Минулої доби авіація завдала 15 ударів по районах зосередження росіян
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби окупанти завдали 11 ракетних та 49 авіаційних ударів по території України.
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