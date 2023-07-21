Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним, - Енергоатом
Станом на 08:00 21 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,39 м. Попри підрив росіянами Каховської ГЕС, ситуація контрольована.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Енергоатому.
Сказано також, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,89 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
"Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - додають в Енергоатомі.
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