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Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору

голодомор

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада виділила 573 883,3 тисячі гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це Железняк написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що ухвалення відповідного закону "Про внесення змін до додатка No3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№9437) підтримали 312 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, гроші будуть спрямовані на реконструкцію першої черги та будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом, - Зеленський

Автор: 

ВР (15073) голодомор (402) музей (442) Железняк Ярослав (573)


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Топ коментарі
+33
******, более насущной задачи нет.
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13.07.2023 16:39 Відповісти
+28
Тим часом на фронті не вистачає дронів. Браво ЗЕлені скоти!
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13.07.2023 16:41 Відповісти
+25
Це потрібно. Але, пробачте, наскільки це потрібно саме зараз, коли не вистачає на військо, коли урізають "бюджетників", коли руйнується житло і інфраструктура, коли випрошують гроші у Заходу, бо своїх не вистачає? Пів мільярда - сума чимала, невже в розпал війни в цьому така крайня життєва необхідність?
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13.07.2023 16:43 Відповісти
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******, более насущной задачи нет.
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13.07.2023 16:39 Відповісти
Те що зараз творять ЗЕскоти з українцями аналогічно голодомору
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13.07.2023 16:43 Відповісти
Шо купили то и маємо
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13.07.2023 16:45 Відповісти
вкрадуть все
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13.07.2023 17:50 Відповісти
Воїнам потрібна допомога у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків "Хамві". ВIДЕО Джерело:

https://censor.net/ua/video_news/3430925/*******************************************************************************************
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13.07.2023 18:02 Відповісти
Такі закони наразі перед перемогою...
Може я щось не знаю...
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13.07.2023 16:39 Відповісти
Вчасно.
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13.07.2023 16:40 Відповісти
дивлячись з якою метою.

якщо з метою поєднати поняття "Голодомор" з поняттям "дєньгі на вєтєр", то цілком логічно.

малороси, ****...
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13.07.2023 18:09 Відповісти
уже не смеются? смех прошел?
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13.07.2023 16:40 Відповісти
У них війни немає.
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13.07.2023 16:41 Відповісти
Тим часом на фронті не вистачає дронів. Браво ЗЕлені скоти!
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13.07.2023 16:41 Відповісти
Це потрібно. Але, пробачте, наскільки це потрібно саме зараз, коли не вистачає на військо, коли урізають "бюджетників", коли руйнується житло і інфраструктура, коли випрошують гроші у Заходу, бо своїх не вистачає? Пів мільярда - сума чимала, невже в розпал війни в цьому така крайня життєва необхідність?
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13.07.2023 16:43 Відповісти
авжеж, індексувати мінімальні пенсії ж нема можливості, а таке - можна
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13.07.2023 16:45 Відповісти
а ковідну тисячу можна було потратити виключно на театр, чи що там
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13.07.2023 17:40 Відповісти
Це не так Я перевів знайомій снайперці на позашляховик
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13.07.2023 19:26 Відповісти
зе дно пробито
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Ще ні, попереду ще багато чого "цікавого", ще є куди пробивати і пробивати. В їх тупі крадійські голови навіть думка не прийшла віддати ці гроші на військовий госпіталь, купити якесь мед. обладнання для діагностики і реабілітації поранених вояків. Ба ж ні, - на добудові з 500 млн 400 можна стирити і ніхто не підкопається, а в госпіталі особливо не стириш.
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13.07.2023 16:55 Відповісти
Просто нема.......Це просто сюр...Просто космос.Просто дно..
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13.07.2023 16:45 Відповісти
І нехай собі й далі вмирають ті, кому зараз ці 570 мільйонів потрібніші на даний момент аніж музей. Йо@бані слуги думають що народ схвалить мародерство під вивіскою будівництва музею Голодомору.
І чому нас в НАТО не беруть?…
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13.07.2023 16:46 Відповісти
Я понимаю что все силы готовятся к выборам, но у нас вообще-то большая война и люди собирают по копейкам на самое необходимое на фронт. Может нужно сменить приоритеты?
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13.07.2023 16:48 Відповісти
люди собирают по копейкам на самое необходимое на фронт

так це ж залежно від того, які пріоритети.

ці люди собирают по копейкам на самое необходимое на выборы
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13.07.2023 18:18 Відповісти
Це теж прикольно але барабани в бомбосховищах не переплюнули.
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13.07.2023 16:48 Відповісти
Відірваність від реалій головна ознака цієї влади коли потрібно було окопи будувати та мінувати дороги по яким ворог буде рухатися вони закликали святкувати та шашлики робити.Поясніть мені ну як зараз музей допоможе фронту або слуги навмисно роблять так що б війна тривала десятиріччями і їх не відривали від владного корита?
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13.07.2023 16:49 Відповісти
А земарафон закликає скинутися на дрони, курва!
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13.07.2023 16:49 Відповісти
дайош музеїв побільше і різних
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13.07.2023 16:51 Відповісти
І по мульйону дерев біля кожного, і по памʼятнику зеленому найвеличнівшивому, а мона і по два…
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13.07.2023 17:34 Відповісти
Зе вже вкрай опупів. Вельми неввічливо вимагає зброю у союзників і в той же час викидає шалені гроші на музеї, а власні оборонні заводи в цей час прутня смокчуть...
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13.07.2023 16:57 Відповісти
Кто-то хочет победить на фронте, а кто-то на выборах. Фронт им по барабану из бомбоубежища.
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13.07.2023 17:16 Відповісти
Це уже якась гнида зелена хоче сп здити ці гроші ,та мавіків купіть на фронт коли ви уже нажретеся
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13.07.2023 17:18 Відповісти
Головне не забувати донатити Притулі ))))
Як же вони за...бали. чесне слово.
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13.07.2023 17:22 Відповісти
Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору Джерело:
Щось не зрозумів - а скільки ж усього виділено, якщо це додатково?
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13.07.2023 17:24 Відповісти
...оце, саме ЦЕ - начасі..?..
мої два дядьки на Сумщині малими померли у Голодомор, мій Батько ледве вижив у Голодомор.. але невже оце тепер саме ЦЕ начасі?
- закупіть краще на півмільярда гривень дронів-камікадзе для ЗСУ - нехай пацани "на нулі" краще вже будуть живими - загиблі у Голодоморах вам, депутани, "спасибі" скажуть, а вшанування ЇХНЬОЇ пам'яті зрозуміють і після Української Перемоги
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13.07.2023 17:30 Відповісти
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова. Джерело:
Як кажуть - без коментарів.
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13.07.2023 17:32 Відповісти
Мерзота зелена, тварюки, ось це зараз першочергове завдання???
Ви падли чули гасло "все для фронта, все для победы"? Це єдино правильне гасло для воюючої з окупантом кораїни, для захисту своєї землі. Просто немає слів, одні матюки лишились. Три дні мене цензор тримав у бані, зараз знову забанять.
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13.07.2023 17:31 Відповісти
Ну там не тільки зелені - 312 організмів за це.
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13.07.2023 17:33 Відповісти
Вкрай необхідні витрати для країни, яка перебуває у стані війни, має величезний дефіцит бюджету і живе на кошти американських платників податків. Судячи з того, що це кошти на добудову - той музей має бути оздоблений платиною та дорогоцінним камінням. От як не взяти таку країну в НАТО?
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13.07.2023 17:50 Відповісти
Коли вони вже наситяться!
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13.07.2023 18:58 Відповісти
Ненормальные. Воры
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13.07.2023 19:12 Відповісти
570 МІЛЬЙОНІВ - все останнє дуже маленькими літерами...
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13.07.2023 19:14 Відповісти
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13.07.2023 20:21 Відповісти
Зараз у нас зелена монобільшість, зелена влада, тому всі справи її.
Можете пригадати на всяк випадок, як на Пороха шипіли всі зі всіх сторін, хоча в нього якраз і не було монобільшості, але його робили винним у всьому, то чого б це зараз я раптом почала придивлятися хто там за що голосував?
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13.07.2023 19:46 Відповісти
Треба ж на чомусь красти. Велике крадіництво триває...
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13.07.2023 20:20 Відповісти
Найкращі споруди та матеріали для музею Голодомору зараз - це Хаймарси, Петріоти та ракети до них.
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13.07.2023 20:34 Відповісти
 
 