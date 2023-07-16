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Новини
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Міністри фінансів країн G7 підтвердили непохитну підтримку України

g7,большая,семерка

Міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) у неділю вчергове підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі триваючої агресії Росії.

Про це заявив міністр фінансів Японії, яка цього року головує в G7, Шунічі Сузукі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глави фінансових відомств G7 зробили відповідну заяву під час зустрічі на полях форуму міністрів фінансів та керівників центробанків країн G20, що проходив у місті Гандінагарі на заході Індії.

До G7, групи індустріально найбільш розвинених країн входять Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Також читайте: Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 на підтримку України

Автор: 

G-7 G7 (1082) допомога (8496)


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Це добре. Ще б американські військові бази в Україні то було б набагато краще. Як своєрідний знак для РФ, що Україна під захистом могутньої держави.
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16.07.2023 14:59 Відповісти
Врахувати на майбутнє!
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16.07.2023 15:37 Відповісти
Для цього,необхідно бути членом альянсу,
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16.07.2023 15:29 Відповісти
Але тоді у відповідь на знищену базу доведеться вступати у війну з рашкою. А цього Захід ой як не хоче...
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16.07.2023 15:41 Відповісти
Цілком з вами згоден,
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16.07.2023 15:50 Відповісти
Дякуємо, тепер гора з плеч.
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16.07.2023 16:16 Відповісти
 
 