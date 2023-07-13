У Європарламенті схвалили плани ЄС щодо надання Україні більшої кількості боєприпасів

13 липня Європарламент ухвалив плани щодо збільшення виробництва боєприпасів та ракет в ЄС для подолання поточного дефіциту, щоб прискорити надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом, узгодженим з Радою ЄС минулого тижня, Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали. ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які включають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

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Під час переговорів з Радою ЄС депутати Європарламенту домоглися того, щоб фінансування отримували більш різноманітні проекти, а малі та середні підприємства (МСП) мали право на вищий рівень фінансування. Депутати Європарламенту також наполягали на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

"Сьогоднішнє голосування знаменує собою ще один крок вперед у сфері безпеки й оборони Європи, а також у нашій непохитній підтримці України перед обличчям російської агресії. Ми ухвалили найбільш нагальний аспект закону: забезпечення надання Україні більшої кількості боєприпасів. Це є свідченням солідарності Європи та нашої колективної безпеки", - сказав керівник переговорної групи Європарламенту Крістіан Бушой.

Як зазначається, закон був прийнятий 505 голосами проти 56, при 21 утримався. Тепер він також має бути схвалений Радою ЄС, щоб стати законом.

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