Міністри фінансів країн G7 підтвердили непохитну підтримку України
Міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) у неділю вчергове підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі триваючої агресії Росії.
Про це заявив міністр фінансів Японії, яка цього року головує в G7, Шунічі Сузукі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глави фінансових відомств G7 зробили відповідну заяву під час зустрічі на полях форуму міністрів фінансів та керівників центробанків країн G20, що проходив у місті Гандінагарі на заході Індії.
До G7, групи індустріально найбільш розвинених країн входять Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.
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Людмила Полякова #573716
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