РФ та Білорусі запрошення на Олімпіаду-2024 не надсилатимуть, - МОК
Міжнародний олімпійський комітет 26 липня не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в пресслужбі МОК.
"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Рішення ухвалено у зв'язку із санкціями, запровадженими МОК щодо російського та білоруського спорту через вторгнення в Україну. Також МОК не надішле запрошення НОК Гватемали, яка наразі відсторонена від участі в Олімпійських іграх.
Топ коментарі
+9 MD_DB
показати весь коментар13.07.2023 16:44 Відповісти Посилання
+3 Олег Каз
показати весь коментар13.07.2023 16:44 Відповісти Посилання
+3 Саша Пончик
показати весь коментар13.07.2023 16:46 Відповісти Посилання
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200 кацапських тюленей вже змінили "спортивне громадянство"
учясть - думав це зрозуміло...
оказується ні...
Добре, що МОК визнав таки "Адін нароТ"-спільні й санкції.