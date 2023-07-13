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Кількість військових РФ в Білорусі зменшилася, - Держприкордонслужба

білорусь

Кількість військових РФ, що перебуває на території Білорусі, значно зменшилася. Формування ударного угруповування не зафіксовано.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове здійснити вторгнення з території Білорусі, не фіксується", - зазначив він.

За його словами, не фіксують ані переміщення військової техніки, ані особового складу. На території Білорусі наступальних угруповань Росії не спостерігається, Сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.

Демченко відзначив, що кількість російських військових, які перебувають на території РФ, значно зменшилась, вона досить незначна. Це свідчить про те, що РФ виводить свої підрозділи з РБ. Раніше в Білорусі кількість російських військових коливалася на рівні 10-11 тисяч.

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Він наголосив, що за ситуацією пильно стежать підрозділи розвідки України, в т.ч. Державної прикордонної служби, які фіксують усе, що відбувається по той бік кордону.

Білорусь (7987) росія (66431) Демченко Андрій (365)


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"Перебої" з поставками гарматного м"яса в російських військкоматах - українці "перемелюють" "чмобіків" швидше ніж військкомати їх встигають присилать на підготовку до "сябрів"
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13.07.2023 18:27 Відповісти
і в лютому 2022 року ви теж нічого не бачили крім бабла в руках перетинаючіх кордон
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13.07.2023 18:42 Відповісти
демченко ,ще та "білоруська бєлізна"Це свідчить про те, що РФ виводить свої підрозділи з РБ. Раніше в Білорусі кількість російських військових коливалася на рівні 10-11 тисяч. але мають туди відправити тисяч 20 "вагнерівців"
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13.07.2023 18:45 Відповісти
Також до нуля зведена кількість Білорусій на карті.
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13.07.2023 19:13 Відповісти
Повиздихали, дайбі?
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13.07.2023 20:29 Відповісти
 
 