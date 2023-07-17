Запрацював сайт Офісу Уповноваженого з питань зниклих безвісти

З метою налагодження комунікації між Офісом Уповноваженого та родинами зниклих від сьогодні запрацював офіційний сайт Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-каналі Уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.

На сайті розміщені корисні матеріали з вказаними алгоритмами дій, наведені актуальні контактні дані регіональних представників Уповноваженого в областях.



Крім того, на сайті ви знайдете юридичні поради, що стосуються захисту прав родин та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.



Також на сайті ви зможете знайти матеріали, щодо роботи регіональних представників та інформацію про зустрічі, які будуть відбуватися в областях.

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Ознайомитися з вище вказаною інформацією ви зможете, перейшовши за посиланням: commissioner.minre.gov.ua.

Також усю актуальну інформацію можна знайти в телеграм-каналі та офіційній сторінці Уповноваженого у Facebook.