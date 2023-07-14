Кремль планує створити новий федеральний округ на окупованих територіях України, - правозахисник Лисянський

Кремль надав команду окупаційним адміністраціям на окупованих територіях України урівняти в територіальному статусі окуповані території України. При чому в російській Адміністрації Президента вирішили, що потрібно провести "адміністративну реформу" – змінити назву "ЛНР" та "ДНР" з республік на області.

Про це розповів засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ) Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

Надалі, за інформацією джерел СПГ на окупованій території, в Кремлі вирішили створити федеральний округ під назвою "Новоросія", до якого планується включити тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Так, згідно з планами, окупанти планують тимчасово окуповану територію АР Крим окупанти залишити у південному федеральному окрузі.

Росіяни створили кілька підприємств з назвами, які вказують на такі підготовчі моменти. Скажімо, створено "Федеральну установу "Управління федеральних автомобільних доріг "Новоросія", які опікується обслуговуванням чотирьох автомагістральних доріг на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

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Таким же чином в травні указом прем’єр-міністра РФ Мішустіна створено "Державне підприємство "Залізничні дороги Новоросії" з головним офісом в окупованому Донецьку. Саме це підприємство буде опікуватись системою залізничних сполучень, пасажирських та вантажних перевезень залізницею на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Таке об’єднання на галузевому рівні під назвою "Новоросія" триватиме.

Лисянський впевнений, що метою дій окупантів щодо створення нового федерального округу на тимчасово окупованих територіях України є намагання через інструменти пропаганди створити медійний образ, що начебто Путін повернув "Новоросію" до складу РФ.

"Таким чином окупанти будують новий федеральний округ, як перемогу Путіна у військовій агресії РФ проти України. Саме такі завдання ставляться найнятим піарникам та приватним компаніям з політичного консалтингу, які зараз масово працюють на АП РФ. Всі зміні будуть впроваджуватись після проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні цього року", – додає Лисянський.

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