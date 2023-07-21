Росія збирається оглядати судна, які прямують в українські порти

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін роз’яснив позицію Міністерства оборони РФ про те, що всі судна, що прямують в українські порти, вважатимуться за військові цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

За словами Вершиніна, мається на увазі те, що Росія вимагатиме перевірку того чи іншого судна, якщо з'являться підозри, що воно йде "з чимось поганим".

"Мається на увазі — ми маємо переконатися в цьому, ми маємо переконатися, що судно з чимось поганим іде. Це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так", - сказав представник МЗС РФ.

Вершинін заявив, що замість гуманітарного коридору у Чорному морі тепер є зони підвищеної військової небезпеки.

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