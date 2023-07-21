Росія збирається оглядати судна, які прямують в українські порти
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін роз’яснив позицію Міністерства оборони РФ про те, що всі судна, що прямують в українські порти, вважатимуться за військові цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.
За словами Вершиніна, мається на увазі те, що Росія вимагатиме перевірку того чи іншого судна, якщо з'являться підозри, що воно йде "з чимось поганим".
"Мається на увазі — ми маємо переконатися в цьому, ми маємо переконатися, що судно з чимось поганим іде. Це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так", - сказав представник МЗС РФ.
Вершинін заявив, що замість гуманітарного коридору у Чорному морі тепер є зони підвищеної військової небезпеки.
Топ коментарі
+20 Erlich Bachman
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+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+11 Pavlo Chopa #551671
показати весь коментар21.07.2023 20:02
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, ой, на флаге суден будет улыбайка - Резников - тут ничего нет, а если есть, то сзади корвет с флагом - ятаган-это тебе не Эрдоган.
и руснявые болтанки сдуются.
у Турции то хоть флот есть, а не то что у Резникова и Медведева.
А потопят рашкинский "корабль" "кто-то", так это - шторм и ливень, как всегда, а, еще и курили морячки в неположенном сортире
И проверялку могут отбить вместе с рогами.
А що з піратами робили? Вірно: або викидали за борт, або вішали на щоглі.
Типичный гопник.