Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада виділила 573 883,3 тисячі гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це Железняк написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що ухвалення відповідного закону "Про внесення змін до додатка No3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№9437) підтримали 312 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, гроші будуть спрямовані на реконструкцію першої черги та будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду.

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