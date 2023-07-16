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Новини Агресія Росії проти України
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Росія всіма силами намагається не втратити Бахмут, - Череватий

війна,зсу

На Бахмутському напрямку ЗСУ зберігають ініціативу біля Бахмуту, але окупанти стягують туди елітні підрозділи та окопуються у самому місті.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони", – сказав він.

На цьому напрямку українським військам протистоять підрозділ армійського резерву Барс, підрозділ Шторм-Z, підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Череватий про обстановку на Бахмутському напрямку: Сили оборони тиснуть на ворога на флангах, за добу - 15 боєзіткнень, знищено понад 70 окупантів

"Якщо говорити загалом – ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами. Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби", – сказав Череватий.

Автор: 

бойові дії (4213) ЗСУ (7723) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+6
Застосувати в районі Бахмута касетники і усе буде швидко вирішено. Слава Україні!!!
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16.07.2023 13:05 Відповісти
+6
Український часопис

В цей день 2020 року загинув без допомоги Ярослав Журавель («Ярік») - сержант ЗСУ 137 обмп 35 обрмп. 13.07.2020 отримав поранення у сірій зоні під час евакуації тіла бійця. Залишились батьки, дружина та дві доньки. Нагороджений орд«За мужність» 3 ст.(посмертно).
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16.07.2023 13:07 Відповісти
+4
Коли туди вже доїдуть касетні ,то так їх там і трамбувати,бо міста вже й так нема.Велком ту зе ріел волд)
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16.07.2023 13:20 Відповісти
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череватий наш капітан очевидність.
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16.07.2023 13:04 Відповісти
Обидві сторони вже рік б'ються за купу руїн в низині. Але звичайно у ВСУ це грамотний розрахунок, а у орків упоротая політика. Мені ж ця Бахмутська м'ясорубка завжди здавалася дивною.
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16.07.2023 14:39 Відповісти
я не можу бути об'єктивним бо моя домівка за спинами вояків ЗСУ. як ЗСУ почне віддавати наші "бахмути" то моє місто наступне.
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16.07.2023 15:10 Відповісти
Застосувати в районі Бахмута касетники і усе буде швидко вирішено. Слава Україні!!!
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16.07.2023 13:05 Відповісти
так і мокші можуть їх застосувати... по наших.
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16.07.2023 13:38 Відповісти
Будемо сподіватись що як і раніше Бахмут став для вагнерівців скотомоигильником тепер стане ним же для кадровіх підарасів
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16.07.2023 13:05 Відповісти
Український часопис

В цей день 2020 року загинув без допомоги Ярослав Журавель («Ярік») - сержант ЗСУ 137 обмп 35 обрмп. 13.07.2020 отримав поранення у сірій зоні під час евакуації тіла бійця. Залишились батьки, дружина та дві доньки. Нагороджений орд«За мужність» 3 ст.(посмертно).
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16.07.2023 13:07 Відповісти
це означає що вагнера найбіш ефективні,як військова одиниця
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16.07.2023 13:10 Відповісти
Коли туди вже доїдуть касетні ,то так їх там і трамбувати,бо міста вже й так нема.Велком ту зе ріел волд)
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16.07.2023 13:20 Відповісти
Тобто вже елітні війська будуть тримати
Бахмут
Але довго?
Касетними ************ будуть викурювати з міста
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16.07.2023 14:12 Відповісти
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16.07.2023 14:24 Відповісти
- Марк Савелович имею вас спросить за Бухмут и с чего русня за него так вцепилась?
- А не всё игристое они ещё выпили Изя.
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16.07.2023 14:31 Відповісти
 
 