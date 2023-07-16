Вночі ворог знову атакував Запоріжжя, є постраждалий, - міськрада
Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю, є ушкодження об’єкта інфраструктури.
Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є постраждала людина. Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим часом хлопці вмирають бо в них немає нормальних турнікетів.