Ще 14 об’єктів перейменували у Києві, - КМДА

У столиці перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Було перейменовано об'єкти в Дарницькому районі:



сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

Шевченківському районі:



парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянському районі:



провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровському районі:



вулиця Травнева – вулиця Качина;

вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонському районі:



вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Також читайте: Славське, Ленінка, Московське: Рада змінила назви низки населених пунктів