Ще 14 об’єктів перейменували у Києві, - КМДА
У столиці перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Було перейменовано об'єкти в Дарницькому районі:
сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
Шевченківському районі:
парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
Деснянському районі:
провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровському районі:
вулиця Травнева – вулиця Качина;
вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;
вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
Оболонському районі:
вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.
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