Кабмін виділив 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах
Уряд спрямував на місця більше 56 млрд грн освітньої субвенції, у тому числі 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах і 600 млн грн - для придбання шкільних автобусів.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн – на закупівлю нових шкільних автобусів", - зазначив Шмигаль.
Водночас він поінформував, що загальна сума субвенцій регіонам за перші пів року 2023 року склала 92 млрд грн.
Топ коментарі
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар14.07.2023 19:18 Відповісти Посилання
+2 Only
показати весь коментар14.07.2023 19:33 Відповісти Посилання
+2 Ksenia VB
показати весь коментар14.07.2023 19:49 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар14.07.2023 19:18 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар14.07.2023 19:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар14.07.2023 20:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Sav #513490
показати весь коментар14.07.2023 19:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Only
показати весь коментар14.07.2023 19:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
✘
alex petrivskiy
показати весь коментар14.07.2023 19:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
valeriy svan
показати весь коментар14.07.2023 19:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ksenia VB
показати весь коментар14.07.2023 19:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Влад Казарецький #551195
показати весь коментар14.07.2023 20:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Рус Сад
показати весь коментар14.07.2023 22:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
владимир культенко
показати весь коментар14.07.2023 23:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Song Sky
показати весь коментар15.07.2023 03:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль