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РФ та Білорусі запрошення на Олімпіаду-2024 не надсилатимуть, - МОК

мок,олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет 26 липня не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в пресслужбі МОК.

"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалено у зв'язку із санкціями, запровадженими МОК щодо російського та білоруського спорту через вторгнення в Україну. Також МОК не надішле запрошення НОК Гватемали, яка наразі відсторонена від участі в Олімпійських іграх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві розкритикували рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді

Автор: 

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Топ коментарі
+9
То такі чорти, що і без запрошення припхаються)))
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13.07.2023 16:44 Відповісти
+3
Пролетіти над Парижем можуть дозволити... Це ж МОК...
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13.07.2023 16:44 Відповісти
+3
МОК можете надіслати їм посил нах.
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13.07.2023 16:46 Відповісти
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То такі чорти, що і без запрошення припхаються)))
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Пролетіти над Парижем можуть дозволити... Це ж МОК...
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13.07.2023 16:44 Відповісти
МОК можете надіслати їм посил нах.
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13.07.2023 16:46 Відповісти
а тим часом
200 кацапських тюленей вже змінили "спортивне громадянство"
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13.07.2023 16:51 Відповісти
а на болотах вже виття через це - "прідатєлі родіни". ))
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13.07.2023 18:41 Відповісти
це заброняє їм участь?
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13.07.2023 17:27 Відповісти
якщо спортсмени змінять прапор, то тоді зможуть приймати участь, але вже під прапором іншої країни або ще можуть довзолити виступати їм без прапора, тобто під олімпійським прапором. хоча це малоймовірно.
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13.07.2023 18:45 Відповісти
кацапіздність і приналежність до хрюковатої, курносої агресії їм забороняє
учясть - думав це зрозуміло...
оказується ні...
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13.07.2023 18:46 Відповісти
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13.07.2023 17:44 Відповісти
Так вони не братимуть участі чи їх просто "урочисто не запросять"?
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13.07.2023 18:04 Відповісти
У лютому 2022го цю мразоту в Україну теж ніхто не звав, а воно ж приперлося.
Добре, що МОК визнав таки "Адін нароТ"-спільні й санкції.
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13.07.2023 19:22 Відповісти
Так це по ходу комітети не запрошують,а не спортсменів.
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13.07.2023 21:47 Відповісти
 
 