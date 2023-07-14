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Росія закриває консульство Республіки Польща, Варшава готує аналогічну відповідь

консульство,рф,росія

В уряді РФ вирішили закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Варшава заявила, що відповість тим самим і вже готує відповідні кроки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття консульства у РФ.

"Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку Росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що Росія почне ліквідовувати наші представництва, ми відповімо тим же", - зазначив прем'єр.

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Автор: 

консульство (309) Польща (8662) росія (66431)


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Поляки навіщо вам смердюче кацапське лайно на своїй території-позбавтесь від нього і повітря буде лише чистішим...
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14.07.2023 13:29 Відповісти
Русоізоляція must go on. І добре, коли ініціатором виступає саме русня.
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14.07.2023 13:29 Відповісти
Значит поляки хорошо так наступили московитам на мозоль.
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14.07.2023 13:33 Відповісти
- Якась безнадійна ситуація...
- та шо ти знаєшь про безнадійність?
- запитай у студентів МГІМО
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14.07.2023 13:33 Відповісти
..і як же ж тепер поляки з консульства будуть жити без Смоленських є-бєнєй?
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14.07.2023 13:52 Відповісти
Напомним, 10 апреля 2010 года у российского военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет Ту-154М, хера собі а це був тоді дружній крок?
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14.07.2023 14:22 Відповісти
а я б на месте поляков, не прекращал работу польского консульства в России
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14.07.2023 15:27 Відповісти
 
 