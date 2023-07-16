Зранку ворог ударив із артилерії по Очакову, пошкоджено багатоповерхівку, - ОВА

Вчора, 15 липня, о 13:39 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії та мису Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, також вчора, о 16:19 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

"Сьогодні зранку, о 07:05 та 07:20 ворожі артилерійські удари знову завдавалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Детальна інформація уточнюється. Попередньо без постраждалих", - йдеться у повідоленні.

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Увечері 15 липня, о 18:42 та 20:45 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту та району населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.