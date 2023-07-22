Через обстріл знеструмлено дві шахти на Донеччині, - Міненерго
Унаслідок обстрілів на Донеччині було знеструмлено 18 населених пунктів, зокрема без живлення лишилися дві вугільні шахти.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів. Зокрема, без живлення лишилися дві вугільні шахти. Під землею на певний час були заблоковані працівники. Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що через обстріли залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
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