УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8968 відвідувачів онлайн
Новини
3 186 6

Ще 14 об’єктів перейменували у Києві, - КМДА

київ,пушкін

У столиці перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Було перейменовано об'єкти в Дарницькому районі:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

Шевченківському районі:

парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянському районі:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровському районі:

вулиця Травнева – вулиця Качина;
вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;
вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонському районі:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Також читайте: Славське, Ленінка, Московське: Рада змінила назви низки населених пунктів

Автор: 

Київ (19791) перейменування (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і це добре, а тепер за шкурне - коли приїду і скажу водію мені на Чоколовку, шановний....
очнуся в Боярці...
показати весь коментар
13.07.2023 17:17 Відповісти
Поміняйте, нарешті, назву зупинка героїв сталінграду!
показати весь коментар
13.07.2023 17:46 Відповісти
Крилова 3-ий - провулок Щучий, прикольно, чи я чогось не розумію?
показати весь коментар
13.07.2023 18:22 Відповісти
Воопче це треба було робити з 1990-го...
показати весь коментар
13.07.2023 18:24 Відповісти
Мабуть Драйзер - великий російський письменник
показати весь коментар
13.07.2023 19:08 Відповісти
"вулиця Рональда Рейгана." То е дорбре. Але коли метро лукашенка перейменують?
показати весь коментар
13.07.2023 19:56 Відповісти
 
 