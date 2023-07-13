Після повстання Пригожина у командування РФ панують розбіжності і розгубленість, - Міллі

Після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".

Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.

"На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас є значні розбіжності і розгубленість", - сказав Міллі.

Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець. Міллі додав, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.

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