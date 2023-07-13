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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Після повстання Пригожина у командування РФ панують розбіжності і розгубленість, - Міллі

путін

Після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".

Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.

"На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас є значні розбіжності і розгубленість", - сказав Міллі.

Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець. Міллі додав, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.

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Автор: 

росія (66431) Пригожин Євген (522) Міллі Марк (156)


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То нехай вони розгублено застріляться разом з ******.
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13.07.2023 14:30 Відповісти
Єсть розбіжності.То в основному Київ атакували ракетами і дронами,а тепер і до Львова дістають.
П*дораси рашистські.
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13.07.2023 14:38 Відповісти
Ага!
Значить, наші хлопці з великими труднощами відтісняють орків, керованих розгубленими генералами.
А якби вони не були розгублені?
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13.07.2023 14:39 Відповісти
саміт у Вільнюсі показав окуєнні розбіжності і розгублене НАТО,що цілу державу- Україну зробили заручницею цих розбіжностей і розгубленості,та залишили її на дальніше руйнування куйлом ,і геноцид українського народу.
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13.07.2023 14:39 Відповісти
Там проблема с Старой Европой а Новой и Скандинавией проблем нет.
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13.07.2023 15:15 Відповісти
Не даремно ж товариш Сі до себе дірехтора парашистану викликав.
У шоу Бені Хілла був такий собі старий плішивий курдупль, якого весь час били по тімячку. Така його роль.
Ердоган на ***** вже відмітився Фсьо пройшло на пазітівє
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13.07.2023 16:09 Відповісти
 
 