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Приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує реформи, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про швидкий темп реформ в Україні.

Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зауважила голова Єврокомісії, Україна працює над низкою реформ – "від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ентузіазм та швидкість, з якими реформується Україна, наближають її до успіху членства в ЄС, - фон дер Ляєн

"Мушу сказати, що дуже приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує ці реформи, незважаючи на війну. Вони захищають свою країну і здійснюють реформи", – підкреслила вона.

Автор: 

Єврокомісія (2144) реформи (3206) фон дер Ляєн Урсула (763)


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Топ коментарі
+23
Ми самі в шоці!
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21.07.2023 23:41
+20
Бабуся в маразмі..чи то сарказм був??
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21.07.2023 23:43
+12
А тепер трошки оригіналу, від якого соски ОПЗЄ, не залишили ні слова:

21 липня (Reuters) - Президент Комісії Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю високо оцінила «дивовижний» прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.
Боротьба з хабарництвом є https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pressed-restore-anti-corruption-disclosure-requirement-lifted-war-2023-06-30/ головною вимогою для вступу України до Європейського Союзу, який минулого року запропонував Києву статус кандидата.
Це по-перше.

По-друге: А ви хотіли, щоб голова Єврокомісії сказала своїм платникам податків, що віддає мільярди євро ницим злодіям?
Тоді не довго їй бути головою Єврокомісії.
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21.07.2023 23:54
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Ми самі в шоці!
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21.07.2023 23:41 Відповісти
Я ржу!
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21.07.2023 23:57 Відповісти
Рома Цимбалюк: щодо внутрішніх реформ, потрібна лише одна головна реформа - на 100% підприємницьку діяльність та право власності: https://youtu.be/-FbNYoULyto?t=61
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09.08.2023 07:32 Відповісти
Бабуся в маразмі..чи то сарказм був??
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21.07.2023 23:43 Відповісти
"Дивовижний"прогрес України , а далі, що має зробити країна на шляху до Євросоюзу. Там є лапки, так що газета України зробила перевод для задоволення оп.
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21.07.2023 23:46 Відповісти
Она дура. Типа, нашей Безуглой. Я почитал недавно немцев на эту тему. Они считают её профнепригодной.
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21.07.2023 23:46 Відповісти
Господи, що ти мелеш дурне?!)))

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21.07.2023 23:50 Відповісти
Я недавно читал обсуждение что её хотят поставить главной в НАТО и там одни матюки были на её адрес.
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21.07.2023 23:53 Відповісти
Не звізди! Німців воно почитало… Яких німців, руцькіх? Фон дер Ляєрн нормальна тітка і дуже багато зробила і робить для України. І не порівнюй її, майбутнього секретаря НАТО, з Безуглою ганчіркою.
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21.07.2023 23:59 Відповісти
Её называют буквально "как провалиться на каждой должности и получить повышение".
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22.07.2023 00:00 Відповісти
Ви статтю прочитали? Ні, то про що ви пишите? Ця тітка зробила набагато більше для України чим ваш дядько. Там звучала іронія в лапках. Хто вам лікар, що лапки просто забрав український портал
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22.07.2023 00:05 Відповісти
Я не про эту статью, а про личность в целом.
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22.07.2023 00:05 Відповісти
та навіть і про цю статтю. це не іронія в лапках, це - цитування одного слова з доповіді фон дер ляєн. нижче я навів цитату з ройтерс. нема там ніякої іронії. там вихваляння бистрих реформ та їх імплементації (впровадження), не зважаючи на війну.
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22.07.2023 00:12 Відповісти
Але не уточнила про які реформи вона сказала . Так що не потрібно маніпуляції проводить. Далі пішло про НАТО і про кроки до цього.
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22.07.2023 00:23 Відповісти
та вона й не уточнила де взагалі тії реформи бачила. що з того? є те, що вона сказала - повна цитата. і є те, що коментує ройтерс. це взагалі тексти двох різних людей - кореспондента та ляєн.
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22.07.2023 00:42 Відповісти
Тут розмова почалася з того,що лилася грязь на Урсулу, перевод зробили не вірний. Бо те що Україна має робити по зобов'язанням і що Україна проводить реформи, але Урсула не називає які. Це і є маніпуляція. Реформи по кінопрокату також проводить Україна швидко під час війни. А унизу є допис,що правове поле і боротьба з корупцією повинні мати місце. А не що уже це є. Є стаття не з Європейської Правди, повна і не те,що тут.
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22.07.2023 00:54 Відповісти
ну, шановна, скільки можна вам показувати, що я читав оригінал ройтерс. і там де лапки, це не слова ляєн. це - коментар того дядька, що пише для ройтерс. ляєн казала про:

reforms "ranging from the independence of the judiciary to anti corruption, from minority rights to media freedom"

реформи "починаючи від незалежності суду до анти-корупції, від прав меншин до свободи слова"

to see how fast and determined Ukraine is implementing these reforms despite the war. They are defending their country and reforming

бачити як бистро та визначено україна впроваджує ці реформи, не зважаючи на війну. вони захищають свою країну та реформуються

це - мій власний переклад статті з ройтерс. та я навів цитати фон дер ляєн.

коментар ройтерс щодо слів ляєн виглядає так:

***** on Friday praised Ukraine's "amazing" progress in implementing reforms

she said, but did not specifically address Ukraine's bid to join the 27-nation bloc or specify any particular reform measures she was referring to.

наголошую ще раз: дві останні цитати - це не слова ляєн, якими вона іронізує, це слова кореспондента ройтерс, якими він оцінює те, що сказала ляєн.
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22.07.2023 01:27 Відповісти
Німкеня і сарказм? Це щось новеньке...
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22.07.2023 12:28 Відповісти
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21.07.2023 23:43 Відповісти
Урсула мовчи, не доводь секту до сказу((.
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21.07.2023 23:46 Відповісти
Ну ей тут не жить. А жить тебе. Хотя если ты на довольствии ОПы, то тебе норм. Похер как там те украинцы будут жить. Главное чтобы тебе было хорошо.
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21.07.2023 23:55 Відповісти
А тупорилі шашличні "свідки сватів" вже не можуть жити без дебільних відосів? Ось до чого деградація доводе. Тільки це відео більше схоже на щоденну урино терапію ,від найвеличнішого віслюка апокаліпсису для зелених адептів волосатого пупка дристовіча .
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22.07.2023 08:52 Відповісти
"Це ж було вже"
"Як зауважила голова Єврокомісії, Україна працює над низкою реформ - "від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ".
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21.07.2023 23:47 Відповісти
все ясно....походу Беня постарався і тепер Ляйєн буде рекламувати Зе. продалася
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21.07.2023 23:49 Відповісти
Та невже.. ?? Зараз наслухаєшься про реформу асфальту і зміни в законі про шашлик..
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21.07.2023 23:51 Відповісти
Фон дер Ляйн знається німкеня, але гумор більш англійський.
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21.07.2023 23:51 Відповісти
у німців є свій. як упьються на день дурня пивом, то так шуткують, що не второпаєш - де теє сакральне "колесо" після якого треба сміятися.
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21.07.2023 23:54 Відповісти
які реформи?
де впроваджує?

ачкі ннада? (с)
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21.07.2023 23:52 Відповісти
Вона просто не додала «як запевнив нас ермак» або «за слів шмигаля»))
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22.07.2023 10:13 Відповісти
она съела яйцо от крокодила/страуса/ курицы за 17 UAH за штуку!!
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21.07.2023 23:53 Відповісти
Це вона мабуть, пораділа за «полтавського розливу, адвоката» бананова, або намагання влади, очиститися від міністра на грошах від культури!!
Треба починати з гончарука+дубілета і Члєнів з уряду, тих, хто сприяли смертям Українців, від КОВІДУ-19!!!
До ювілейного самміту НАТО у Вашингтоні, треба багатьох в Україні з посад у ЦОВВ знімати і за грати, на пожиттєво, але з повною конфіскацією від усілякої рідні та поверненням в Україну, з банківських рахунків за кордоном, бюджетних грошей!!
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21.07.2023 23:53 Відповісти
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21.07.2023 23:54 Відповісти
А тепер трошки оригіналу, від якого соски ОПЗЄ, не залишили ні слова:

21 липня (Reuters) - Президент Комісії Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю високо оцінила «дивовижний» прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.
Боротьба з хабарництвом є https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pressed-restore-anti-corruption-disclosure-requirement-lifted-war-2023-06-30/ головною вимогою для вступу України до Європейського Союзу, який минулого року запропонував Києву статус кандидата.
Це по-перше.

По-друге: А ви хотіли, щоб голова Єврокомісії сказала своїм платникам податків, що віддає мільярди євро ницим злодіям?
Тоді не довго їй бути головою Єврокомісії.
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21.07.2023 23:54 Відповісти
хотіли б. нехай би й сказала.
ес вже ж впровадила свою комісію по закупках *********** для україни на виділені самими ж собою кошти. не довіряють міноборони.
то чому не можна і комісію по іншій допомозі впровадити?
не треба писати "щось дипломатично-загогулисте".
треба просто організувати роботу.
на те вона й очолює єврокомісію, а не щоб балачки балакати
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22.07.2023 00:00 Відповісти
Ну, як з'ясувалося, не тільки ЗЄ може в балачки замість справ.
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22.07.2023 00:16 Відповісти
так тут ніхто й не сумнівається. таких "спеціялістів" повно скрізь. але ж я навів приклад з тоєї ж самої єс. можуть, якщо хочуть. тому ящо ляєн тільки "для побалакати", то нехай замість неї поставлять іншу/іншого, який вміє. це все ж таки гроші платників податків з єс, а не власні пожертви фон дер ляєн
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22.07.2023 00:25 Відповісти
Главой Еврокомисии ей быть не долго. Главой Еворокомисии станет Тищенко, но тоже не надолго
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22.07.2023 00:05 Відповісти
Где ты такую херню вычитал?
" Страна работает неутомимо и интенсивно что бы начать переговоры о вступлении и имеет проблемы с проведением реформ из за войны"
Больше ничего она не говорила.
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22.07.2023 06:28 Відповісти
А що ми обговорюємо? Статтю ,яку перевели не вірно? Може хоть хтось прочитає, а не тупо повірить смі ресурсу Європейська Правда
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21.07.2023 23:57 Відповісти
REUTERS/Johanna Geron/File Photo

"I must say it is amazing to see how fast and determined Ukraine is implementing these reforms despite the war. They are defending their country and reforming," she said, but did not specifically address Ukraine's bid to join the 27-nation bloc or specify any particular reform measures she was referring to.

і що тут невірно перекладено?
вихваляє бистрі реформи та їх імплементацію.

ви бачили якісь реформи та їх впровадження?
я не бачив.

про свободу слова згадувати не буду, нагадаю тільки про "єдиний марафон".
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22.07.2023 00:05 Відповісти
"amazing" progress in implementing reforms to fight corruption,
ви не губіть знаки,бо вони красноречиві
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22.07.2023 00:11 Відповісти
я теж коли когось цитую, то беру цитату в лапки.

ройтерс може й іронізує. аое я навів цитату повністю з доповіді фон дер ляєн. бачите десь іронію, лапки або ще щось?
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22.07.2023 00:14 Відповісти
https://www.reuters.com/world/europe/eus-von-der-*****-praises-amazing-pace-ukrainian-reforms-2023-07-21/ почитайте тут абзац в другій половині тексту
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22.07.2023 00:16 Відповісти
Після слова але, читайте ви, бо вона не уточнила про які реформи, а перейшла до задач.
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22.07.2023 00:24 Відповісти
***** on Friday praised Ukraine's "amazing" progress in implementing reforms to fight corruption

оце - текст від ройтерс, який цитує єдине слово від ляєн.

а те, що навів я (друга половина статті ройтерс) - це розширена цитата з виступу ляєн. і немає там ніякої іронії.
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22.07.2023 00:34 Відповісти
видеть, как быстро и решительно Украина проводит эти реформы, несмотря на войну. Они защищают свою страну и проводят реформы", - сказала глава Еврокомиссии, но не стала конкретно говорить о стремлении Украины присоединиться к блоку 27 стран или уточнять, какие именно реформы она имела в виду.
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22.07.2023 00:43 Відповісти
іронія де? де невірний переклад?
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22.07.2023 00:46 Відповісти
розумію, вам десь хочеться бачити якусь іронію, на кшталт - ляєн з тих хто все розуміє. але тут, нажаль, не так.

ляєн за україну, це так. але тільки "для побалакати". вона не з тих, хто вміє організувати щось. хоча за посадою - мала б вміти. у німців багато першокласних організаторів. це взагалі фішка німців - щось так організувати, щоб працювало як швайцарський годинник. і шкода, що це не про ляєн. мода нахвалювати зє в мілітарі-майці замість протокольного костюму вже пройшла. а вона цього не відчула.
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22.07.2023 00:53 Відповісти
Я про маніпуляцію інформацією, а не для якихось за чи проти Урсули. Люди обговорюють часто теми без правди. А це зомбування як і марафон.
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22.07.2023 00:59 Відповісти
ну і я і ви наводили тут цитати та переклад. я маніпуляції не бачу. бачу тільки те, що ляєн стверджує щось, що ніхто крім неї не бачить.

в перекладі немає нічого дуже зманіпульованого. забули лапки в єдиному слові з коментаря ройтерс? та й нехай. основне те, що сказала ляєн. і в статті і в іронічних коментарях тут на цензорі йдеться саме про те, що сказала особисто ляєн.
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22.07.2023 01:05 Відповісти
Я не можу зрозуміти, що ви хочете, бо Урсула не говорила того, що їй тут приписали. Крапка. Це ви самі підтвердили. Крапка. Про що розмова? Реформи по корупції і законності повинні мати швидкий розвиток бо їх не має. Крапка. Це у статті. Досить розмов. Є стаття і маніпуляція від Європейської правди. Інший варіант є повним і правдивим. Відрізняється від матеріалу на Цензорі. Досить.
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22.07.2023 01:14 Відповісти
урсула те все говорила (вихваляла швидкість реформ). крапка.
їй нічого не приписують. якщо на те ваша ласка, то саме з цього й кепкує ройтерс. бо це він "іронізує" та звертає увагу на те, що ляєн не сказала ніякої конкретики. крапка.

я про те тут (хочу підкреслити), що ляєн щось ляпнула, про що гадки не має як воно насправді.

в нас таких речників/радників вже повно було. згадайте хоча б арестовича або подоляка.

те що вони проголошували промови за україну, ніяк не виправдовує те, шо вони несли в них повну нісенітницю.

я вам вище навів цитати та переклад. напряму з ройтерс. якщо не довіряєте моїм скромним знанням англійської - персвідчитеся самі хоча б за допомогою гугл-перекладача.
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22.07.2023 01:39 Відповісти
цікаво які це реформи, бо я щось крім повернення довоєнних податків та перевірок, а також підняття ціни на ЕЕ наріду та юрикам ніяких реформ не відчув.
може вони десь ховаються ті реформи
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21.07.2023 23:58 Відповісти
Глибоко в ОПі...)))
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22.07.2023 00:28 Відповісти
охренеть! - кричали гості
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22.07.2023 00:01 Відповісти
Всратися, який прогрес під барабани!
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22.07.2023 00:02 Відповісти
Дивитися марафон набагато небезпечніше для ментального здоров'я, ніж три пачки цигарок для легенів.
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22.07.2023 00:04 Відповісти
Європейським чиновникам пох... на що виділяти друковані євро у них одне завдання побільше їх освоїти

І українцям необхідно це зрозуміти... Що нашу корупцію зможимо тільки ми перемогти
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22.07.2023 00:07 Відповісти
та це українцям зрозуміло. ніхто крім нас самих
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22.07.2023 00:17 Відповісти
Там напечатайте побольше гривен и подарите их Германии,если пох.й.
Шо краски и бумаги жалко?
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22.07.2023 03:01 Відповісти
ой не кажіть, так швидко кудись чкурнули ті реформи, що ми навіть не встигаємо їх побачити ... може їх трохи сповільнити, щоб народ хоч встиг трохи ними скористатися?
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22.07.2023 00:13 Відповісти
Треба першоджерело подивитися: є певні сумніви в достовірності перекладу.
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22.07.2023 00:14 Відповісти
https://www.reuters.com/world/europe/eus-von-der-*****-praises-amazing-pace-ukrainian-reforms-2023-07-21/ будьласка. дивіться. це першоджерело ройтерс. ангійською
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22.07.2023 00:19 Відповісти
Та схоже на те...бо насправді ніхріна не відбувається...хіба що ФОПів ці "рехворми" знищать...
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22.07.2023 00:27 Відповісти
Мы пока в шоке от беспринципных идиотов типа одесского военкома или Ткаченко и прочих культуристов, любые реформы разобьются об коррупцию
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22.07.2023 00:23 Відповісти
та не розібьється те, чого немає

так цілісеньким і неіснуватиме
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22.07.2023 00:38 Відповісти
Оце тобі так...!)
То так ми вже за кілька місяців і війну закінчимо,і в ЄС війде о та НАТО очолимо...!))))
Сценарій для продовження серіалу "слугі наріду-2"..))))
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22.07.2023 00:25 Відповісти
Ну им издалека виднее!
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22.07.2023 00:35 Відповісти
я так понимаю, что это ответная реакция-издевка на хамское поведение Зеленского? ладно, пусть тогда покажет в каком месте ей удалось рассмотреть эти "чудо-реформы" ЗЕ-правительства. нам тоже хочется позитива.
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22.07.2023 00:42 Відповісти
Мабуть Володимир Олександрович поділився "медичним" каннабісом з нею.
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22.07.2023 00:49 Відповісти
Цікаво , яку лапшу їй зелені на вуха навішали ?
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22.07.2023 00:55 Відповісти
Без макаронів,бо вона не називала,які реформи вона побачила.
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22.07.2023 01:04 Відповісти
Фон дер Ляєн работает на развал европейской економичкой стабильности и ценностей продвигая ложные наративы и размывая понятие коорупция, чесность и порядочность.
Все достижения Европы держаться на ее стремлении к чесной и открытой економике, борьбе с коорупцией, свободе слова, трудолюбивости европейцев и уже точно не на российских ресурсах.
Если Европа пойдет по ложному пути выбрав алчность и продажность, если европейские политики не научаться ставить на место Орбаноподобных, не начнут прямо и чесно говорить о недостатках нашей власти, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Как же еще 70% населения 'нам пофиг, есть труха и марафон' узнают о том что на самом деле происходит в их стране, ладно цензор они считают купленым Порохом, но ко мнению европейских и американских политиков они прислушиваються.
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22.07.2023 01:14 Відповісти
Це вона має на увазі переставляння ліжок в зеленому борделі чи серіалізацію країни?
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22.07.2023 01:18 Відповісти
"Приємно бачити"
Ане підскажете де це можна побачити?
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22.07.2023 01:35 Відповісти
Вроде 7-рых детей вырастила,думаю понимает,что речь идёт о дебилах и никаких реформ там и быть не может.
Это как дурачка мотивируют:"Молодец,хорошо сделал,хороший мальчик".
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22.07.2023 02:58 Відповісти
Вот оригинал"Das Land arbeite "unermüdlich und intensiv" daran, die Voraussetzungen für den Start von Beitrittsverhandlungen zu erfüllen, sagte sie bei einem Besuch in der ukrainischen ********** Kiew. Und dies trotz der Schwierigkeiten, Reformen in einem ******** Krieg durchzuführen."
Страна старается и имеет трудности с проведением реформ из-за войны(отмазка наркомана).Ни о какой похвале речи нет.А что ей остаётся говорить,вы нех.я не добились?
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22.07.2023 03:10 Відповісти
Що вона несе ???
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22.07.2023 04:03 Відповісти
То не она несёт, а переводчики ЗеНеЛоха фуфло своему народу пихают.
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22.07.2023 05:52 Відповісти
Коли Zeпідри відкрито розкрадають європейську допомогу, голова Єврокомісії не може сказати правду своїм платникам податків, тому аби не зупинилася допомога ЗСУ, вона збрехала.
До речі, голова САП, якого так хвалили коли призначали, зараз відкрито працює на банкову зливаючи справу судді князєва. Якої вам боротьби з корупцією не вистачає???
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22.07.2023 06:05 Відповісти
Дивна заява...Може Урсулі пообіцяли роль в серіалі "Санаторій Незабутка"?)
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22.07.2023 06:42 Відповісти
Безглузда заява.
Деградація швидкими темпами, з перетинами точок неповернення.
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22.07.2023 07:05 Відповісти
Она чем смотрела,глазами?
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22.07.2023 08:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M1eOmzT8HqY Упсула, https://www.youtube.com/watch?v=M1eOmzT8HqY

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22.07.2023 09:42 Відповісти
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22.07.2023 09:46 Відповісти
Якби не оці європейські подвійні -потрійні - стандарти: думаю одне, говорю інше , а роблю третє , то не родилось би таке чмо як путін і не було б України-22 року!!
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22.07.2023 10:31 Відповісти
Це мав бути жарт Урсулко для передачі "Розсміши гоміка"? Хто тобі таке нашептав ? Дэрмак, Арахноспермія чи Голобородько?
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22.07.2023 10:59 Відповісти
Мене вже неодноразово баніли на цензорі за то, що вони ******* посилатися на цапськи медіа в Україні.
А тут ще гірше. Мізки не вмикаємо, а цитуємо уп, яке чим далі тім гірше зраджує пам'ять Гонгадзе.
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22.07.2023 19:55 Відповісти
 
 