Вночі ворог знову атакував Запоріжжя, є постраждалий, - міськрада

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю, є ушкодження об’єкта інфраструктури.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є постраждала людина. Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.

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