрещать людям свободу? Христианство против свободы? Езда на велосипеде ето хорошо по вашему? Вы видели сколько на дорогах гибнет велосипедистов и как они нарушают ПДД? А то что сидение велосипеда натирает простату? Я могу продолжать что вы ахренеете
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13.07.2023 14:29 Відповісти
Відрізняти зло від добра можуть тільки люди які живуть в істині. У Вселенній є свої правила і закони. Наприклад виходячи з дому на вулицю ви не можете робити що вам захочеться, ви мусите дотримуватись правил дорожнього руху, інакше ви будете порушником. Свобода це чітке дотримання правил.
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13.07.2023 14:41 Відповісти
Наприклад виходячи з дому на вулицю ви не можете робити що вам захочеться, ви мусите дотримуватись правил

Вот давайте с етого и начнем. Легализация марихуаны не подразумевает торговлю и потребление ее на улице или в общественных местах. Каждый выращивает и курит дома. А вот вы своим велосипедом и *христианством* лезите в люди и даже в душу другим навязывая свое видение на жизнь. А знаете что говорят о таких которые лезут в **** без мыла? Есть такая поговорка, *не говори мне что делать и я не будут говорить куда тебе пойти*. Особенно если кто то указывает что делать не давая альтернативы. Ето как с детьми, если ты им что то запрещаешь и не даешь альтернативу, они назло тебе будут ето делать.
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13.07.2023 17:06 Відповісти
Ви мабуть з УПЦ МП ??? Державной мовой чому не спілкуетесь??
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13.07.2023 15:05 Відповісти
А сколько христиане сожгли на кострах не скажешь?А сколько убивают из-за легализованной водки по бытовухе?А много ты знаешь убийств по бытовухе из-за марихуаны?
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13.07.2023 15:47 Відповісти
Христиане никого не зжигали на кострах, это были лжехристы о которых предупреждал Иешуа.
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13.07.2023 16:03 Відповісти
Ага. А то мы не читали о крестовых походах и сжиганиях на кострах женщин, которых называли *ведьмами*. Но ты так и не сказал, сколько ты знаешь случаев убийств или преступлений после употребления марихуаны?
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13.07.2023 17:08 Відповісти
А кто вам сказал что єто были христиане? Как может христианин устраивать войну? Может это вовсе не христиане а волки в овечьих шкурах? Я не знаю что делают употребители марихуаны, но ничего доброго они наверно не делают.
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13.07.2023 17:34 Відповісти
О, вот вы сами сказали что не знаете что делают употребители марихуаны. Значит вы ихь никогда не видели по крайней мере на улица. Но вы как *христианин* себе что то надумали и думаете плохо о том кого никогда не видели. Но логически, если бы они что то плохое делали тем более посторонним, вы бы их увидели обязательно. Так как любителей водки все видят и слышат. Ето многое говорит о вашем *христианстве*. Так же и христианы сжигали женщин на кострах подумав что они ведьмы, особенно когда женщина красивая.
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13.07.2023 18:30 Відповісти
Употребители марихуаны это наркоманы и больные люди, я ими не интересуюсь что они делают. Я вам еще раз повторяю истинние христиане не зжигают никого на костре.
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13.07.2023 18:58 Відповісти
Cannabis Sativa або Cannabis Indica? 🌼
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13.07.2023 15:39 Відповісти
Та це не тільки по канабісу видно. Подивіться, що робиться з БЛМ, феменізмом та ін, до якого ступеню маразму це все дійшло. Населення перетворюють на розбещене, інфантильне стадо, яке не здатне до критичного мислення, обирає трампів і їх аналогів (так, перемога популістів, а-ла галабаротька - це не тільки проблема України).
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13.07.2023 14:37 Відповісти
Опа-нА! Тепер в зраді навіть за колону не треба буде ховатися?
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13.07.2023 13:54 Відповісти
давааай закурім таваріщ па адной,давай закурім таварищ мой.....чесно кажучи цього лайна давно повно на кожному кутку - було б бажання.дивно що є ідіоти які взнали про коноплі з депутатського законопроекту.
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13.07.2023 13:56 Відповісти
жалкуєш, що не все бабло менти контролюють?
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13.07.2023 14:00 Відповісти
де факт що я жалкую ? читай уважно - лайно.і хто б його не кришував воно залишиться лайном.а всі планокури - підараси.щоб там не було.безмозглі тупі нікчемні і нефартові тварини.собачий кайф ловлять тільки люди без божої іскри в серці.
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13.07.2023 14:05 Відповісти
шариш ти в пі.арасії та лайні, експерт за покликом?
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15.07.2023 04:06 Відповісти
ти калічка не включай умняка,планокур гнилий.
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15.07.2023 08:11 Відповісти
спорожнився кондом драний?
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15.07.2023 09:21 Відповісти
а колись вішали лише на конопляних линвах!
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13.07.2023 14:13 Відповісти
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13.07.2023 13:59 Відповісти
Канабіс - "в законі". Дайош канібалізм!
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13.07.2023 14:09 Відповісти
Ви виибачьте,їсте людей??,,,),,,
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13.07.2023 14:15 Відповісти
Ні. Як казала одна з моїх дядин (щоправда, з приводу птиці): "Ніколи не їла і не лЮблю".
Але співзвуччя "канабісу" і "канібалізму" навело на думку...
Та й лиха біда - початок...
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13.07.2023 19:24 Відповісти
співзвуччя "канабісу" і "канібалізму"???,,)-ви приймаєте щось,,,,важке??,,,),,
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13.07.2023 19:34 Відповісти
Гарячі новини: наркомани (наркозалежні) масово реєструються в дії....
Наступний етап: легалізація посівного маку, українські "хазяюшкі" зітхнуть з полегшенням.
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13.07.2023 14:12 Відповісти
Не надо. Метадон и бупренорфин уже давно легализованы. Теперь вот трава. Еще не долго и аддералл начнут в аптеках продавать. Это и есть свобода. А алкоголь и табак (самые опасные наркотики) теперь засуньте себе...
P.S. - смотрим шкалу Натта.
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13.07.2023 14:29 Відповісти
👍👍👍
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13.07.2023 15:14 Відповісти
В нас що не приймуть,то стає тільки гірше.
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13.07.2023 14:12 Відповісти
Топ новость за время войны. Спасибо!
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13.07.2023 14:25 Відповісти
Друзям та керівникам наркоту

Декларування ворогам
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13.07.2023 14:30 Відповісти
вот это "победа", я понимаю. какой там НАТО, какой ЕС... каннабис - наше все.
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13.07.2023 16:28 Відповісти
Слова проф. Преображенського із к/ф "Собаче серце": "Біда нашої країни в тому, що закони в ній приймають ті, кому слід приймати пігулки!"
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13.07.2023 18:38 Відповісти
правильно.
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14.07.2023 06:09 Відповісти
 
 