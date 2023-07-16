Внаслідок штурму бійців 3 ОШБр та 28 ОМБр під Бахмутом було ліквідовано групу російських десантників. ВIДЕО
Воїни 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади спільно з бійцями 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та приданих добровольчих сил показали фрагмент штурмових дій на Бахмутському напрямку.
Відеозапис штурму опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Повне відео без цензури можна переглянути тут.
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