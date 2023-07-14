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Новини Війна
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Кабмін виділив 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах

укриття

Уряд спрямував на місця більше 56 млрд грн освітньої субвенції, у тому числі 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах і 600 млн грн - для придбання шкільних автобусів.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн – на закупівлю нових шкільних автобусів", - зазначив Шмигаль.

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Водночас він поінформував, що загальна сума субвенцій регіонам за перші пів року 2023 року склала 92 млрд грн.

Автор: 

школа (2228) Шмигаль Денис (4672) укриття (314)


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Топ коментарі
+8
А барабани та електроплити там будуть?
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14.07.2023 19:18 Відповісти
+2
Без барабанів незалік!
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14.07.2023 19:33 Відповісти
+2
нарешті можна легітимно закупити барабани
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14.07.2023 19:49 Відповісти
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А барабани та електроплити там будуть?
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14.07.2023 19:18 Відповісти
А якже, Це святе.
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14.07.2023 19:36 Відповісти
+солярії
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14.07.2023 20:10 Відповісти
в школу зеленої плесені в трускавці
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14.07.2023 19:21 Відповісти
Без барабанів незалік!
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14.07.2023 19:33 Відповісти
сколько барабанов купят, это же просто жуть...
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14.07.2023 19:36 Відповісти
А у меня такой возраст, что в голове барабаны🥁🥁🥁БАМ БАМ БАБАМ БААМ🥁🥁🥁
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14.07.2023 19:37 Відповісти
нарешті можна легітимно закупити барабани
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14.07.2023 19:49 Відповісти
От зе гниди ці кошти вже давно потрібно було перенаправити для налагодження випуск ракет, щоби кацапи ремонтували свої бомбосховища.
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14.07.2023 20:33 Відповісти
А ччому в Миколаєві в дитсадках беруть 2 ,5 тис гривень с дитини на бомбомховище якщо уряд виліляє,
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14.07.2023 22:59 Відповісти
а скільки вже ******** і скільки ше ********
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14.07.2023 23:16 Відповісти
Люди,которые совсем далёкие от реалий Украины, её системы,все поверили. Может через 4 поколения что-то изменится,но я не верю! Гоните Юлю,Петю ..или не будет перемен!!!!!
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15.07.2023 03:04 Відповісти
 
 