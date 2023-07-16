З деокупованих сіл Великоновосілківської громади Донеччини евакуювали всіх людей

Після визволення у червні 2023 року населених пунктів Великоновосілківської громади всіх мешканців евакуювали до більш безпечних регіонів. Зараз у цих районах безпекова ситуація, що ускладнює проведення стабілізаційних заходів.

Про це повідомив "Суспільному" очільник Великоновосілківської військової адміністрації Сергій Ященко, інформує Цензор.НЕТ.

"У звільнених селах Благодатному, Нескучному, Сторожевому та Макарівці зараз вкрай важка безпекова ситуація. Щодня відбуваються обстріли. Це не дозволяє проводити стабілізаційні заходи. На сьогодні в цих селах не залишилось жодної людини, всіх евакуювали", - розповів Ященко.

За його даними, у селі Времівка, яке розташоване між звільненим Нескучним та Великою Новосілкою, залишається лише 14 людей.

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