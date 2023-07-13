Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель з медичною, науковою та промисловою метою.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"За основу 268
По фракціях:
СН - 183
ЄС - 10
Батьківщина -1
Платформа за життя - 16
Голос -19
Відновлення - 11
За майбутнє - 8
Довіра - 12
Позафракційні - 8", - зазначив парламентар.
Співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що проєкт закону ухвалили в першому читанні.
Топ коментарі
+10 FT FT
показати весь коментар13.07.2023 13:53 Відповісти Посилання
+6 FT FT
показати весь коментар13.07.2023 13:47 Відповісти Посилання
+5 Віталій Маркович #551055
показати весь коментар13.07.2023 13:43 Відповісти Посилання
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- ніт
- а він є...
Вот давайте с етого и начнем. Легализация марихуаны не подразумевает торговлю и потребление ее на улице или в общественных местах. Каждый выращивает и курит дома. А вот вы своим велосипедом и *христианством* лезите в люди и даже в душу другим навязывая свое видение на жизнь. А знаете что говорят о таких которые лезут в **** без мыла? Есть такая поговорка, *не говори мне что делать и я не будут говорить куда тебе пойти*. Особенно если кто то указывает что делать не давая альтернативы. Ето как с детьми, если ты им что то запрещаешь и не даешь альтернативу, они назло тебе будут ето делать.
Але співзвуччя "канабісу" і "канібалізму" навело на думку...
Та й лиха біда - початок...
Наступний етап: легалізація посівного маку, українські "хазяюшкі" зітхнуть з полегшенням.
P.S. - смотрим шкалу Натта.
Декларування ворогам