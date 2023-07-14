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Новини Допомога Україні
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Південна Корея може вкласти у відновлення України 52 млрд доларів

корея,південна

Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів проєктам відновлення України на суму 52 мільярди доларів.

Про це заявив економічний секретар президента Південної Кореї Чхве Санг Мок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна запросила участь корейських компаній приблизно в 5000 будівельних проєктах, оцінюваних у 20 мільярдів доларів, через канал міжурядового співробітництва в травні", - сказав Чхве Санг Мок.

За його словами, уряд почне оцінювати будівництво майданчиків модульних блоків, щоб швидко забезпечити необхідні місця для проживання людей, такі як школи, житлові будинки та лікарні. Він додав, що інспекція об'єкта буде проводитися за рахунок коштів офіційної допомоги з метою розвитку.

Уряд Південної Кореї також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, вже запропоновану для зруйнованої Каховської ГЕС.

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Секретар президента Південної Кореї повідомив, що індивідуальну підтримку буде надано проєкту реконструкції під керівництвом приватного сектору, який наразі оцінюють приблизно в 32 мільярди доларів.

Проєкт охоплює різні сектори, зокрема: малі модульні реактори, атомні електростанції, реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничні транспортні засоби та інформаційні технології.

"Навіть попри те, що війна триває і зусилля з відновлення перебувають на ранніх стадіях, ми готуватимемось до нашої ролі в проєкті відновлення настільки старанно, наскільки того бажає український уряд", - сказав Чхве Санг Мок.

Автор: 

Південна Корея (469) відбудова (363) відновлення (610)


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Топ коментарі
+14
В наших очільників аж волося на жопі наіжачилось
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14.07.2023 16:50 Відповісти
+8
Агову! Не розганяйтеся так, бо в зелених офшори полопають.
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14.07.2023 16:50 Відповісти
+4
Коломойша там вже гешефти рахує.
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14.07.2023 16:51 Відповісти
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Може вкласти, а може і не вкласти. От як вкладе, тоді буде про що розмовляти.
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14.07.2023 16:50 Відповісти
Агову! Не розганяйтеся так, бо в зелених офшори полопають.
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14.07.2023 16:50 Відповісти
В наших очільників аж волося на жопі наіжачилось
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14.07.2023 16:50 Відповісти
Для такого щастя нашим треба ретельно підготуватися
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14.07.2023 16:50 Відповісти
Коломойша там вже гешефти рахує.
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14.07.2023 16:51 Відповісти
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14.07.2023 16:52 Відповісти
не відають що творять..
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14.07.2023 16:53 Відповісти
..тільки Бєню та банду арахнід тримайте за руки, бо в умовах ********* тєлєбєніфіса Найвеличнівшивого викатають яйцями усі інвестиції
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14.07.2023 16:56 Відповісти
За умови закінчення війни?
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14.07.2023 16:57 Відповісти
а ви уявіть,як пішла кругом голова у Арахамії
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14.07.2023 17:03 Відповісти
Бляха, треба брати мішки, поки дешеві. Потім буду ними барижити, бо усім треба буде кудись гроші пакувати
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14.07.2023 17:01 Відповісти
Население всё уменьшается,а жильё всё строится,армии деньги не нужны.
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14.07.2023 17:17 Відповісти
Не заздри! Факт того, що у тебе ніколи не буде власного житла у Швейцарії із-за тамтешніх цін, не значить, що його не повинні мати інші в Україні.
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14.07.2023 18:39 Відповісти
Средняя зарплата Швейцарии 78 000 Франков в год.Не смеши.
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14.07.2023 18:53 Відповісти
Між іншим у Кореї дуже гарні жінки.
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14.07.2023 17:39 Відповісти
вже потираю руки (корупціонер)
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14.07.2023 18:10 Відповісти
Дарма більшість коментаторів глузує . Південна Корея вельми зацікавлена у співраці з Україною . Є низка питань де Україна має приоритети . Ну , наприклад , газотурбобудування , космічна галузь , хімічна промисловість , тощо .
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14.07.2023 18:35 Відповісти
 
 