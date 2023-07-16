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Новини Війна
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Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по районах зосередження росіян

зсу,авіація

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав Цензор.НЕТ, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосереджують зусилля на п’яти напрямках, за добу - 39 бойових зіткнень, - Генштаб

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авіація (4198) Генштаб ЗС (6899) ЗСУ (7723)


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16.07.2023 07:54 Відповісти
Бритам насрати на"старогопердуна",Це люди слова,та діла,що вони, вже неоднаразово доводили,
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16.07.2023 08:56 Відповісти
Треба писати скільки по нам було нальотів, і в кожному звернені треба писати особистість чі організацію, Пентагон Білий дім, пане Байден, пан Уолес і т.д. Цензор переглядають військові аташе країн НАТО, і доклади йдуть , а ще читають кореспонденти світових видань!
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16.07.2023 09:01 Відповісти
 
 