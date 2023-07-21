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Росія збирається оглядати судна, які прямують в українські порти

зерно,корабель

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін роз’яснив позицію Міністерства оборони РФ про те, що всі судна, що прямують в українські порти, вважатимуться за військові цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

За словами Вершиніна, мається на увазі те, що Росія вимагатиме перевірку того чи іншого судна, якщо з'являться підозри, що воно йде "з чимось поганим".

"Мається на увазі — ми маємо переконатися в цьому, ми маємо переконатися, що судно з чимось поганим іде. Це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так", - сказав представник МЗС РФ.

Вершинін заявив, що замість гуманітарного коридору у Чорному морі тепер є зони підвищеної військової небезпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судна, що прямуватимуть до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення", - Міноборони РФ

Автор: 

МЗС рф (959) Чорне море (1661) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+20
Нехай їх кораблі зупиняють українські дрони для гарячої дискусії.
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21.07.2023 19:59
+17
Отже всі кораблі які ідуть в кацапські порти теж законні цілі!
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21.07.2023 20:02
+11
Спочатку військові цілі,коли Україна відповіла що їхні також військові цілі,тепер перевірка,далі буде.
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21.07.2023 20:02
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21.07.2023 19:59 Відповісти
Нехай їх кораблі зупиняють українські дрони для гарячої дискусії.
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21.07.2023 19:59 Відповісти
А їм дозволяють це робити? На основі чого? Потопити судно не України нехай попробують. З Туреччини начніть
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21.07.2023 20:00 Відповісти
В АТБ турецька картопля. Як вона сюди дісталась?
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21.07.2023 23:13 Відповісти
тож оглядали коли діяла угода. а зараз вже демонстрували "учєнія", де якийсь кацап з катера ракетою влучив в "учєбну цель". шо ж случилось, кацапи? невже Ердоган знову на пляшку посадив? )
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21.07.2023 20:02 Відповісти
Отже всі кораблі які ідуть в кацапські порти теж законні цілі!
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21.07.2023 20:02 Відповісти
обосралась кацапня , но это уже ни чего не меняет , в след за ,, масквой ,, пойдет кормить крабов несколько карыт в новоросийске , и прямо у причала , это им и за Одессу , и за зерно ,
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21.07.2023 20:37 Відповісти
відпливи км на 60 і оглядай, очки купи
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21.07.2023 20:02 Відповісти
Спочатку військові цілі,коли Україна відповіла що їхні також військові цілі,тепер перевірка,далі буде.
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21.07.2023 20:02 Відповісти
Вже пізно. Нам краще потопити решти військового флота Росії та декілька такерів держав-сателитів.
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21.07.2023 20:40 Відповісти
да да а нехай це будуть Кораблі під прапором Туреччини, з місією від Ердогана... у супровід Турецького військового морського флоту...
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21.07.2023 20:03 Відповісти
Після заяви України, почали давать задню.
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21.07.2023 20:05 Відповісти
Ну да! Чого б це Україна йшла на поводу хотелок рашки
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21.07.2023 20:31 Відповісти
А хто на це погоджувався, було попередження що всі кораблі з 21.07.2023 які ідуть в російські порти - можуть туди не дойти).
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21.07.2023 20:37 Відповісти
Тому,що розуміють(мабуть їм пояснили) що захистити від дронів ВСІ танкери вони не взмозі,а 50% торгівли вуглеводнями йде через ЧМ.
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21.07.2023 20:42 Відповісти
Кажуть Зеленський казав про дзеркальні дії? Давайте "шмонать" москалів!
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21.07.2023 20:10 Відповісти
после ударов по зернохранилищам и городу Одессе эти ****** подписали себе смертный приговор на Черном море , теперь акцент смещается на крым и море в целом , кацапских ублюдков херачить будут от севастополя до новоросийска , а если хрузины начнут предоставлять свои порты то и они ***** выгребут.
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21.07.2023 20:43 Відповісти
І як це практично, якщо вони ітимуть болгарськими, а потім румунськими територіальними водами, а потім для огляду рашистам потрібно буде зайти в зону досяжності Гарпунів, і що там ще дали союзники?
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21.07.2023 20:10 Відповісти
Вершинін заявив, що замість гуманітарного коридору у Чорному морі тепер є зони підвищеної військової небезпеки, котрі були створені рашистською 3,14рацією у 2014році в часі окупацією українського Криму і вже тоді з дозволу турка -оглу Ердогана ,Чорне море перетворилося в зону підвищеної рашистської небезпеки, через перенасичення його рашистськими війсковими коритами...
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21.07.2023 20:11 Відповісти
Никак не пойму, ЧТО может помешать топить рашистские суда, если они зайдут в зону территориальных вод (19,7 км) ? И что может помешать, например, сухогрузам идти по территориальным водам Украины-Румынии-Болгарии-Турции?
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21.07.2023 20:12 Відповісти
Ні, російски кораблі та суда-сателитів треба топити в нейтральних водах Чорного моря !
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21.07.2023 20:43 Відповісти
Згода на це Болгарії і далі по терводам.
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21.07.2023 20:44 Відповісти
Веселый Резник в небе....
, ой, на флаге суден будет улыбайка - Резников - тут ничего нет, а если есть, то сзади корвет с флагом - ятаган-это тебе не Эрдоган.
и руснявые болтанки сдуются.
у Турции то хоть флот есть, а не то что у Резникова и Медведева.
А потопят рашкинский "корабль" "кто-то", так это - шторм и ливень, как всегда, а, еще и курили морячки в неположенном сортире
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21.07.2023 20:15 Відповісти
рАсія збирається оглядати судна,,,,,,,,----- краще хай нагнеться,та огляне собі очко,котре невздовзі,має приголомшиво рванути,(,
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21.07.2023 20:15 Відповісти
Чурки свинособвчие, мы вас будем уничтожать всеми способами! А не судна вы будете проверять
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21.07.2023 20:19 Відповісти
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21.07.2023 20:20 Відповісти
Пускай в бинокль и оглядают.
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21.07.2023 20:22 Відповісти
Я что-то плохо не понял. При чём тут вообще расея? Судно под флагом какой-либо страны через нейтральные/территории других стран идут в Украину. При чём тут расея???
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21.07.2023 20:29 Відповісти
Бикують! *****, сер! Просто не подумали, що їх власні кораблі , в портах країн, чиї кораблі вони почнуть "оглядать" в нейтральних водах, можуть теж "оглядаться" А можуть за подібне порушення морського права і відмовить у заході в порти
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21.07.2023 21:45 Відповісти
Право сили -- немає в нас ракет -- от і розказують як нам в цьому світі жити .
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21.07.2023 20:36 Відповісти
Чую я що порт Новоросійськ згорить к **₴ням !
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21.07.2023 20:37 Відповісти
как минимум.
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21.07.2023 20:44 Відповісти
Було б непогано. Вантажообіг Новоросійська і в мирний час був майже як у всіх портів України разом узятих. А вже зараз тим більше. Смачна мета.
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21.07.2023 21:08 Відповісти
Тебя гугл-транслейт подводит, чучело лишнехромосомное
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21.07.2023 21:13 Відповісти
Не користуюся.
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21.07.2023 21:18 Відповісти
Що вже задня. Тож топити збиралися. А перевірка в міжнародних водах на якій підставі? Пірати грьобані
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21.07.2023 20:45 Відповісти
Це не задня! Це теж саме !
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21.07.2023 20:46 Відповісти
Топити кацапів без жалю.
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21.07.2023 20:58 Відповісти
Затверджених міністрів та керівників відправляють Володькі.
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21.07.2023 21:03 Відповісти
У нашего руководства не "яиц" чтоб бить по кацапским кораблям.Они просто терпилы .Одно бла-бла.
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21.07.2023 21:07 Відповісти
А zhopa не слипнется ?
И проверялку могут отбить вместе с рогами.
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21.07.2023 21:37 Відповісти
Це - піратство. Чорна борода теж "доглядав суда".
А що з піратами робили? Вірно: або викидали за борт, або вішали на щоглі.
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21.07.2023 22:00 Відповісти
срати з високого горба на то, що там "збираються" мосКАЛі....
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21.07.2023 22:31 Відповісти
Нехай доглядають у бінокль. Ціліші будуть.
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22.07.2023 03:13 Відповісти
Россия ведет себя именно так как от нее и ожидалось - "Деньги есть? А если найду?"

Типичный гопник.
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22.07.2023 12:06 Відповісти
 
 