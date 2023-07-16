Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по районах зосередження росіян
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника", - йдеться в повідомленні.
Як раніше писав Цензор.НЕТ, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.
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