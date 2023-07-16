Росія всіма силами намагається не втратити Бахмут, - Череватий
На Бахмутському напрямку ЗСУ зберігають ініціативу біля Бахмуту, але окупанти стягують туди елітні підрозділи та окопуються у самому місті.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони", – сказав він.
На цьому напрямку українським військам протистоять підрозділ армійського резерву Барс, підрозділ Шторм-Z, підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ.
"Якщо говорити загалом – ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами. Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби", – сказав Череватий.
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В цей день 2020 року загинув без допомоги Ярослав Журавель («Ярік») - сержант ЗСУ 137 обмп 35 обрмп. 13.07.2020 отримав поранення у сірій зоні під час евакуації тіла бійця. Залишились батьки, дружина та дві доньки. Нагороджений орд«За мужність» 3 ст.(посмертно).
Бахмут
Але довго?
Касетними ************ будуть викурювати з міста
- А не всё игристое они ещё выпили Изя.