Кабмін виділив 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах

Уряд спрямував на місця більше 56 млрд грн освітньої субвенції, у тому числі 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах і 600 млн грн - для придбання шкільних автобусів.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн – на закупівлю нових шкільних автобусів", - зазначив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнений за провал з укриттями "слуга" Ратніков прийшов в РДА провести нараду щодо укриттів

Водночас він поінформував, що загальна сума субвенцій регіонам за перші пів року 2023 року склала 92 млрд грн.