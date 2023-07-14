Росія закриває консульство Республіки Польща, Варшава готує аналогічну відповідь

В уряді РФ вирішили закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Варшава заявила, що відповість тим самим і вже готує відповідні кроки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття консульства у РФ.

"Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку Росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що Росія почне ліквідовувати наші представництва, ми відповімо тим же", - зазначив прем'єр.

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