Азербайджан виділив $7,6 млн на електрообладнання для України

Азербайджан виділив 7,6 мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав президент Республіки Ільхам Алієв.

У документі зазначається, що гроші будуть виділені Міністерству енергетики країни з резервного фонду глави Азербайджану, передбаченого в бюджеті.

Кошти спрямують на закупівлю та передачу електрообладнання.

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Нагадаємо, у грудні минулого року Азербайджан відправив до України 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

У січні цього року Баку надіслало Києву 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.