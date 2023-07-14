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Новини Окуповані території
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Кремль планує створити новий федеральний округ на окупованих територіях України, - правозахисник Лисянський

путін

Кремль надав команду окупаційним адміністраціям на окупованих територіях України урівняти в територіальному статусі окуповані території України. При чому в російській Адміністрації Президента вирішили, що потрібно провести "адміністративну реформу" – змінити назву "ЛНР" та "ДНР" з республік на області.

Про це розповів засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ) Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

Надалі, за інформацією джерел СПГ на окупованій території, в Кремлі вирішили створити федеральний округ під назвою "Новоросія", до якого планується включити тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Так, згідно з планами, окупанти планують тимчасово окуповану територію АР Крим окупанти залишити у південному федеральному окрузі.

Росіяни створили кілька підприємств з назвами, які вказують на такі підготовчі моменти. Скажімо, створено "Федеральну установу "Управління федеральних автомобільних доріг "Новоросія", які опікується обслуговуванням чотирьох автомагістральних доріг на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

Читайте також: Людей з інвалідністю на окупованому Донбасі примушують в’язати маскувальні сітки для окупантів та видають це за "народну підтримку" війни, - правозахисник Лисянський

Таким же чином в травні указом прем’єр-міністра РФ Мішустіна створено "Державне підприємство "Залізничні дороги Новоросії" з головним офісом в окупованому Донецьку. Саме це підприємство буде опікуватись системою залізничних сполучень, пасажирських та вантажних перевезень залізницею на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Таке об’єднання на галузевому рівні під назвою "Новоросія" триватиме.

Лисянський впевнений, що метою дій окупантів щодо створення нового федерального округу на тимчасово окупованих територіях України є намагання через інструменти пропаганди створити медійний образ, що начебто Путін повернув "Новоросію" до складу РФ.

"Таким чином окупанти будують новий федеральний округ, як перемогу Путіна у військовій агресії РФ проти України. Саме такі завдання ставляться найнятим піарникам та приватним компаніям з політичного консалтингу, які зараз масово працюють на АП РФ. Всі зміні будуть впроваджуватись після проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні цього року", – додає Лисянський.

Читайте: Росіяни створили цілу систему фільтрації на окупованій території України, – правозахисник Лисянський

Автор: 

окупація (6762) росія (66431) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+8
А кримль не хоче піти за своїм крейсером!!! Губу розкотило!
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14.07.2023 16:52 Відповісти
+6
Це вже згідно з оманських домовленностей, та кордонів 2022 року.
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14.07.2023 16:50 Відповісти
+4
«У божевільні кожен міг говорити все, що спаде йому на думку, ніби в парламенті» ». © Ярослав Гашек
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14.07.2023 16:52 Відповісти
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Ну а чего не створити? Разве кто-то заважае?
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14.07.2023 16:49 Відповісти
Жопа адін Жопа дву и дупа посрединке...
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14.07.2023 19:44 Відповісти
Це вже згідно з оманських домовленностей, та кордонів 2022 року.
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14.07.2023 16:50 Відповісти
А кримль не хоче піти за своїм крейсером!!! Губу розкотило!
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14.07.2023 16:52 Відповісти
«У божевільні кожен міг говорити все, що спаде йому на думку, ніби в парламенті» ». © Ярослав Гашек
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14.07.2023 16:52 Відповісти
Хазяинують на нашіи землі аж гаи шумить .
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14.07.2023 16:54 Відповісти
а потім куяк, і відвалився той "округ" так само як Херсон. а далі кадиров чи хтось інший подумає раз так можна, то куяк, і відвалився ще якийсь округ від федерації, а потім якути скажуть - нах нам помирати десь там дуже далеко від дому і теж відвалиться вже якутський округ. )
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14.07.2023 17:02 Відповісти
Оце те гівно, яке у свій час не дав реалізувати Порох, але але дав реалізувати Зєльц. Пам'ятаєте "навароссію" у 14 році? Тоді ще Кернес киданув ***** з Аваковим завалили у Харкові прокацапське бидло.
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14.07.2023 17:07 Відповісти
росіяни поводять себе так впевнено, наче мають "гарантії", з Оману, та - Вашингтону?
А для публіки ублюдочне "шоу" із "зе", котрий публічно "сере" на західних союзників, а "ботня", проплачена "зеленим офісом" розповідає, що більшої допомоги військовою технікою нам,
начебто, не надають через те, що "зе" - закінчений невіглас і хам, а його "офіс" давно перетворився на "філіал" російських гру/фсб.
Воно може б й так. Тільки от американці прекрасно знають про всі оборудки "зеленого" і його господарів, та, за наявності політичної волі, могли б дуже швидко причинити "кришкою роялю" те "зелене місце", котре розкрадає, мародерить, саботує та зливає росіянам інформацію. Механізмів для цього достатньо.
Але - "неначасі"
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Вот и должность для великого лидера
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14.07.2023 17:56 Відповісти
хай х*йло на своїй лисині створить округ
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14.07.2023 17:56 Відповісти
Ех, а могли б ми визволити Брянщину, Білгородщину і т.п. поки там не було укріплень та членів терористично всрф, і планувати зараз створити там нові українські області. Вже не кажучи за те що це б прискорило розвал рф, дало б нам можливість обійти мінні поля, зменшило б відстань до кремля та мало б самий негативний ефект на економіку рф і репутацію рф.
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15.07.2023 01:25 Відповісти
 
 