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Новини Війна
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Внаслідок штурму бійців 3 ОШБр та 28 ОМБр під Бахмутом було ліквідовано групу російських десантників. ВIДЕО

Воїни 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади спільно з бійцями 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та приданих добровольчих сил показали фрагмент штурмових дій на Бахмутському напрямку.

Відеозапис штурму опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Повне відео без цензури можна переглянути тут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни держспецтрансслужби під час штурму ворожих позицій взяли у полон 8 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1563) 28 окрема механізована бригада (192) 3 Окрема штурмова бригада (468)


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Топ коментарі
+29
Боже, бережи наших захисників
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16.07.2023 10:23 Відповісти
+20
Вчера один сказал "Слава Украине!", а сегодня миллионы ответили ему "Героям Слава!". Слава Украине и её мужественному народу защищающему свою Свободу и будущее своих детей.
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16.07.2023 11:00 Відповісти
+4
Тільки спочатку мову вивчи.
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16.07.2023 11:47 Відповісти
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Боже, бережи наших захисників
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16.07.2023 10:23 Відповісти
.....
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16.07.2023 12:55 Відповісти
Вчера один сказал "Слава Украине!", а сегодня миллионы ответили ему "Героям Слава!". Слава Украине и её мужественному народу защищающему свою Свободу и будущее своих детей.
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16.07.2023 11:00 Відповісти
Тільки спочатку мову вивчи.
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16.07.2023 11:47 Відповісти
я не розумію ? коригування з дрону...я не військовий спец,але якщо ви бачите і коригуєте піхоту з дрону, то чому не сказати нашим бійцям обійти з тилу ворога ? навіщо йти на пролом,якщо можна одній групі обійти зі сторони і завдати удару...Навіщо тоді той дрон,для зйомок відео?
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16.07.2023 12:48 Відповісти
дрон все бачить,тим не менше ,оркам дають втекти через канал
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16.07.2023 12:53 Відповісти
Аналогічно ... міномети нащо ? Навіть 60 мм підійде. Висить дрон, є зв*язок, корегуйте.
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16.07.2023 13:05 Відповісти
при штурмі майже не використовували гранати незрозуміло
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16.07.2023 13:23 Відповісти
Тебе б туди - навчив би як воювати.
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16.07.2023 17:10 Відповісти
На втором видео гнойный свои пакши свастикой сложил перед тем как сдохнуть!
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16.07.2023 13:26 Відповісти
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16.07.2023 23:36 Відповісти
 
 