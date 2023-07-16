Президент Угорщини Новак у серпні відвідає Україну
Президент Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду і візьме участь у майбутньому засіданні Кримської платформи 23 серпня у Києві.
Про це повідомляє угорський новинний портал "Телекс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфак-Україна".
"Це також означає, що глава угорської держави може ще раз особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.
За даними порталу, у Палаці Шандора зазначили, що Новак перед поїздкою до Києва відвідає Закарпатську область, де разом з етнічними угорцями, які там проживають, візьме 20 серпня участь у святі короля Святого Стефана.
У 2022 році Угорщину на Кримській платформі 2022 року представляв державний секретар Петер Старай, відповідальний за політику енергопостачання та безпеки в Міністерстві закордонних справ і торгівлі. Він заявляв про непохитну підтримку України з боку Угорщини і про те, що головна мета Угорщини - встановлення миру.
У виданні зазначають, що відтоді "кілька речей ускладнили дипломатичні відносини Угорщини та України", зокрема те, що Новак від березня так і не підписала декларацію, яка вітає нового посла України в Угорщині Федора Шандора.
"Доки цього не станеться, Федір Шандор, який служить солдатом-добровольцем, а також викладає в Ужгородському національному університеті, не зможе обіймати свою посаду", - наголошується в повідомленні.
"Телекс" повідомляє, що цього тижня інше угорське видання "Індекс" із посиланням на близьке до президента дипломатичне джерело написало, що Новак відкладає підписання заяви про прийняття нового українського посла, оскільки вже кілька місяців нібито не може зв'язатися із Зеленським.
Президент Угорщини зустрічалася з главою Української держави востаннє 26 листопада 2022 року.
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Нам не потрібно щоби закрився транзит озброєння через територію Угорщину.
Нам потрібна підтримка наших біженців у Угорщині
Особисто президент Угорщини-підтримує Україну, на відміну від Орбана і його партії.
Ну і здоровий глузд у тому , що непотрібно плодити ворогів, поганий мир, краще гарної війни, навіть дипломатичну
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3689210-prezidentka-ugorsini-rosia-mae-zabrati-vijska-z-ukraini-dla-dosagnenna-miru.html
https://www.dw.com/uk/nova-prezydentka-uhorshchyny-zasudyla-viinu-rosii-proty-ukrainy/a-61801113
Те, що ти ні разу нє слишал, не значить, що цього нема...
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Не президент, а президентиня.
Так положено у світлі ******** трендів хвемінізьма, політкорєктіровки і толєрантізьма.
В 30-х роках в Харкові працювала лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню.
Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 угорських біженців до США і країн Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник рашистської пітьми в Європі.