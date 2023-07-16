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Новини
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Президент Угорщини Новак у серпні відвідає Україну

новак,каталін

Президент Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду і візьме участь у майбутньому засіданні Кримської платформи 23 серпня у Києві.

Про це повідомляє угорський новинний портал "Телекс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфак-Україна".

"Це також означає, що глава угорської держави може ще раз особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу, у Палаці Шандора зазначили, що Новак перед поїздкою до Києва відвідає Закарпатську область, де разом з етнічними угорцями, які там проживають, візьме 20 серпня участь у святі короля Святого Стефана.

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У 2022 році Угорщину на Кримській платформі 2022 року представляв державний секретар Петер Старай, відповідальний за політику енергопостачання та безпеки в Міністерстві закордонних справ і торгівлі. Він заявляв про непохитну підтримку України з боку Угорщини і про те, що головна мета Угорщини - встановлення миру.

У виданні зазначають, що відтоді "кілька речей ускладнили дипломатичні відносини Угорщини та України", зокрема те, що Новак від березня так і не підписала декларацію, яка вітає нового посла України в Угорщині Федора Шандора.

"Доки цього не станеться, Федір Шандор, який служить солдатом-добровольцем, а також викладає в Ужгородському національному університеті, не зможе обіймати свою посаду", - наголошується в повідомленні.

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"Телекс" повідомляє, що цього тижня інше угорське видання "Індекс" із посиланням на близьке до президента дипломатичне джерело написало, що Новак відкладає підписання заяви про прийняття нового українського посла, оскільки вже кілька місяців нібито не може зв'язатися із Зеленським.

Президент Угорщини зустрічалася з главою Української держави востаннє 26 листопада 2022 року.

Автор: 

Угорщина (2366) Новак Каталіна (16)


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Топ коментарі
+12
Рівно як 65 років і один місяць тому - 16 червня 1958 року були засуджені і страчені організатори Угорської Революції 1956 року Імре Надь, Міклош Гімеш і Пал Малетер. Всього було страчено понад 350 активних учасників антикомуністичного повстання, а приблизно 26 000 репресовано.
Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 угорських біженців до США і країн Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник рашистської пітьми в Європі.
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16.07.2023 14:31 Відповісти
+6
Нах нам тут нужна это восточно-уральское недоразумение и по совместительству московская подстилка?
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16.07.2023 14:28 Відповісти
+5
Так, нам нужна.
Нам не потрібно щоби закрився транзит озброєння через територію Угорщину.
Нам потрібна підтримка наших біженців у Угорщині
Особисто президент Угорщини-підтримує Україну, на відміну від Орбана і його партії.
Ну і здоровий глузд у тому , що непотрібно плодити ворогів, поганий мир, краще гарної війни, навіть дипломатичну
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16.07.2023 14:37 Відповісти
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16.07.2023 14:26 Відповісти
Нах нам тут нужна это восточно-уральское недоразумение и по совместительству московская подстилка?
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16.07.2023 14:28 Відповісти
Так, нам нужна.
Нам не потрібно щоби закрився транзит озброєння через територію Угорщину.
Нам потрібна підтримка наших біженців у Угорщині
Особисто президент Угорщини-підтримує Україну, на відміну від Орбана і його партії.
Ну і здоровий глузд у тому , що непотрібно плодити ворогів, поганий мир, краще гарної війни, навіть дипломатичну
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16.07.2023 14:37 Відповісти
Ну воно якби так, тільки от в орбана і Новак одна партія
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16.07.2023 14:40 Відповісти
Як раз президентка там в опозиції до Орбана...
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16.07.2023 14:38 Відповісти
И что, что она в оппозиции к витьку? это отменяет её статус кремлёвской подстилки? что то я от неё ни разу не слышал ни осуждения московии ни осуждения политики вити.
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16.07.2023 14:52 Відповісти
30 секунд пошуку в гуглі:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3689210-prezidentka-ugorsini-rosia-mae-zabrati-vijska-z-ukraini-dla-dosagnenna-miru.html
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16.07.2023 14:53 Відповісти
Да толку от того что РФ должна вывести. И что она это говорит. Кто только это не говорит уже полтора года.
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16.07.2023 20:02 Відповісти
Ну Орбан якраз і не говорить...
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16.07.2023 20:11 Відповісти
Ось іще
https://www.dw.com/uk/nova-prezydentka-uhorshchyny-zasudyla-viinu-rosii-proty-ukrainy/a-61801113
Те, що ти ні разу нє слишал, не значить, що цього нема...
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16.07.2023 14:55 Відповісти
Ну, тогда могу извиниться, лично за неё.
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16.07.2023 15:28 Відповісти
хочуть показати в ЕС що у них все зер гут з ;країною щоб ті їм европейських грошей відсипали а як відсиплять то знову почнуть гадити в український борщ.
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16.07.2023 14:29 Відповісти
Новак представляє якби проукраїнську сторону вагів в Угорщині, але от наскільки велика її вага - питання. Та й президентшою вона стала тільки тому , що Орбан тицьнув в неї пальцем.
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16.07.2023 14:38 Відповісти
Президент Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення Джерело:
**************
Не президент, а президентиня.
Так положено у світлі ******** трендів хвемінізьма, політкорєктіровки і толєрантізьма.
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16.07.2023 14:30 Відповісти
президентеса
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16.07.2023 14:35 Відповісти
Хіхікаєш?

В 30-х роках в Харкові працювала лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню.
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16.07.2023 15:10 Відповісти
Оце так наслухається, а може ще й напробується..
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16.07.2023 14:31 Відповісти
Рівно як 65 років і один місяць тому - 16 червня 1958 року були засуджені і страчені організатори Угорської Революції 1956 року Імре Надь, Міклош Гімеш і Пал Малетер. Всього було страчено понад 350 активних учасників антикомуністичного повстання, а приблизно 26 000 репресовано.
Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 угорських біженців до США і країн Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник рашистської пітьми в Європі.
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16.07.2023 14:31 Відповісти
Так, і чечня, що називається Ічкерія, яку кацап знищував декілька століть і вже в наші часи організував там 2 вбивчих війни, сьогодні воюють на боці кацапів. Чому так? Невже така коротка пам'ять? А угорці, то плем'я із земель Ханти-Мансійська, які втекли від своїх диких сусідів угро-фінів, спочатку в Алтайські землі, потім в землі Руси, а далі в Європу на землі чехів і ще деяких слов'янських племен.
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16.07.2023 14:59 Відповісти
Це що ви описуєте це жахливі речі - але це гребане але. Угорщина і угорці не понесли покарання за звірства в 2 війну - і до речі в нацистській Німечинні також стратили немало людей за щось подібне , але це не відмінило покарання німців після війни.
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16.07.2023 20:47 Відповісти
.. подивимося на "гарнюню"
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16.07.2023 14:33 Відповісти
Президент Угорщини Каталін Новак відвідала Київ 26 лист. 2022 р. і з того часу щось змінилося? https://www.youtube.com/watch?v=t4X7P2-TXr0 https://www.youtube.com/watch?v=t4X7P2-TXr0

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16.07.2023 15:26 Відповісти
Угорців совєцька армія в полон не брала. Зовсім. Це повязано з нелюдською жорстокістю яку продемонструвала угорська армія на окупованих територіях. Навіть німці Вермахту німіли від того звірства яке творили мадяри. Відомі випадки що Вермахту навіть довелось знищувати своїх озвірівших від крові союзників. Відомо що Ватутін усно віддав наказ ("Мадяр в плєн нє брать!") після зустрічі з делегацією місцевого населення яке просило кари для угорських фашистів...
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16.07.2023 16:26 Відповісти
даремно їі приймут. воно ще в Закарпатті бучу підійме
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16.07.2023 17:35 Відповісти
Не пускайте в Україну провокаторів й кремлівських засланців!
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16.07.2023 17:54 Відповісти
 
 