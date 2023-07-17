Азербайджан виділив $7,6 млн на електрообладнання для України
Азербайджан виділив 7,6 мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав президент Республіки Ільхам Алієв.
У документі зазначається, що гроші будуть виділені Міністерству енергетики країни з резервного фонду глави Азербайджану, передбаченого в бюджеті.
Кошти спрямують на закупівлю та передачу електрообладнання.
Нагадаємо, у грудні минулого року Азербайджан відправив до України 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.
У січні цього року Баку надіслало Києву 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.
Топ коментарі
+4 Victor Frey #551639
показати весь коментар17.07.2023 16:15 Відповісти Посилання
+4 Victor Frey #551639
показати весь коментар17.07.2023 16:31 Відповісти Посилання
+3 НБ
показати весь коментар17.07.2023 16:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нові тарифи для нових яхт каложуйського та ахметова!