Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору
Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада виділила 573 883,3 тисячі гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.
Про це Железняк написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що ухвалення відповідного закону "Про внесення змін до додатка No3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№9437) підтримали 312 депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, гроші будуть спрямовані на реконструкцію першої черги та будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду.
Топ коментарі
+33 Vlad Hof #551721
показати весь коментар13.07.2023 16:39 Відповісти Посилання
+28 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар13.07.2023 16:41 Відповісти Посилання
+25 Ivanna Myroslavska
показати весь коментар13.07.2023 16:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/ua/video_news/3430925/*******************************************************************************************
Може я щось не знаю...
якщо з метою поєднати поняття "Голодомор" з поняттям "дєньгі на вєтєр", то цілком логічно.
малороси, ****...
І чому нас в НАТО не беруть?…
так це ж залежно від того, які пріоритети.
ці люди собирают по копейкам на самое необходимое на выборы
Як же вони за...бали. чесне слово.
Щось не зрозумів - а скільки ж усього виділено, якщо це додатково?
мої два дядьки на Сумщині малими померли у Голодомор, мій Батько ледве вижив у Голодомор.. але невже оце тепер саме ЦЕ начасі?
- закупіть краще на півмільярда гривень дронів-камікадзе для ЗСУ - нехай пацани "на нулі" краще вже будуть живими - загиблі у Голодоморах вам, депутани, "спасибі" скажуть, а вшанування ЇХНЬОЇ пам'яті зрозуміють і після Української Перемоги
Як кажуть - без коментарів.
Ви падли чули гасло "все для фронта, все для победы"? Це єдино правильне гасло для воюючої з окупантом кораїни, для захисту своєї землі. Просто немає слів, одні матюки лишились. Три дні мене цензор тримав у бані, зараз знову забанять.
Можете пригадати на всяк випадок, як на Пороха шипіли всі зі всіх сторін, хоча в нього якраз і не було монобільшості, але його робили винним у всьому, то чого б це зараз я раптом почала придивлятися хто там за що голосував?