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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі ворог знову атакував Запоріжжя, є постраждалий, - міськрада

запоріжжя

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю, є ушкодження об’єкта інфраструктури.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є постраждала людина. Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 15 липня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Автор: 

Запоріжжя (2321) обстріл (29612)


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А в нас гроші тринькають то на побудову стадіону за 90 млн, то герб на бабіщі міняють за 28 млн, то свято на новий рік влаштовують, комедії знімають.
Тим часом хлопці вмирають бо в них немає нормальних турнікетів.
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16.07.2023 08:37 Відповісти
Бахнуло капец, вроде искандер гребаный.
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16.07.2023 08:39 Відповісти
Чув десь далеко від мене.
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16.07.2023 09:00 Відповісти
Міністр оборони заявив,що Київ-100%закриття неба, Одеса, Львів і ще 2 міста 75% закриття неба, а по решті лупіть. А не краще міста з економікою на 75 % закриття неба, Київ не включається в це, а інші на 50%. Якщо разом до Перемоги, то і защита міст потрібна бути одинакова.
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16.07.2023 09:10 Відповісти
 
 