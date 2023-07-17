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Новини
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Азербайджан виділив $7,6 млн на електрообладнання для України

азербайджан

Азербайджан виділив 7,6 мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав президент Республіки Ільхам Алієв.

У документі зазначається, що гроші будуть виділені Міністерству енергетики країни з резервного фонду глави Азербайджану, передбаченого в бюджеті.

Кошти спрямують на закупівлю та передачу електрообладнання.

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Нагадаємо, у грудні минулого року Азербайджан відправив до України 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

У січні цього року Баку надіслало Києву 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.

Автор: 

Азербайджан (865) гроші (977) допомога (8496) обладнання (155)


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Топ коментарі
+4
а нахєра??? нам підняли тариф на електроенергію, і населенню і бізнесу, сказали за рахунок цього вже остаточно все поремонтують!
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17.07.2023 16:15 Відповісти
+4
вникни в текст довбойобе, якщо ти тупий і не зрозумів суть допису то ти дебіл повний тупий
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17.07.2023 16:31 Відповісти
+3
Нахєра? У нас війна, придурок кацапський!
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17.07.2023 16:29 Відповісти
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а нахєра??? нам підняли тариф на електроенергію, і населенню і бізнесу, сказали за рахунок цього вже остаточно все поремонтують!
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17.07.2023 16:15 Відповісти
Нахєра? У нас війна, придурок кацапський!
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17.07.2023 16:29 Відповісти
вникни в текст довбойобе, якщо ти тупий і не зрозумів суть допису то ти дебіл повний тупий
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17.07.2023 16:31 Відповісти
А ти його сам перечитай. Твої антиукраїнські "натяки" в які потрібно "внікать" тут не потрібні. Аргументуй зрозуміло або .
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17.07.2023 16:44 Відповісти
якщо ти не розумієш підтекстів тролінгу зелених мародеров то про що далі говорити???? свої закиди щодо антиукраїнства лиши при собі, то в кацапів навчився де допис проти СВО є державною зрадою, може і у нас критику мародерства в МО Рєзнікова завтра перекваліфікувати в Держзраду, і критику підвищення тарифів і все інше??? ну як тобі таке
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17.07.2023 17:32 Відповісти
Вибачай. До розвалу совка 28 років читав "між рядків". І не хочу більше цим займатися. Пиши чітко і ясно. Боїшся назвати кішку кішкою, ***** *****м, а зєлєнського і його корумпований кагал зрадниками? Тоді нічого не зміниться...
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17.07.2023 17:47 Відповісти
та нічого, вибачай також. А щодо критики дій влади то при такому розкладі як ти вказав (антиукраїнство) шановного пана Бутусова і інших авторів на Цензорі вже треба було давно назвати головними антиукраїнцями, якось так воно
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17.07.2023 17:55 Відповісти
Так... Деякі автори ******* українців не як братів, а як "кормову базу", хрестять лоба і кажуть "отобєдаєм чєм бог послал..."
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17.07.2023 18:05 Відповісти
Бо не треба голосувати за клоунів!

Нові тарифи для нових яхт каложуйського та ахметова!
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17.07.2023 17:01 Відповісти
Кажуть що вірменська громада лише в самому місті Києві передала понад 100 мільйонів доларів на оборону України і прийняла активну участь в бойових діях проти окупантів. Велика "нафтова держава" Азербайджан нашкребла $7,6. Дякуємо.
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17.07.2023 16:26 Відповісти
кажуть
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17.07.2023 17:10 Відповісти
У мене будинок орендують вірмени. Продали крайслер і гроші перерахували ЗСУ, а джип віддали волонтерам. То ж особисто я ладен вірити таким повідомленням. Якщо і прибрехали, то не сильно.
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17.07.2023 17:22 Відповісти
може тобі попались порядні.. а сама арменія все більше касабам помогае
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17.07.2023 17:28 Відповісти
Чим? Їх "хором" грабують кацапи з французами. Сьогодні в Вірменії нічого прибуткового не належить вірменам. Все забрали кацапи за борги (зброя). Навіть щоб посцяти в Єревані потрібно заплатити кацапським власникам туалетів... Так що "дрючьба" з кацапами там така, що Вірменії лишилось близько 1 млн. населення (з 2,75 "по списку") і на 1 чоловіка 6 жінок... "Розбігаються як мишенята". Я б теж утік. А Ви?
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17.07.2023 17:35 Відповісти
P.S. Дивіться статистику і Ви зрозумієте що вірмени це народ-жертва кацапів, а не їх спільники... Згадайте українську історію і в скількох імперських війнах приймали і досі приймають участь українці...
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17.07.2023 17:40 Відповісти
а я живу в країні де 73% дебілів проголосували за кловуна.. цього достатньо
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17.07.2023 19:38 Відповісти
73% з тих хто прийшов на вибори. Я, наприклад, на другий тур не ходив. За Зє проголосувало 6 з хвостиком мільйонів. А це не 73% відсотки населення від 42 мільйонів. Оцю Галіму байду про 73; розповсюджують "зелені гніди" намагаючись таким чином легітиміувати своє право на "велике крадійництво". Не робіть їм подарунок повторюючи їх брехню!
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17.07.2023 19:49 Відповісти
Здається що нашій біді власники енергетичних компанійнаваряться по "саме не можу"
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17.07.2023 16:31 Відповісти
Дякуємо Азербайджану!
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17.07.2023 16:32 Відповісти
тим часом ЗЕскоти сказали що зимовий переод в енергетиці буде ще гірше ніж попередній
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17.07.2023 16:34 Відповісти
Не буде. Ми вже трохи навчилися і отримали допомогу (ППО).
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17.07.2023 16:47 Відповісти
Рінат просив передати - "Дякую", сам не може, трохи зайнятий, кухар щойно подав рябчиків в журавлиному соусі та Château Lafite Rothschild 1787р. Але він вдячний, просив нехай нададуть ще.
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17.07.2023 16:48 Відповісти
Вах, Вах. Спасибо Азербайджанским братьям. Косите Армянскую нечисть, пожалуйста, без перерыва.
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17.07.2023 16:51 Відповісти
Азербайджан провів переможну війну з мордором і її нукером арменіею після 30-річних мінських перемовин. Згідно військової доктрини. Азербайджан наш стратегичний партнер. Так що все природно.
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17.07.2023 17:18 Відповісти
Азербайджан стратегічний партнер Туреччини. Ердоган наказав Ільхаму "кинути кісточку" - кинули...
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17.07.2023 17:51 Відповісти
Це на те електрообладнання, за яке БЗДЕкоманда шкуру дере з простолюдинів? Тоді можна дякувати, аж підскакувати. Не пригадаю скільки таких лямчиків ще нахапали з інших помігальників ЗЕБЗДуни.
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17.07.2023 18:28 Відповісти
Чернівецький машинобудівний завод виготовив для Азербайджану обладнання для нафтопереробних заводів на сотні тисяч доларів, але не може відправити продукцію із-за неправомірно застосованих проти заводу санкцій. Дев'ятий місяць завод не працює. Держава втрачає податки, працівники заводу поповнюють ряди безробітних. Влада свідомо доводить потужне, необхідне для економіки країни підприємство до банкрутства.
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18.07.2023 09:58 Відповісти
Азербайджан може допомагати нам, а ми самі собі ні( Чернівецький машинобудівний завод мав величезний договір з Азербайджанською компанією, але на жаль через накладання санкцій підприємство не може виконати замовлення. Страждають від цього всі : працівники, що залишились без роботи та не отримують зарплатню; іноземне підприємство, яке не отримає свою продукцію; Машзавод , який втрачає великі кошти та свою репутацію а також наша держава, недоотримуючи не один мільйон до бюджету.
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18.07.2023 15:27 Відповісти
 
 