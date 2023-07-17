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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни атакують ударними безпілотниками Запорізьку та Дніпропетровську область, - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили ЗСУ попередили вночі 17 липня про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у 2 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомляється у інформації.

В цих областях оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У шести регіонах України оголошені повітряні тривоги - є загроза ударних БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2825) повітряна тривога (945)


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Кривий Ріг поки тихо
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17.07.2023 00:42 Відповісти
Неспиться кацапам! Будьте ви прокляті!
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17.07.2023 00:58 Відповісти
Никакого существенного вреда нам это говно не приносит,ну кроме бессонных ночей гражданского населения и иногда повреждённых хозпостроек,если кацапы думают иначе -пускай так и думают
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17.07.2023 00:59 Відповісти
Де наші дрони укроборонпрому? Чого вони не атакують зараз БрНР, БНР, РНР, МНР, та Лукостан?

Немає тисяч наших дронів значить хтось має відповісти життям, а його мозок має бути відданий на благо науки як екземпляр демонструючий біомусорність.
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17.07.2023 02:01 Відповісти
Зеленский будет атаковать видосиками.
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17.07.2023 06:10 Відповісти
 
 