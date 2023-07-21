Приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує реформи, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про швидкий темп реформ в Україні.
Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як зауважила голова Єврокомісії, Україна працює над низкою реформ – "від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ".
"Мушу сказати, що дуже приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує ці реформи, незважаючи на війну. Вони захищають свою країну і здійснюють реформи", – підкреслила вона.
Топ коментарі
+23 Mykola Trofimenko #544375
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+20 Марина Нєчаєва #561577
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+12 Герхард
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reforms "ranging from the independence of the judiciary to anti corruption, from minority rights to media freedom"
реформи "починаючи від незалежності суду до анти-корупції, від прав меншин до свободи слова"
to see how fast and determined Ukraine is implementing these reforms despite the war. They are defending their country and reforming
бачити як бистро та визначено україна впроваджує ці реформи, не зважаючи на війну. вони захищають свою країну та реформуються
це - мій власний переклад статті з ройтерс. та я навів цитати фон дер ляєн.
коментар ройтерс щодо слів ляєн виглядає так:
***** on Friday praised Ukraine's "amazing" progress in implementing reforms
she said, but did not specifically address Ukraine's bid to join the 27-nation bloc or specify any particular reform measures she was referring to.
наголошую ще раз: дві останні цитати - це не слова ляєн, якими вона іронізує, це слова кореспондента ройтерс, якими він оцінює те, що сказала ляєн.
"Як зауважила голова Єврокомісії, Україна працює над низкою реформ - "від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ".
де впроваджує?
ачкі ннада? (с)
Треба починати з гончарука+дубілета і Члєнів з уряду, тих, хто сприяли смертям Українців, від КОВІДУ-19!!!
До ювілейного самміту НАТО у Вашингтоні, треба багатьох в Україні з посад у ЦОВВ знімати і за грати, на пожиттєво, але з повною конфіскацією від усілякої рідні та поверненням в Україну, з банківських рахунків за кордоном, бюджетних грошей!!
21 липня (Reuters) - Президент Комісії Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю високо оцінила «дивовижний» прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.
Боротьба з хабарництвом є https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pressed-restore-anti-corruption-disclosure-requirement-lifted-war-2023-06-30/ головною вимогою для вступу України до Європейського Союзу, який минулого року запропонував Києву статус кандидата.
Це по-перше.
По-друге: А ви хотіли, щоб голова Єврокомісії сказала своїм платникам податків, що віддає мільярди євро ницим злодіям?
Тоді не довго їй бути головою Єврокомісії.
ес вже ж впровадила свою комісію по закупках *********** для україни на виділені самими ж собою кошти. не довіряють міноборони.
то чому не можна і комісію по іншій допомозі впровадити?
не треба писати "щось дипломатично-загогулисте".
треба просто організувати роботу.
на те вона й очолює єврокомісію, а не щоб балачки балакати
" Страна работает неутомимо и интенсивно что бы начать переговоры о вступлении и имеет проблемы с проведением реформ из за войны"
Больше ничего она не говорила.
"I must say it is amazing to see how fast and determined Ukraine is implementing these reforms despite the war. They are defending their country and reforming," she said, but did not specifically address Ukraine's bid to join the 27-nation bloc or specify any particular reform measures she was referring to.
і що тут невірно перекладено?
вихваляє бистрі реформи та їх імплементацію.
ви бачили якісь реформи та їх впровадження?
я не бачив.
про свободу слова згадувати не буду, нагадаю тільки про "єдиний марафон".
ви не губіть знаки,бо вони красноречиві
ройтерс може й іронізує. аое я навів цитату повністю з доповіді фон дер ляєн. бачите десь іронію, лапки або ще щось?
оце - текст від ройтерс, який цитує єдине слово від ляєн.
а те, що навів я (друга половина статті ройтерс) - це розширена цитата з виступу ляєн. і немає там ніякої іронії.
ляєн за україну, це так. але тільки "для побалакати". вона не з тих, хто вміє організувати щось. хоча за посадою - мала б вміти. у німців багато першокласних організаторів. це взагалі фішка німців - щось так організувати, щоб працювало як швайцарський годинник. і шкода, що це не про ляєн. мода нахвалювати зє в мілітарі-майці замість протокольного костюму вже пройшла. а вона цього не відчула.
в перекладі немає нічого дуже зманіпульованого. забули лапки в єдиному слові з коментаря ройтерс? та й нехай. основне те, що сказала ляєн. і в статті і в іронічних коментарях тут на цензорі йдеться саме про те, що сказала особисто ляєн.
їй нічого не приписують. якщо на те ваша ласка, то саме з цього й кепкує ройтерс. бо це він "іронізує" та звертає увагу на те, що ляєн не сказала ніякої конкретики. крапка.
я про те тут (хочу підкреслити), що ляєн щось ляпнула, про що гадки не має як воно насправді.
в нас таких речників/радників вже повно було. згадайте хоча б арестовича або подоляка.
те що вони проголошували промови за україну, ніяк не виправдовує те, шо вони несли в них повну нісенітницю.
я вам вище навів цитати та переклад. напряму з ройтерс. якщо не довіряєте моїм скромним знанням англійської - персвідчитеся самі хоча б за допомогою гугл-перекладача.
може вони десь ховаються ті реформи
І українцям необхідно це зрозуміти... Що нашу корупцію зможимо тільки ми перемогти
Шо краски и бумаги жалко?
так цілісеньким і неіснуватиме
То так ми вже за кілька місяців і війну закінчимо,і в ЄС війде о та НАТО очолимо...!))))
Сценарій для продовження серіалу "слугі наріду-2"..))))
Все достижения Европы держаться на ее стремлении к чесной и открытой економике, борьбе с коорупцией, свободе слова, трудолюбивости европейцев и уже точно не на российских ресурсах.
Если Европа пойдет по ложному пути выбрав алчность и продажность, если европейские политики не научаться ставить на место Орбаноподобных, не начнут прямо и чесно говорить о недостатках нашей власти, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Как же еще 70% населения 'нам пофиг, есть труха и марафон' узнают о том что на самом деле происходит в их стране, ладно цензор они считают купленым Порохом, но ко мнению европейских и американских политиков они прислушиваються.
Ане підскажете де це можна побачити?
Это как дурачка мотивируют:"Молодец,хорошо сделал,хороший мальчик".
Страна старается и имеет трудности с проведением реформ из-за войны(отмазка наркомана).Ни о какой похвале речи нет.А что ей остаётся говорить,вы нех.я не добились?
До речі, голова САП, якого так хвалили коли призначали, зараз відкрито працює на банкову зливаючи справу судді князєва. Якої вам боротьби з корупцією не вистачає???
Деградація швидкими темпами, з перетинами точок неповернення.
А тут ще гірше. Мізки не вмикаємо, а цитуємо уп, яке чим далі тім гірше зраджує пам'ять Гонгадзе.