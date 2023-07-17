Росіяни атакують ударними безпілотниками Запорізьку та Дніпропетровську область, - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ попередили вночі 17 липня про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у 2 областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляється у інформації.
В цих областях оголошено повітряну тривогу.
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Немає тисяч наших дронів значить хтось має відповісти життям, а його мозок має бути відданий на благо науки як екземпляр демонструючий біомусорність.