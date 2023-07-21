Приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує реформи, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про швидкий темп реформ в Україні.

Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зауважила голова Єврокомісії, Україна працює над низкою реформ – "від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ".

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"Мушу сказати, що дуже приємно бачити, як швидко і рішуче Україна впроваджує ці реформи, незважаючи на війну. Вони захищають свою країну і здійснюють реформи", – підкреслила вона.